Нові санкції можуть відправити рубль у вільне падіння 

Нові міжнародні санкції покликані викликати "вільне падіння" рубля і зліт інфляції в Росії, заявили американські посадовці журналістам в суботу.

В суботу США, ЄС та Велика Британія оголосили про нові санкції у відповідь на військову агресію Росії проти України. Серед санкцій - відключення низки російських фінансових установ від системи міжнародних платіжних повідомлень SWIFT, введення обмежень, які не дозволять російському центральному банку використовувати свої міжнародні резерви, щоб зашкодити впливу цих санкцій, обмеження на так звані "золоті візи" для олігархів, тощо.

"Уряд Путіна усувають від міжнародної фінансової системи", - так охарактеризував санкції посадовець США в коментарі Reuters. Після відключення від SWIFT, підсанкційні банки ймовірно повинні будуть використовувати телефон, або факс, щоб провести оплату з банком іншої країни, пише видання.

Санкції обмежують дії російського центрального банку. Це потужний удар, вважають оглядачі."Заходи проти російського центрального банку - велика справа. Більше навіть ніж SWIFT", - твітує колишній координатор санкцій в Держдепі США Деніел Фрід.

Банк Росії накопичив більше 630 мільярдів резервів, які, за оцінками аналітиків, мали дозволити Росії пережити вплив жорстких санкцій.

Ці резерви Кремль збирав за рахунок недофінансування соціальних програм, допомоги з пандемії коронавірусу, та інших важливих витрат. "Кожен росіянин заплатив за це", - сказала Голосу Америки заступниця головного економіста Міжнардоного інституту фінансів США Еліна Рібакова.

"Ми бачили, що влада [Росії] готова була обмежити витрати на охорону здоров'я, соціальні послуги, медицину, щоб створити цей запас на війну, - говорить Рібакова. - З огляду на ковідний рік і те, наскільки погано надаються соціальні послуги, ми бачимо, що ці накопичення – не результат гарної макроекономічної політики, а захист від можливих санкцій. І кожен громадянин Росії платить за це".

"Ми плануємо запровадити заходи, щоб забезпечити, що Росія не зможе використовувати свій центробанк, щоб підтримати свою валюту і зашкодити впливу наших санкцій", - заявили в Білому домі.

Путін не зможе використовувати свій "запас на війну". Ми паралізуємо активи російського центрального банку. Ми заморозимо його транзакції. Центробанк не зможе ліквідувати свої активи

Як заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн: "Путін не зможе використовувати свій "запас на війну". Ми паралізуємо активи російського центрального банку. Ми заморозимо його транзакції. Центробанк не зможе ліквідувати свої активи".

Хоча деталі нових санкцій будуть відомі лише згодом, оглядачі вказують, що формулювання можуть означати обмеження використання цих резервів, значна частина яких частина зберігається за кордоном.

"Західні санкції погоджені сьогодні розроблені, щоб не дозволити Путіну витратити ані рубля", - твітує оглядач Financial Times Генрі Фой.

"До побачення, фортеце Росія", - пише в Twitter Браян О'Тул, колишній посадовець міністерства фінансів США а тепер аналітик вашингтонського центру "Атлантична рада". Він переконаний, що "російські резерви випаруються" в результаті нових санкцій . "Вони заявляють, що забрали долари зі США і перевели до Європи, але, як це відчула Лівія в 2011 році, держоблігації США, які тримаються в Європі, так само потрапляють під санкції", - додає експерт.

Раніше США, ЄС, Велика Британія, Канада, деякі країни Азії вводили санкції проти Росії через агресію в Україні, включаючи замороження активів банків, персональні санкції проти політиків, долучених до агресії, обмеження на експорт, тощо.