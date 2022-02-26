Все більше країн заявляють про готовність підтримати відключення Росії від SWIFT

Наступний пакет санкцій проти Росії може включати відключення Росії від системи платіжних повідомлень SWIFT. Можливісь застосувати такий захід підтвердили в п'ятницю США, Канада та посадовці ЄС. В європейському центробанку заявили, що відключення Росії від SWIFT можливе за кілька днів, пише Reuters.

В суботу служба прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі підтвердила, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT в рамках санкцій проти Москви. Відповідну заяву було оприлюднено італійським відомством після розмови Драгі з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський привітав рішення Італії і заявив про початок нової сторінки в історії наших держав. "Щойно Маріо Драгі в телефонній розмові підтримав відключення Росії від SWIFT, надання оборонної допомоги", - йдеться в повідомленні українського президента.

Раніше про підтримку відключення Росії від SWIFT заявили у Франції.

А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заперечив закиди, що Угорщина, буцімто, блокуватиме санкції.

"Мені сумно і я шокований, коли бачу, що деякі представники міжнародної політики та міжнародної преси наважуються фабрикувати несправжні новини і брехню", - заявив Сійярто.

Відключення від SWIFT експерти називали "ядерною опцією" санкцій.

Цей крок досить імовірний, але не дуже важливий, вказав в коментарі Голосу Америки експерт Джорджтаунського університету Андерс Аслунд.

"Це система повідомлень. Без цієї системи все ще можна проводити платежі. Ви, наприклад можете надсилати гроші до Сомалі, яка не є у SWIFT через Western Union".

США цього тижня запровадили санкції проти держбанків Росії, зокрема проти банку ВТБ. В Білому домі вважають, що такі санкції є більш ефективними, ніж відключення від SWIFT.

Андерс з цим погодожується: "Тепер ВТБ не може проводити операції в доларах. Якщо б його відключили лише від SWIFT, він міг би продовжувати такі транзакції, хоч вони б більше коштували і були повільнішими, але не заблокованими. Тепер вони заблоковані".

Відключення Росії від SWIFT матиме резонанс, вважає радник Гельсінської комісії Пол Массаро.

"Може це не додасть багато до санкцій проти Росії, як відключення великих банків від фінансового сектору, - говорить Массаро в коментарі журналісту Голосу Америки Остапу Яришу. - Але усунути їх фактично від платформи спілкування між банками. Це має резонанс. Президент України і українці побачать, що ставлення серйозне".

В статті використано матеріали Reuters

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