Господар зруйнованої квартири на проспекті Лобановського в Києві: «Хочу вбити своїми руками кількох окупантів»

Ще місяць тому у цій квартирі вони святкували день народження сина.

А вранці 26 лютого Інтернет облетіло відео влучання російської крилатої ракети в житловий будинок на проспекті Лобановського 6-а у Києві.

Це був їхній будинок, їхня квартира.

Про те, що в них більше немає дому, господарі довідались у дорозі – евакуювали дітей за кордон.

Як розповідає киянин Олександр Крижановський, на його телефоні спрацювала тривожна сигналізація. Він подивився на камери, встановлені у кімнаті сина, і побачив наслідки вибуху.

Ось що розповів чоловік "Голосу Америки":

Зараз Олександр з родиною усе ще перебувають на польсько-українському кордоні. Троє дітей потрапили в лікарню з ротавірусом, а він в автомобілі тримає для родини чергу для перетину кордону.

Каже – вивезе дружину та малих і повернеться воювати.

«Хочу вбити своїми руками бодай кількох окупантів. І не за квартиру. А за те, що вони сюди прийшли», - сказав Олександр «Голосу Америки».