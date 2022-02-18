США: за два тижні Росія значно наростила кількість військових поблизу України 

Такими оцінками поділився посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер. "За нашими оцінками, Росія сконцентрувала між 169 000 та 190 000 сил всередині та поблизу України, порівняно з приблизно 100 000 30 січня", - заявив Карпентер на спільному форумі ОБСЄ 18 лютого.

Карпентер назвав це скупчення військ найбільшим з часів Другої світової війни.

"Ці оцінки включають військових поблизу кордону, в Білорусі та в окупованому Криму, російську нацгвардію та інші підрозділи внутрішньої безпеки, розміщені в цих регіонах а також керовані Росією сили на сході України", - йдеться в заяві.

Заява прозвучла перед зустріччю ОБСЄ в рамках Віденського документа. Україна скликала зустріч із державами-учасницями ОБСЄ, щоб заслухати Росію про безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні та в Криму.

За Віденським документом, 57 членів ОБСЄ на запит однієї з держав-учасниць зустрічаються, щоб поділитись інформацією про надмірну активність їхніх військ, якщо така спостерігається. Місія США в ОБСЄ підтримала запит України на цю зустріч. Росія ж, за словами Карпентера, назвала цю зустріч "провокацією". Росія заперечує плани нового вторгнення до України і натомість називає дії Заходу та України дестабілізуючими.

Карпентер назвав "цинічними" спроби Росії звинуватити Україну, НАТО та США в агресії, "в той час, як вона сама нагромадила значну ударну силу".

Він закликав Росію надати відповідь на питання, надіслані їй 15 лютого, зокрема щодо місця проведення оперцій, дат, кількості військових формувань, намірів щодо десантних кораблів в Чорному морі, тощо.