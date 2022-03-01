Байден не виключає введення санкцій проти російської енергетики

Байден не виключає застосування енергетичних санкцій проти Росії. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі в ефірі Fox News у вівторок.

Напередодні під час брифінгу для преси Псакі, відповідаючи на питання щодо санкцій в сфері енергетики, зокрема вказала, що хоча такі санкції розглядаються, існують і застереження. Зокрема, європейців турбує ризик подальшого зростання цін на газ, заявила посадовиця.

"Санкції проти російської енергетики однозначно вплинуть на доходи Росії - і це точно була б причина це зробити, однак, це також матиме надзвичайні наслідки для світових енероринків і, зокрема наших союзників в Європі", - заявила Псакі.

На тлі російської військової агресії, світові ціни на нафту зросли у вівторок. "Ситуація на енергоринках дуже серйозна і потребує нашої уваги, - заявив директор Міжнародної агенції з енергетики IEA Фатіх Біроль. - Світова енергобезпека під загрозою, що створює ризики для світової економіки під час хиткого відновлення".

Щоб зменшити вплив нестабільності на енергоринку на міжнародну економіку, США, Європейська Комісія, країни-члени Міжнародної агенції з енергетики домовились вивільнити 60 мільйонів барелів нафти із стратегічних запасів, повідомили в Білому домі. 30 мільйонів барелів буде вивільнено зі стратегічного резерву США.

"Ми готові використати всі наявні інструменти, щоб обмежити шкоду для світового енергопостачання, заподіяну діями президента Путіна".

В маеріалі використані джерела Fox News