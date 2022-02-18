Російська загроза - головна тема Мюнхенської безпекової конференції

Керівники багатьох країн збираються цими вихідними до Мюнхена на щорічну конференцію з питань безпеки, провідною темою якої стали загрозливі заяви та дії Росії щодо України.

В конференції братимуть участь український президент Володимир Зеленський, віце-президентка США Камала Гарріс, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ тощо, але вперше за останні роки там не буде офіційних представників Росії.

Всі ознаки вказують на те, що вони готуються йти в Україну, нападати на Україну.

У Москві серед причин відмови вказали на обмеження пов’язані з пандемією коронавірусу на тлі заяв речниці російського зовнішньополітичного відомства, що той форум «втратив об’єктивність», і російський крок вважають ще однією ознакою погіршення відносин Москви із Заходом.

Увага зараз зосереджена на велетенських маневрах російських військ, стягнутих до України, а США та західні союзники звинувачують Росію у пошуках приводу для нового вторгнення.

Україна та країни Заходу заявили, що не вірять російським повідомленням про відведення військ у місця постійного розташування і кажуть, що російська армія залишається напоготові.

«Вони досі не відвели жодних військ. Перше - вони перекинули більше військ. Друге - ми маємо підстави вважати, що вони задіяні в операціях під чужим прапором, щоб мати привід для вторгнення. Всі ознаки вказують на те, що вони готуються йти в Україну, нападати на Україну», - сказав журналістам 17 лютого президент США Джо Байден.

Слова американського президента пролунали в день, коли Україна повідомила про активізацію артилерійських обстрілів з боку фактично контрольованих Росією районів Донецької та Луганської областей.

Об’єктом одного з обстрілів з російського боку у четвер став дитячий садок у Станиці Луганській, на контрольованій українським урядом частині Луганської області.

Підтримувані Росією утворення ДНР/ЛНР стверджують, що також зазнають обстрілу з позицій української армії.

Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку 17 лютого, що можливому наступу Росії за даними американської розвідки передуватимуть раптові події, серед яких він назвав «так звані терористичні бомбування» в Росії, підлаштовані удари з безпілотних літальних апаратів, «фальшиві або навіть реальні напади… з застосуванням хімічної зброї».

Блінкен також сказав, що план наступу Росії включає кібернапади, ракетні удари і бомбардування по території України і також наступ на Київ та інші цілі.

З російського боку далі лунає заперечення планів нападу на Україну, яке супроводжуються надзвичайно великими військовими маневрами біля російських кордонів України, а також в Білорусі, в окупованому Росією Криму і в Чорному морі.

Президент Путін цього тижня заявив, що на сході України відбувається «геноцид» і вчергове дав зрозуміти, що Росія готова застосувати силу для того, що він неодноразово називав захистом російськомовного населення та російських громадян.

Україна каже, що останнім часом на де-факто контрольованих Росією частинах Донецької та Луганської областей було активізовано роздачу російських паспортів місцевим мешканцям, яких переконують, що російське громадянство гарантуватиме їм безпеку та економічні та інші можливості.