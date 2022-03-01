"Коли диктатори не сплачують ціну за агресію, вони створюють більше хаосу". Що Байден планує сказати про Україну в Конгресі 

Президент США Джо Байден сьогодні вперше виголосить свою офіційну промову "Про стан держави" перед Конгресом. Очікується, що у своєму зверненні він торкнеться питань геополітики і, зокрема російської агресії проти України а також питань відновлення американської економіки.

"З нашої історії ми вивчили цей урок - коли диктатори не сплачують ціну за агресію, вони створюють більше хаосу. Вони продовжують рух і витрати та загрози для Америки продовжують зростати", - йдеться в витримках промови Байдена, оприлюднених Білим домом.

"Путін думав, що США та НАТО не будуть відповідати. І він думав, що він зможе розділити нас вдома", - мовиться у витримках.

В промові Байден планує підкреслити важливість дипломатії а також союзів, таких як НАТО, створеного для "забезпечення миру та стабільності в Європі після Другої світової війни".

Перед промовою Байден обговорив ситуацію в Україні з українським президентом Володимиром Зеленським. Байден запевнив Зеленського, що Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну в захисті від російської агресії і надають допомогу з безпеки, економічну та гуманітарну підтримку, повідомили в Білому домі.

Почесною гостею під час виголошення промови Байдена в Конгресі стане посол України в США Оксана Маркарова. Вона сидітиме поблизу першої леді США Джилл Байден.

Іншою важливою темою промови стане стан американської економіки. Прискорене зростання цін - серед питань, які найбільше турбують американців.

Боротись з інфляцією зниженням витрат, а не зниженням заробітної плати пропонує Байден. "Маю кращий план подолання інфляції, - йдеться у витримках промови. - Знижуймо витрати, а не зарплати. Виробляймо більше машин та напівпровідників в Америці. Більше товарів, які б швидше і дешевше пересувались в Америці. Більше робочих місць, де можна добре заробити на життя в Америці і замість того, щоб покладатись на іноземні канали постачання, давайте виробляти в Америці".