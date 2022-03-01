Байден Зеленському: ми притягнемо Росію до відповідальності 

Президент США Джо Байден обговорив ситуацію в Україні з українським президентом Володимиром Зеленським, йдеться в повідомленні Білого дому, виданому за результатами телефонної розмови. Зокрема, повідомили в адміністрації, йшлося про ескалацію нападів Росії на об'єкти цивільного користуваня, включаючи бомбування поряд з Бабиним Яром.

Байден запевнив, що Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну в захисті від російської агресії і надають допомогу з безпеки, економічну та гуманітарну підтримку, повідомили в Білому домі.

"Ми притягнемо Росію до відповідальності, - написав Байден у Twitter повідомленні стосовно розмови, - наші санкції вже мають спустошливий вплив". США та союзники запровадили низку санкцій проти Росії, після початку військової операції РФ в Україні.

Сьогодні Байден планує виступити перед американським Конгресом з промовою "Про стан держави". Очікується, що ситуація в Україні а також зусилля США та союзників із притягнення Росії до відповідальності за агресію, стане однією з центральних тем промови, поряд з економічною ситуацією у США.

Почесною гостею під час виголошення промови стане посол України в США Оксана Маркарова. Вона сидітиме поблизу першої леді США Джилл Байден.

В матеріалі використані джерела сайту Білого дому