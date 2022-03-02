Німеччина готова, якщо Росія припинить постачати газ

Німецький міністр економіки Роберт Габек сказав, що його країна зараз отримує газ від Росії, але готова до можливого відключення і працює над зменшенням залежності від російських енергоносіїв.

Значна частина газу для Європи і Німеччини далі надходить з Росії зокрема через трубопроводи, що пролягають через Україну.

Тим часом Анналена Бербок, яка очолює міністерство закордонних справ Німеччини, заявила на надзвичайному засіданні Генеральній асамблеї ООН, що російська агресивна війна проти України стосується не лише Європи, але й цілого світу і позначила «поворотний момент».

Бербок зокрема звинуватила Росію у зловживанні можливостями постійного члена Ради безпеки ООН.

Агентство Reuters передає з Берліна, що Німеччина, яка має найбільшу економіку у Європі, отримала урок з теперішньої ситуації, в якій багато європейських газосховищ на початку зими були незаповнені.

На запитання радіо Deutschlandfunk, що зробить уряд, якщо Росія припинить експорт газу, Габек відповів: «Ми до цього готові».

Міністр сказав, що в гіршому випадку Берлін може запустити «вугільні електростанції в резерві, можливо, навіть зберегти їх» на певний час, але підкреслив, що в середньостроковій перспективі Німеччина хоче перейти на відновлювані джерела енергії.

«На наступну зиму ми будемо вживати додаткових заходів", - додав він, вказуючи на заплановані нові закони, які забезпечуватимуть заповнення газосховищ перед початком опалювального сезону.