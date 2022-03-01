Господар зруйнованої квартири на проспекті Лобановського в Києві: «Хочу вбити своїми руками кількох окупантів»

Ще місяць тому у цій квартирі вони святкували день народження сина.
А вранці 26 лютого Інтернет облетіло відео влучання російської крилатої ракети в житловий будинок на проспекті Лобановського 6-а у Києві.
Це був їхній будинок, їхня квартира.
Про те, що в них більше немає дому, господарі довідались у дорозі – евакуювали дітей за кордон.
Як розповідає киянин Олександр Крижановський, на його телефоні спрацювала тривожна сигналізація. Він подивився на камери, встановлені у кімнаті сина, і побачив наслідки вибуху.
Ось що розповів чоловік "Голосу Америки":
Зараз Олександр з родиною усе ще перебувають на польсько-українському кордоні. Троє дітей потрапили в лікарню з ротавірусом, а він в автомобілі тримає для родини чергу для перетину кордону.
Каже – вивезе дружину та малих і повернеться воювати.
«Хочу вбити своїми руками бодай кількох окупантів. І не за квартиру. А за те, що вони сюди прийшли», - сказав Олександр «Голосу Америки».