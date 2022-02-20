Сполучені Штати вшанували героїзм Небесної Сотні

У 8-у річницю розстрілів на Євромайдані Сполучені Штати разом з Україною вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні.

Як заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, "Сьогодні разом з усіма українцями ми вшановуємо героїзм Небесної Сотні, яка вісім років тому віддала своє життя у протистоянні владі, що намагалася заблокувати їхній вільно обраний шлях до більш демократичного, заможного європейського майбутнього".

За її словами, "Сьогодні, коли Україна стоїть перед серйозним випробуванням на обраному шляху, ми озираємося на Майдан як на наріжний камінь мужності та стійкості".

Як зазначила Квін, "Так само, як і 8 років тому, Сполучені Штати підтримують народ України, який працює над розбудовою суверенної, безпечної та заможної демократії. Це те, за що загинула Небесна Сотня і що зараз захищають відважні військовослужбовці України".

"Росія не змогла згасити полум'я незалежної демократичної держави України у 2014 році - вони зазнають невдачі і зараз", - мовиться у відеозверненні посольства США.

20 лютого в Україні відзначають День пам'яті Небесної Сотні. Саме в цей день, 20 лютого 2014 року, протистояння між силовиками, що захищали тодішній режим, та учасниками Революції Гідності сягнуло свого піку. Найбільше жертв серед майданівців також припало на цей день.

105 героям Небесної Сотні посмертно присвоєно звання Герой України, а троє іноземців – білорус Михайло Жизневський та грузини Зураб Хурція і Давид Кіпіані – посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.

17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію Гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.