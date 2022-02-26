Блінкен оголосив додаткову оборонну допомогу Україні

Державний секретар США оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні, що включатиме засоби для протидії загрозам від "бронетехніки та повітряно-десантних і інших загроз", йдеться в повідомленні Держдепу США, виданому в суботу.

"Це ще один чіткий сигнал, що Сполучені Штати підтримують народ України, який захищає суверенну, хоробру та горду країну", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Відповідно до повноважень наданих президентом США, було виділено кошти обсягом 350 млн дол на "негайну підтримку української оборони", йдеться в заяві. В Держдепі відзначили, що загалом за минулий рік Сполучені Штати виділили на підтримку України більше 1 мільярда доларів.

Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден у п'ятницю видав меморандум стосовно "надання негайної військової допомоги Україні". Текст меморандуму розміщено на сайті Білого дому.

Меморандум дозволяє спрямувати 350 млн дол на закупівлю оборонного обладнання, надання військового навчання для потреб України.

Документ також надає держсекретарю повноваженя щодо допомоги до 250 млн доларів "якщо це важливо для інтересів Сполучених Штатів".