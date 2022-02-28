Чому нові санкції проти Росії називають спустошливими

Захід більше не обмежується висловленням великої стурбованості щодо агресії Росії в Україні. США, Європа, інші країни виступили з новими санкціями проти Росії.

Серед санкцій, оголошених США в понеділок - обмеження доступу російського центробанку до мільярдів доларів активів а також обмеження стосовно коштів Суверенного фонду добробуту та Російського фонду прямих інвестицій, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США. Додаткові санкції також запроваджують ЄС, Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада та інші країни. Навіть традиційно нейтральна Швейцарія оголосила про приєднання до санкцій ЄС, зокрема стосовно активів президента Росії .

"Безпрецедентні заходи, яких ми вживаємо сьогодні значно обмежать здатність Росії використовувати активи для фінансування дестабілізаційної діяльності і спрямовані проти коштів, на які Путін та його найближче оточення розраховують, щоб провадити вторгнення до України", - заявила міністр фінансів США Дженет Єллен, представляючи санкції.

Причина, чому Захід різко змінив позицію за вихідні – це те, що Зеленський і український народ захопили серця світу

До більш рішучих дій Міжнародну спільноту спонукала позиція українців, говорить британський економіст Тімоті Еш. "Причина, чому Захід різко змінив позицію за вихідні – це те, що Зеленський і український народ захопили серця світу. Людей вразила мужність Зеленського та народу Україні. Це битва Давіда проти Голіафа і це присоромило Захід", - говорить економіст BlueBay.

Еш переконаний - Путін програє інформаційну війну, а Захід готовий до дій, які раніше вважались малоймовірними, такі як відключення від SWIFT, або санкції проти центорбанку.

Вже перед введенням санкцій, курс російського рубля похитнувся, а фондові ринки впали. В понеділок курс рубля впав до рекордно низьких значень і сягнув 106 рублів за долар, значно менше, ніж 84 рублів за долар у п'ятницю, ціни на акції російських компаній на Лондонській біржі відзначились різким падінням, яке в деяких випадках сягнуло 75%, повідомляє MaretWatch. До банкоматів в Росії вилаштувались черги, а Сбєрбанк Європа, що належить російському Сбєрбанку, заявив про різкий відтік депозитів, пише CNBC.

"Після сьогоднішніх санкцій стане очевидно, що "фортеця Росія" насправді є безладом", - заявили в Білому домі, під час спілкування з пресою щодо санкцій.

Значні золотовалютні резерви, які нагромадила Росія і які перевищують 630 мільярдів доларів, мають значення, лише, якщо їх можна використовувати для захисту валюти, щоб продавати резерви в обмін на рублі, пояснив пресі посадовець Білого дому в понеділок. "Рубль - у вільному падінні", - додав він.

Нові санкції - спустошливі для Росії, говорить Голосу Америки експерт Джонджтаунського університету Андерс Аслунд.

"В Росії паніка, черги до банкоматів, люди хочуть зняти будь-яку валюту крім рубля. Інші просять заплатити їм за три місяці наперед. Гадаю в Білорусі також фінансовий крах, рубль почав день з падіння на 30 відсотків", - говорить економіст.

Теперішні санкції не лише не дозволяють Кремлю використовувати долари, які російський центробанк має у США, але і в Європі або Японії, зауважив посадовець. Він також відзначив, що відповідні санкції запроваджують і інші країни, а це означає, що Росія не зможе використовувати інші валюти, щоб підтримувати курс рубля.

Не допоможе Росії і Китай, вважає Андерс Аслунд

Не допоможе Росії і Китай, вважає Аслунд. Він нагадав як "в 2014 році Росія звернулась , Путін думав, що отримає кошти з Перської затоки, чи з китайських банків, але чотири найбільші банки Китаю йому відмовили в грошах". Аслунд вважає, подібне буде і цього разу.

Також Банк міжнародних розрахунків у Базелі у сьогоднішній заяві підкреслив, що санкції проти Росії обійти не буде можливості.

Теперішні санкції вже призводять до фінансової ізоляції Росії. Еш наводить приклад - ціна довгострокових облігацій Росії, яка була 130 центів за долар номіналу, тепер впала до 30 центів. Курс рубля впав.

Намагаючись приборкати кризу, російський центральний банк в понеділок більш ніж вдвічі підняв ключову відсоткову ставку - з 9,5% до 20% - та оголосив про вивільнення місцевих резервів на підтримку ліквідності банків. Через нестабільність, російський центробанк вирішив не відкривати торги на Московскій фондовій біржі в понеділок. Також було оголошено про заборону для брокерів виконувати вказівки іноземних інвесторів про продаж російських цінних паперів.

Найбільше відчувають ізоляційний вплив санкцій росіяни, говорить Еш: "​Багато росіян відчувають біль. Вони шоковані, розчаровані, налякані. Їхні статки руйнуються в той час як Путін перетворює Росію на державу-парію. Росіяни не можуть подорожувати..."

Відповідь Путіна на незадоволення людей – більше репресій, говорить Еш. Він не на великі протести в Росії, але згадує, що таких подій як наприклад Помаранчева революція також ніхто не передбачав.