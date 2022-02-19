Ллойд Остін: Росія розгортає сили і готується до нападу

"Вони розгортають сили і готуються до нападу", - заявив очільник Пентагону США Ллойд Остін під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Литви Габріеліусом Ландсбергісом в суботу. Остін додав: військові "пересуваються на позиції, щоб бути здатними атакувати".

Міністр оборони США, який раніше був командувачем сил США в Іраку, зауважив: "Я робив це раніше і можу сказати, що це саме те, що потрібно для нападу і позиція розрахована для нападу", - заявив Остін.

Остін погодився зі словами президента США Джо Байдена, який напередодні сказав, що Путін "прийняв рішення про вторгнення". Він також додав, що Путін може обрати шлях дипломатії.

"Битва за Україну - це битва за Європу", - заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс під час події. Він вказав, що якщо Путіна "не зупинити там, він піде далі".

Остін наголосив на єдності Альянсу, допомозі України і високо оцінив допомогу, яку Україні надають країни Балтії.

В інтерв'ю АВС, Остін заперечив думку, що Путін блефує. "Не думаю, що це блеф, - заявив міністр оборони, відповідаючи на питання журналістки. - Гадаю, він зібрав те, що потрібно для проведення успішного вторгнення".

В суботу Остін провів зустрічі з посадовцями Естонії, Латвії та Литви. "Ми обговорити питання Росії, України та Білорусі і підтвердили ншу єдність та стретагію стримування в Блтійському регіоні", - написав міністр оборони США у Twitter.

НАТО проводить зміцнення східного флангу Альянсу. США, Британія та Німеччина захявили, що надсилають додаткових військових до регіону. Раніше цього місяця США надіслали 3000 військових додатково для зміцнення східного флангу НАТО.

В статті використано матеріали AFP, Reuters, ABC