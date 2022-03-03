На Заході занепокоєні через термобаричну зброю РФ в Україні

США та Велика Британія заявляють про розміщення Росією термобаричної зброї, або так званих вакуумних бомб в Україні. Термобаричні бомби фактично висмоктують кисень з оточуючого середовища, щоб провести вибух при вищій температурі, ніж звичайні бомби, пояснює Радіо Свобода.

Міністр оборони Британії Бен Воллес висловив занепокоєння тим, як широко ця зброя може застосовуватись. "Як далеко (Путін) зайде, яку зброю дозволить використати, щоб досягнути своєї кінцевої мети невідомо, але ми бачили величезну кількість артилерії, - заявив Воллес під час перебування в Естонії, - і нас непокоїть те, наскільки широко вони можуть піти".

Напередодні посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія розмістила "вакуумні бомби" в Україні.

"Ми бачили відео, як російські сили пересувають до України надзвичайно летальну зброю, якій немає місця на полі бою. Це включає кластерні боєприпаси та вакуумні бомби, заборонені Женевською конвенцією, - заявила Грінфілд під час виступу на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. - Ми бачили смертоносний конвой, завдовжки 40 миль, який прямував до Києва". Вона додала, що Росія привела ядерні сили в підвищену готовність і загрожує вторгненням Фінляндії та Швеції. "Росія зрадила ООН", - проголосила Томас-Грінфілд.

Посол України в США Оксана Маркарова звинуватила Росію в застосуванні термобаричної зброї в Україні. Президент США Джо Байден, відповідаючи на питання про те, чи коїть Росія воєнні злочини в Україні, відповів, що США "уважно за цим слідкують. Ще зарано про це говорити".

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі розслідуватиме можливі воєнні злочини, або злочини проти людства в Україні, заявив прокурор суду Карім Хан в понеділок.