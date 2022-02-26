В Пентагоні прокоментували ситуацію в Україні і розповіли про нові поставки "Джавелінів"

Наступний транш безпекової допомоги включатиме і Джавеліни. Про це заявив високопосадовець Пентагону під час брифінгу для преси в суботу. Він підтвердив, що США нададуть новий пакет військової допомоги Україні «так швидко, як тільки зможуть», «він прибуде траншами», як і попередні.

В суботу державний секретар США оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні, що включатиме засоби для протидії загрозам від "бронетехніки та повітряно-десантних і інших загроз". Відповідно до повноважень наданих президентом США, було виділено кошти обсягом 350 млн дол на "негайну підтримку української оборони", йдеться в заяві. В Держдепі відзначили, що загалом за минулий рік Сполучені Штати виділили на підтримку України більше 1 мільярда доларів.

Коментуючи ситуацію в Україні, високопосадовець Пентагону вказав, що опір українців "більший ніж очікували росіяни" і США бачать ознаки, що "росіяни дедалі більше розчаровані відсутністю наступального пориву протягом останніх 24 годин".

За оцінками США, понад "50% російських військ, які Путін направив проти України, вже - всередині країни". На ранок за Вашингтоном, російські війська випустили по Україні більше 250 ракет, поділився оцінками посадовець, а росіяни цими ракетами продовжують завдавати пошкоджень "цивільній інфраструктурі та житловим районам".

В суботу в британському оборонному відомстві повідомили про те, що "тимчасово уповільнено російське просування, ймовірно через гострі логістичні проблеми і жорсткий опір з боку України". Там також додали, що основною військовою метою росіян залишається захоплення Києва.