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Німеччина надасть Україні зброю 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Німеччина постачатиме Україні зброю, включаючи протитанкові засоби та ракети стінгер. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким в суботу.

"Російський напад позначив зміну часів, - написав Шольц у Twitter, як повідомляють ЗМІ. - Ми зобов'язані наскільки можемо підтримати Україну у захисті проти вторгнення путінської армії. Тому ми поставимо 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет стінгер нашим друзям в Україні".

Президент України Володимир Зеленський привітав це рішення. "Антивоєнна коаліція в дії!" - твітує Зеленський.

Раніше Німеччина відхиляла запити України щодо зброї, посилаючись на обмеження на поставки Німеччиною зброї до зон конфлікту, що діє з Другої Світової війни.

В суботу США також оголосили про наступний транш безпекової допомоги Україні, який включатиме Джавеліни та інші засоби для протидії загрозам від "бронетехніки та повітряно-десантних і інших загроз", як заявив високопосадовець Пентагону під час брифінгу для преси в суботу. Він підтвердив, що США нададуть новий пакет військової допомоги Україні «так швидко, як тільки зможуть», «він прибуде траншами», як і попередні.

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Американець прилетів у Київ допомагати рятувати поранених. Відео

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