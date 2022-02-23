В Україні запроваджують надзвичайний стан

На всій території України, за винятком Донецької і Луганської областей, запроваджують надзвичайний стан. Таке рішення оголосив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО 23 лютого.

Як він повідомив, виходячи з ризиків, на різних територіях запроваджуватимуться різні заходи, передбачені надзвичайним станом.

"Залежно від загроз, це можуть бути чи то посилені, чи то пом'якшені заходи для забезпечення безпеки нашої країни", - зазначив Данілов. Як він додав, посилені заходи вживатимуться на прикордонні з Російською Федерацією та з Білоруссю.

Що ж до решти територій, то, як зауважив посадовець, "Надзвичайний стан не буде радикально відображатися на нашому житті".

Секретар РНБО перелічив заходи, про які може йтися. Це, зокрема:

- посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства

- певне обмеження руху транспорту

- додатковий огляд транспорту і перевірка документів.

"Тобто превентивні заходи для того, щоб в країні зберігався спокій, щоб працювала економіка", - зазначив Данілов. Як він наголосив, Росія намагається досягти своєї мети через внутрішню дестабілізацію в Україні, тому цього важливо запобігти.

Що ж до Донецької і Луганської областей, то там надзвичайний стан не запроваджується. Як пояснив секретар РНБО, там діє окремий правовий режим і відбувається операція Об'єднаних сил.

Рішення РНБО про надзвичайний стан набирає сили після його затвердження парламентом. Проголосувати за відповідний закон Верховна Рада планує у середу 23 лютого.

Термін надзвичайного стану, згідно із законодавством, становить 30 днів. Після цього президент може продовжити НС ще на один термін.

Про запровадження воєнного стану і мобілізації поки що не йдеться, - уточнив секретар РНБО. Як він сказав, воєнний стан буде оголошений одразу у випадку відкритого вторгнення Росії.