В Європі заарештували яхти російських олігархів - ЗМІ

Мегаяхту, яка належить мільярдеру Алішеру Усманову, забрала влада Німеччини, повідомляє Forbes. ЄС запровадив санкції проти Усманова цього тижня в рамках санкцій проти найближчого оточення російського президента Путіна.

Влада Франції заявила, що забрала яхту, пов'язану з російським олігархом Ігорем Сечіним. "Завдяки французьким митникам, які забезпечують виконання санкцій Європейського Союзу проти наближених до російського уряду", - написав у Twitter міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, пише Reuters.

Олігархи вже намагаються сховати свої статки, пише CNBC на основі даних пересування на морі. Спостерігачі зафіксували рух щонайменше чотирьох мегаяхт, якими володіють російські бізнесмени в напрямку до Чорногорії та Мальдівів. AFP повідомило, що суперяхта, якою володіє російський мільярдер Дерипаска, прибула на Мальдіви.

Міністерство юстиції США в середу оголосило про створення спеціального підрозділу, який опікуватиметься втіленням санкцій проти російських олігархів, запроваджених через агресію Росії проти України. Зокрема підрозділ допомагатиме встановити місцезнаходження яхт, літаків, маєтків, що належать російським олігархам.

Головний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що прокуратура докладе всіх зусиль, щоб "розслідувати, арештовувати та переслідувати ці злочинні дії, які дозволяють урядові Росії продовжувати цю несправедливу війну".

Про збільшення зусиль Мін'юсту з арешту активів російських олігархів заявив напередодні президент США Джо Байден. "Ми спільно з європейськими союзниками шукатимемо та блокуватимемо їхні яхти, розкішні апартаменти та приватні літаки", - заявив Байден. Він наголосив, що російські олігархи отримують корупційний зиск з кремлівської політики.

В статті використано матеріали Reuters, CNBC, Forbes, AFP, AP.