ЄС планує ввести нові "найпотужніші" санкції проти Росії 

Сьогодні ЄС запровадить проти Росії "найпотужніший пакет санкцій із будь-коли застосованих", оголосила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної прес-конференції з верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики Жозепом Боррелем. Посадовиця назвала пропонований пакет санкцій "масштабним і стратегічним".

"Ми заморозимо російські активи в Європейському Союзі і зупинимо доступ російських банків до європейських фінансових ринків, - додала фон дер Ляєн. - Ми спрямуємо дії проти стратегічних галузей російської економіки, заблокувавши доступ до технологій та ринків, які є ключовими для Росії".

Пропоновані санкції, за заявою посадовиці, значно зашкодять інтересам Кремля і його здатності фінансувати війну.

"Ми не дозволимо президентові Путіну замінити верховенство права правом сили і безжальності. Україна переможе", - додала вона.

Жозеп Боррель заявив підтримку Україні і вказав, що тепер настали "одні з найбільш темних годин для Європи з кінця Другої Світової війни".

Боррель запевнив: "ЄС надасть найпотужнішу відповідь і узгодить найпотужніший пакет санкцій, який було застосовано".

В четвер лідери ЄС проведуть надзвичайний саміт, де планується оголосити про нові санкції.

Раніше, у відповідь на визнання Росією "незалежності" так званих "Л/ДНР" а також рішення про введення "миротворців", США, ЄС, Велика Британія, Канада, Німеччина, Японія та Австралія оголосили про запровадження першого раунду санкцій.