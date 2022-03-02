Спеціальна група Мін'юсту США займеться російськими олігархами 

Міністерство юстиції США створило спеціальний підрозділ, який опікуватиметься втіленням санкцій проти російських олігархів, запроваджених через агресію Росії проти України. Зокрема підрозділ допомагатиме встановити місцезнаходження яхт, літаків, маєтків, що належать російським олігархам.

Головний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що прокуратура докладе всіх зусиль, щоб "розслідувати, арештовувати та переслідувати ці злочинні дії, які дозволяють урядові Росії продовжувати цю несправедливу війну".

Про збільшення зусиль Мін'юсту з арешту активів російських олігархів заявив напередодні президент США Джо Байден. "Ми спільно з європейськими союзниками шукатимемо та блокуватимемо їхні яхти, розкішні апартаменти та приватні літаки", - заявив Байден. Він наголосив, що російські олігархи отримують корупційний зиск з кремлівської політики.

Олігархи вже намагаються сховати свої статки, пише CNBC на основі даних пересування на морі. Спостерігачі зафіксували рух щонайменше чотирьох мегаяхт, якими володіють російські бізнесмени в напрямку до Чорногорії та Мальдівів.

Новий підрозділ Мін'юсту розслідуватиме і переслідуватиме злочини, включаючи змову з метою ввести Сполучені Штати в оману, завадити законним функціям уряду, відмивання коштів, видачу неправдивих даних фінансовими установами, баківське шахрайство та різні податкові порушення, йдеться в заяві відомства.