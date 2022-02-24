Джо Байден про атаку на Україну: Світ притягне Росію до відповідальності

Президент США Джо Байден оприлюднив звернення щодо нападу на Україну. Українська служба Голосу Америки публікує його переклад.

“Молитви всього світу сьогодні ввечері з народом України, який страждає від неспровокованого та невиправданого нападу російських військових. Президент Путін обрав навмисну війну, яка призведе до катастрофічних втрат і людських страждань. Лише Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе ця атака, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть об’єднано та рішуче. Світ притягне Росію до відповідальності.

Сьогодні ввечері я буду спостерігати за ситуацією з Білого дому і продовжуватиму регулярно отримувати оновлення від своєї команди з національної безпеки. Завтра вранці я зустрінуся зі своїми колегами з G7, а потім звернуся до американського народу, щоб оголосити про подальші наслідки, які Сполучені Штати, наші союзники та партнери введуть проти Росії за цей непотрібний акт агресії проти України та глобального миру та безпеки.

Ми також будемо координувати свої дії з нашими союзниками по НАТО, щоб забезпечити сильну, об’єднану відповідь, що стримає будь-яку агресію проти Альянсу. Сьогодні ввечері ми з Джилл молимося за хоробрих і гордих людей України”, - йдеться в заяві американського президента.

Напередодні Президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення “спеціальної військової операції” на території України. За декілька хвилин після оголошення “військової операції” в кількох українських містах користувачі соціальних мереж повідомили про звуки вибухів чи пострілів. Про звуки вибухів повідомили люди у Києві, Харкові, Одесі, Краматорську та інших містах.