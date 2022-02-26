ООН вказує на жертви серед цивільних в Україні 

За два дні нової російської військової агресії проти України, вже постраждало багато цивільних, повідомили в ООН.

"Ми отримали повідомлення про те, що 127 цивільних осіб постраждало, включаючи 25 вбитих і 102 поранених в Україні, що спричинено обстрілами та авіаударами ... дуже ймовірно, що дані недооцінені", - заявила речниця Служби ООН з прав людини Равіна Шамдасані в п'ятницю.

Єврокомісар з управління кризами Янеш Ленарчіч виступив із заявою в якій "найбільш жорстко" засудив атаки Росії на цивільних та цивільну інфраструктуру. Росія заперечує, що об'єкти цивільної інфрастукрути є цілями для нападів.

Речниця агенції ООН з питань біженців Шабіа Манту заявила, що більше 100 000 осіб полишили свої оселі, а загалом кількість біженців з України може сягнути 4 мільйонів осіб.

На тлі військової агресії Росії проти України, в десятках міст Росії відбулись акції протестів проти війни. Багатьох протестувальників заарештовано. Згідно з інформацією ресурсу, що відслідковує протести опозиції ОВД-інфо, станом на ранок суботи в Росії було заарештовано більше 2 600 осіб, включаючи щонайменше 1 370 в Москві.

ООН засудило арешти протестувальників в Росії.

"Арешти осіб за втілення їхніх прав на свободу виявлення, або мирні зібрання є довільним позбавленням волі", - заявила Шамдасані.