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Чи може Китай стати посередником між Росією та Україною

Китай може відіграти роль посередника між Росією та Україною, пише низка західних ЗМІ. У вівторок після розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї висловив "жаль" через війсковий конфлікт а також "надзвичайне занепокоєння" через те, яку шкоду завдає конфлікт для цивільного населення.

Кулеба звернувся з проханням до Ван Ї використати рівень відносин між Пекіном та Москвою, аби змусити Росію припинити збройну агресію проти українського народу, повідомляє українське МЗС на сторінці в Facebook. В українському відомстві також повідомили, що Китай "готовий докладати всі зусилля задля припинення війни на українській землі дипломатичним шляхом, зокрема як постійний член Ради Безпеки ООН".

Китай не підтримав вето Росії в Раді Безпеки ООН на резолюцію в якій засуджується напад. Однак, Китай утримався від засудження російського військового нападу і китайські посадовці заявляли про провину США в конфлікті навколо України а також обгрунтованості російських вимог гарантій безпеки, пише AFP. Водночас, 25 лютого Ван Ї заявив про повагу суверенітету держав, "що стосується і України".

У вівторок речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Венбін закликав обидві сторони до стриманості і заявив про існування "законних вимог до безпеки з боку Росії". Він висловив жаль через жертви, до яких призвів конфлікт.

Оглядачі вказують на ознаки того, що Китай хотів би покращити відносини зі США. В понеділок Ван Ї виголосив промову у якій допустив таку можливість, пише Голос Америки з посиланням та сайт China Daily. Ї закликав Вашингтон "поновити раціональну та прагматичну політику щодо Китаю" і "просувати повернення двосторонніх відносин у вірне русло". Відносини між США та Китаєм погіршувались з 2017 року на тлі суперечок через умови торгівлі, охорону інформації про технології а також зростання військового впливу Китаю в Азії.

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