ООН звітує про ситуацію з біженцями на кордонах у сусідніх з Україною країнах 

За останні 6 днів війни з України в сусідні країни виїхали близько 660 тисяч біженців. Це офіційні урядові дані, які зібрала Агенція Верховного комісара ООН з питань біженців УВКБ ООН.

Речниця агенції Шабіа Манту заявила: “Ми посилюємо наші операції, терміново надсилаємо більше ресурсів, персоналу та предметів допомоги для розгортання в регіоні, готуємось за потреби надавати грошову допомогу за допомогою карток”.

Під час брифінгу у Женеві вона також повідомила, що ситуація з українськими біженцями може стати “найбільшою кризою біженців” у Європі за останнє століття.

“УВКБ ООН наразі мобілізує ресурси, щоб допомогти якомога швидше та ефективніше”, - сказала речниця агенції.

За її словами, УВКБ ООН вітає рішення сусідніх з Україною країн відкрити кордони для українців, що шукають притулку.

“Найбільше виїхали в Польщу, Угорщину, Румунію, Словаччину. … Нам також відомо, що значна кількість людей переїхали до Росії”, - повідомила Шабіа Манту.

За її словами, відповідальність за реєстрацію, прийняття і захист біженців беруть на себе представники влади приймаючих країн. Агенція також регулярно надає інформацію про ситуацію з біженцями по країнах.

Польща

Кілометрові черги на кордоні з українського боку, здебільшого жінки та діти з різних регіонів України. Люди розповідають, що змушені були чекати в чергах до 60 годин. На вулиці дуже холодно. Агенція ООН співпрацює з партнерами в Україні та Польщі, щоб забезпечити цих людей необхідною допомогою.

Біженці, які мають кошти, знаходять собі місце для проживання. Інших приймають місцеві громади, які відкрили свої будинки для біженців, або приймають людей у притулки.

УВКБ ООН надає новоприбулим біженцям інформацію та юридичні послуги через свого юридичного партнера у Польщі.

Угорщина

Представники УВКБ ООН присутні на кордоні, оцінюють кількість біженців, готове збільшити оперативну підтримку уряду. Біженці прибувають постійно, час очікування кордоні різний.

Допомогу забезпечують муніципальні гуманітарні організації та члени громади.

Румунія

Щоб потрапити у Румунію, люди стоять у чергах до 20 годин. Місцева влада забезпечує розміщення новоприбулих та транспорт. Людей здебільшого селять у спеціально створені центри прийому.

Щедро допомагають місцеві громади, приватні компанії сплачують готелі.

УВКБ ООН входить до робочої групи румунського уряду, яка координує потреби біженців та їх підтримку. Для біженців існує гаряча телефонна лінія та допомога онлайн. Через партнерів агенція ООН надає біженцям інформацію щодо процедури оформлення біженства, юридичні консультації та психологічну підтримку.

Молдова

Через небезпечну ситуацію та затори, на подолання 60-ти кілометрів траси від Одеси до кордону з Молдовою все ще необхідно принаймні 24 години.

Новоприбулих біженців розміщують у пунктах тимчасового перебування, після того їх транспортують у подальші місця проживання. Деякі біженці знаходять самостійно житло, частину людей приймають місцеві громади.

Тут 2 березня очікують літак із додатковими припасами з Дубаї. Представники ООН надають біженцям покривала/ковдри, спальні мішки, товари особистої гігієни, забезпечують інформаційною та юридичною підтримкою.

Словаччина

На кордоні з Україною має 5 пунктів пропуску. Чотири з них представники ООН регулярно відвідують. Кількість біженців у Словаччині нижча, ніж в інших країнах, уряд напередодні змінив законодавство, щоб пришвидшити процедуру надання людям притулку.

Фінансову та матеріальну допомогу забезпечують місцеві громади, вони надають біженцям харчі, продукти гігієни, безкоштовний транспорт, місце проживання.

Місцеві муніципалітети працюють над створення притулків.

На Твітер-сторінці ООН мовиться: "Люди прибувають у сусідні країни дуже втомлені від "виснажливої дороги до безпеки".

Україна

УВКБ ООН у міру можливості та рівня безпеки намагається продовжувати надсилати в Україну допомогу. Партнери агенції в Україні працюють із внутрішньо переміщеними особами, намагаються знайти їм безпечне житло та оцінити потреби гуманітарного характеру.

“УВКБ ООН готується надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам у західній Україні, де легший гуманітарний доступ. Зміцнює загальнонаціональні гарячі лінії для надання важливої інформації щодо захисту переміщеним цивільним особам”, - мовиться у заяві речниці Управління Верховного комісара ООН з питань біженців.