Сенат США схвалив резолюцію на підтримку України

Сенат США схвалив резолюцію, що засвідчує підтримку України перед лицем російської агресії і засуджує Росію за агресію щодо України.

Сенатори проголосували за документ перед початком тижневої перерви. Процедура винесення на голосування забрала більше часу, ніж очікувалось, через зауваження сенатора Ренда Пола, який, як він повідомив журналістам, наполягав на включенні до резолюції формулювання, що документ не є дозволом на ведення війни, чи введення військ США до України.

Ініціаторами резолюції стали впливові сенатори від обох партій США. Співавтори наголошують на важливості потужних дій на підтримку України.

"Сьогодні Сенат Сполучених Штатів діяв на двопартійній основі і надіслав потужне послання Росії та світові, що ми підтримуємо Україну, - заявив сенатор-республіканець Роб Портман. - Ця резолюція засуджує нагромадження російських військових на кордоні з Україною і підтверджує відданість обох наших партій із притягнення Росії до відповідальності, якщо та вторгнеться до нашого союзника - України".

Сенаторка від Демократичної партії Джин Шагін також підкреслила єдність обох провідних партій США в підтримці України. Цим голосуванням "Сенат промовляє єдиним голосом: демократи та республіканці єдині і віддані підтримці наших українських партнерів проти ескалції насильства та агресії з боку Кремля, - вказала Шагін. - Путін зробить величезну помилку і відчує на собі повну вагу Конгресу США, якщо вирішить вторгнутись до України".

Як повідомляв Голос Америки, раніше цього тижня лідери Сенату США опублікували спільну заяву, в якій висловили солідарність з Україною та союзниками по НАТО, яким загрожує Росія.

"У цей похмурий час ми надсилаємо двопартійне послання солідарності та рішучості народу України і таке ж чітке попередження Володимиру Путіну та Кремлю", – йдеться у заяві 12 високопоставлених сенаторів, які представляють Демократичну та Республіканську партії.

У разі нападу Путіна, "Росію потрібно змусити заплатити сувору ціну", написали вони.

"Ми готові повністю підтримати негайне введення потужних, надійних та ефективних санкцій проти Росії, а також жорстких обмежень та заходів щодо контролю за експортом до Росії, і ми закликатимемо наших союзників і партнерів у Європі та в усьому світі приєднатися до нас", – йдеться у заяві.

Заява відзначає, що США та їх партнери повинні "швидко діяти, щоб гарантувати, що уряд України отримуватиме стабільну екстрену допомогу (sustained emergency assistance - англ.) для захисту проти незаконного вторгнення Росії".

Заява лідера демократичної більшості Чака Шумера, лідера республіканської меншини Мітча Макконнелла, а також голів-демократів та старших республіканців у кількох комітетах Сенату не має чинності закону.

Лідер республіканців Макконнелл також заявив у Сенаті, що у разі конфлікту, президент США Джо Байден "матиме переважаючу двопартійну підтримку для використання наявних у нього повноважень для жорстких санкцій проти Росії.

Раніше розділений порівну Сенат не зміг дійти згоди щодо двопартійного законопроекту про жорсткі санкції проти Росії у разі її вторгнення до сусідньої України.

На тлі двопартійного консенсусу щодо підтримки України, деякі законодавці США закликають до перегляду підходу адміністрації США до вирішення кризи.

Так, сенатор-республіканець Тед Круз заявляв, що Байден "показав Путіну слабкість та бажання вмилостивити" і через це "Путін імовірно [вторгнеться до України] протягом місяця".

"Вони відмовились від санкцій проти газопроводу Путіна "Північний потік-2".А після, напередодні вторгнення, Україна благала Сенат схвалити запропоновані мною обов'язкові санкції, але Байден присилував 44 демократів у Сенаті ганебно стати на бік Росії" - заявляв Круз в іншому випадку.

А сенатор-демократ Берні Сандерс раніше вказував, що у разі накладення на Росію жорстких санкцій (та дій Росії у відповідь), "росіяни не будуть єдиними, хто постраждає від санкцій". "Вони будуть відчутні у Європі. Вони будуть відчутні тут у США, та у світі", - заявляв Сандерс.

Законодавець поклав вину за кризу на Володимира Путіна але зауважив, що спостерігає у Вашингтоні "войовничу риторику, яка посилюється перед кожною війною". За словами Сандерса, важливо враховувати позицію Кремля. Законодавець також вказував, що Росія тривалий час висловлювала занепокоєння щодо розширення НАТО, а американські посадовці раніше визнавали такі занепокоєння "обгрунтованими".

"Ці занепокоєння не були просто вигадані Путіним з нічого", - заявляв Сандерс.

Як відомо, США та НАТО відкинули вимоги Росії щодо нерозширення НАТО та ін.