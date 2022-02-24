«Захід не буде осторонь, в той час як Путін воює проти українського народу», Борис Джонсон

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив 24 лютого, що він обурений нападом Росії на Україну.

«Президент Путін обрав стежку кровопролиття і руйнування, розпочавши неспровокований напад на Україну», - написав прем’єр-міністр Борис Джонсон в в Twitter.

Давнінґ стріт 10 повідомляє, що Борис Джонсон на світанку розмовляв з українським президентом Володимиром Зеленським і висловив обурення «розвитком подій».

«Прем’єр-міністр сказав, що Захід не буде стояти осторонь, в той час як президент Путін воює проти українського народу», - сказано в офіційному повідомленні.

«Прем’єр-міністр сказав, що він сподівається, що Україна може чинити спротив, і що зараз Україна та її народ у цей темний час - в думках кожного у Великій Британії».