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В Європі заарештували яхти російських олігархів - ЗМІ
Мегаяхту, яка належить мільярдеру Алішеру Усманову, забрала влада Німеччини, повідомляє Forbes. ЄС запровадив санкції проти Усманова цього тижня в рамках санкцій проти найближчого оточення російського президента Путіна.
Влада Франції заявила, що забрала яхту, пов'язану з російським олігархом Ігорем Сечіним. "Завдяки французьким митникам, які забезпечують виконання санкцій Європейського Союзу проти наближених до російського уряду", - написав у Twitter міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, пише Reuters.
Олігархи вже намагаються сховати свої статки, пише CNBC на основі даних пересування на морі. Спостерігачі зафіксували рух щонайменше чотирьох мегаяхт, якими володіють російські бізнесмени в напрямку до Чорногорії та Мальдівів. AFP повідомило, що суперяхта, якою володіє російський мільярдер Дерипаска, прибула на Мальдіви.
Міністерство юстиції США в середу оголосило про створення спеціального підрозділу, який опікуватиметься втіленням санкцій проти російських олігархів, запроваджених через агресію Росії проти України. Зокрема підрозділ допомагатиме встановити місцезнаходження яхт, літаків, маєтків, що належать російським олігархам.
Головний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що прокуратура докладе всіх зусиль, щоб "розслідувати, арештовувати та переслідувати ці злочинні дії, які дозволяють урядові Росії продовжувати цю несправедливу війну".
Про збільшення зусиль Мін'юсту з арешту активів російських олігархів заявив напередодні президент США Джо Байден. "Ми спільно з європейськими союзниками шукатимемо та блокуватимемо їхні яхти, розкішні апартаменти та приватні літаки", - заявив Байден. Він наголосив, що російські олігархи отримують корупційний зиск з кремлівської політики.
В статті використано матеріали Reuters, CNBC, Forbes, AFP, AP.
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США закрили повітряний простір для російських літаків
З вечора середи у США вступила в дію заборона для російських літаків летіти в американському повітряному просторі, йдеться у вказівці Міністерства транспорту США.
Згідно з повідомленням відомства, заборона стосується діяльності всіх літаків, яким володіють, керують, або які отримали сертифікацію, або перебувають в оренді, чартері, або діють на користь особи, яка є громадянином Росії. Під заборону підпадають пасажирські та вантажні літаки, чартерні та рейсові.
США запровадили відповідну заборону після Канади та ЄС у відповідь на російське військове вторгнення до України. Про заборону оголосив президент США Джо Байден під час звернення до Конгресу.
"Сьогодні я оголошую, що ми приєднуємося до союзників і закриваємо американський повітряний простір для російських літаків, чим надалі ізолюємо Росію і обмежуємо їхню економіку", - заявив Байден у вівторок у зверненні до Конгресу.
Найбільше заборону відчує російський "Аерофлот", який проводив перельоти до Лос-Анджелеса, Маямі, Нью-Йорка та Вашингтона, пише NPR. Видання також зазначає, що обмеження позначиться і на перельотах з Росії до популярних курортів у Мексиці та на Карибах, які проводяться через повітряний простір США.
В статті використано матеріали NPR.
Оцінки стану російської війни в Україні на ранок 3 березня
Британська військова розвідка, яка щодня поширює короткі зведення даних про головні аспекти перебігу російської війни в Україні, каже, що станом на ранок 3 березня велика колона російської військової техніки на північних підступах до Києва майже не просунулася.
Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України в розлогому повідомленні, поширеному зокрема через Фейсбук, каже, що російські війська «не досягли успіху майже на всіх напрямках».
Український президент Володимир Зеленський у відеозверненні зранку 3 березня звинуватив російські війська у нищенні України, але сказав також, що російські солдати «пригнічені» і «приречені».
Українські військові окремо попросили «блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти» до обачності при поширенні інформації про обстріли у реальному часі.
«Ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога!», - сказано у повідомленні.
Текст повідомлення в Твіттері від служби розвідки британського міністерства оборони:
- Головна частина великої російської колони, що просувається до Києва на відстані понад 30 кілометрів від центру міста, затримана запеклим українським опором, механічними поломками та заторами. Колона за останні три дні ледве домоглася невеликого помітного просування.
- Попри масовані російські артобстріли міста Харків, Чернігів і Маріуполь залишаються в українських руках. Окремі російські підрозділи увійшли в Херсон, але військове становище там залишається нечітким.
- Російське Міністерство оборони було вимушене визнати, що у війні Путіна загинули вже 498 російських солдатів і 1597 зазнали поранень, але справжня кількість загиблих і поранених майже певно є значно вищою і буде далі зростати.
ООН каже, що Україну полишили вже 1 мільйон біженців від російської війни
Агентство Організації Об’єднаних Націй з питань біженців вважає, що впродовж тижня після нового вторгнення Росії в Україну вже мільйон людей перетнули переважно західні українські кордони, шукаючи прихистку.
Раніше лунали оцінки, що кількість біженців з України може досягти 4 - 5 мільйонів - ще до того, як Росія масово застосувала ракети, артилерію та авіацію проти Харкова, Києва, Маріуполя та багатьох інших українських міст, вразивши житлові масиви.
«Всього лише впродовж семи днів ми стали свідками втечі мільйона біженців з України в сусідні країни», - пише у Твіттері голова агентства ООН Філіппо Ґранді, - «для багатьох мільйонів в Україні пора, щоб гармати замовкли, щоб можна було надати гуманітарну допомогу для порятунку життя».
Сотні країн світу голосуванням представників в ООН закликали Росію негайно припинити кровопролиття і забрати російські війська з України.
Російське міністерство оборони неодноразово заявляло, що не воює проти цивільних і російський речник у Москві казав, що з Києва біженців можуть виїхати зокрема через Васильків, що на південний захід від української столиці.
Але сам Васильків став ціллю нищівних російських обстрілів від самого початку нової війни.
Польща стала однією з країн, куди подалося найбільше біженців з України, і польський уряд та громадські організації докладають велетенських зусиль, щоб забезпечити прибулих дахом над головою і їжею.
Через польську територію також доправляється переважна частина гуманітарної та військової допомоги з Європи в Україну.
- Голос Америки
Тепер треба підкріпити гучні слова діями, – Лінда Томас-Грінфілд в ООН. Відео
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