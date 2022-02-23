ООН: події на Донбасі не є геноцидом, російські війська – не миротворці

Події, які відбуваються в окремих районах Донецької та Луганської областей, не підпадають під визначення геноциду, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш, його слова оприлюднені на сайті організації.

«Геноцид – це злочин, який має чітке визначення, і використовувати це визначення слід відповідно до міжнародного права. Я думаю, це не той випадок», – сказав Ґутерріш.

Він додав, що ООН не вважає миротворцями російських військовослужбовців, які увійшли на територію, контрольовану дотепер угрупованнями «ДНР» та «ЛНР».

«Коли війська однієї країни входять на територію іншої країни без її згоди, вони не безсторонні миротворці. Вони взагалі не миротворці», – сказав генеральний секретар ООН.

Ґутерріш закликав Росію повністю дотримуватися Статуту ООН: «Принципи Статуту ООН – це не меню a la carte. Їх не можна застосовувати вибірково. Держави-члени ООН прийняли їх усі і повинні дотримуватися їх усіх».

21 лютого російський лідер Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності територій, підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» і розпорядився, щоб російські збройні сили здійснили там «функції з підтримання миру».

22 лютого Державна дума та Рада федерації ратифікували договори про «дружбу та співпрацю» з угрупованнями «ДНР». Крім того, Рада федерації дозволила ввести туди російські війська.

США, Євросоюз, Велика Британія, Німеччина, а також Японія, Австралія та Канада запровадили санкції проти Росії через нову ескалацію агресії проти України.