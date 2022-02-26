ООН: більше 50 000 біженців виїхали з України за дві доби 

Більше 50 000 українських біженців полишили країну за менш ніж 48 годин, написав у п'ятницю Верховний комісар ООН з питань біженців Філіппо Гранді.

Він зазначив, що більшість біженців переїхали до Польщі та Молдови і багато людей ще прямують до кордонів.

"Щира подяка урядам та народам країн за те, що тримають свої кордони відкритими і приймають біженців", - додав Гранді.

Кількість біженців з України може сягнути 4 мільйонів осіб, заявила заступниця верховного комісара ООН з прав людини Келлі Клементс в інтерв'ю CNN в суботу.

"Ми бачимо, що більше 120 000 людей перемістились до сусідніх країн. Я маю сказати, що вони отримують надвичайний прийом від місцевих громад, місцевої влади", - додала вона. Клементс підкреслила, що гуманітарна криза в Україні триває вже вісім років.

В статті використано матеріал CNN