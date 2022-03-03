Білий дім просить Конгрес виділити 10 млрд дол на безпекову та гуманітарну допомогу Україні

Ілон Маск у Twitter повідомив, що SpaceX допомагає Україні відновити інтернет-зв'язок: "Український цивільний інтернет переживає дивні перебої - напевно, погана погода? - тож SpaceX допомагає полагодити це".

Таким чином мільярдер і засновник Tesla, SpaceX і Starlink відповів на допис користувачки про те, що глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін нецензурно вилаявся про Ілона Маска за рішення надати Україні доступ до Starlink і заявив, що він - "прийняв сторону" в умовах, коли "Росія реалізує свої найвищі національні інтереси на території України".

Від минулих вихідних в Україні почав працювати швидкісний широкосмуговий супутниковий інтернет StarLink, повідомив голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Раніше Федоров у Twitter звернувся до Маска із проханням забезпечити Україну доступом до супутникового інтернету. Маск відповів: "Starlink уже доступний в Україні. Більше терміналів – у дорозі".

Пізніше голова Мінцифри написав: "Ілоне Маску, SpaceX, SpaceXStarlink, дуже дякуємо! Starlink допомагає зберігати зв’язок між нашими містами та екстреними службами, рятуючи життя!"

Деякі українці вже змогли підключитись до супутникового інтернету. Зокрема, інженер Олег Кутков із Києва купив обладнання для Starlink на eBay кілька місяців тому для власних досліджень та експериментів, але в Україні цей супутниковий інтернет був недоступний. Натомість після твіта Маска Кутков випробував зв’язок і повідомив, що все запрацювало.

Проект Маска охоплює 2 тисячі супутників на низькій орбіті і призначений для доступу до мережі у важкодоступних куточках Землі, зокрема, у зонах військових конфліктів чи природних катастроф. Starlink користуються близько 150 тисяч людей у понад 20 країнах світу.

"Швидкість такого інтернету – до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватись ним можна у будь-якій точці Землі. Старлінк можна буде використовувати як у цивільних, так і у військових цілях", - повідомляє Військове телебачення України.

Для користувачів Starlink коштує $100 на місяць, додатково $500 коштує термінал. Щоб купити обладнання, треба залишити заявку на офіційному сайті. У комплекті – антена «тарілка», термінал, кабель та інструкція зі встановлення.

Експерти кажуть: Starlink не залежить від традиційної інтернет-інфраструктури, тому його не можна легко відключити, тому він більш стійкий до обмежень та кібератак.

"Із тим, як росіяни обмежують доступ (до інтернету), може стати важче повідомляти новини, але люди все одно зможуть розсилати відео, зокрема, про те, які звірства чинять ці сили. Це буде дуже важливо. Через цей доступ до інтернету війська Путіна не зможуть сховатися від світу", - розповів "Голосу Америки" колишній астронавт НАСА Террі Вертс.

Тим часом, українці створили так звану "IT армію", завдання якої здійснювати хакерські атаки на російські урядові сайти, банки, бізнеси та пропагандистські сторінки. Зокрема, їхня мета – донести до росіян справжню інформацію про те, що зараз відбувається в Україні, кажуть у Мінцифри.



"Зрештою ми набрали «армію» у понад 250 тисяч людей, які роблять усе, щоб боротись проти дезінформації, фейкових новин, всього, що вони поширюють, їхньої брехні, а також змусити їх відчути те, що відчули ми, коли вони нас атакували, - повідомив Олександр Борняков, заступник голови Мінцифри. - Ми не боїмось їх, ми боремось із ними".

Загалом, як повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації при РНБО України, понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Москви в Україну і припинили співпрацю з Росією.

Раніше стало відомо, що Apple оголосила про призупинення продажів своїх товарів у Росії, а компанії, що надають різноманітні ІТ рішення для бізнесів, як-то SAP, Oracle, обмежили співпрацю із клієнтами Росії.

"Вийшли та виходять: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk, Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (за кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle", - заявили у ЦПД.

Крім того, заблокували Росію: Apple Pay, Amazon, Cex Io, Etsy, Facebook (бан акаунтів медіа РФ), Google Pay, Google Maps, Instagram (блокування пропаганди), Paysera, Samsung pay, повідомляє УНІАН.

Також зазначається, що BBC, Cinema 4D, Disney, Netflix, Sony, Pornhub, Paramount припиняють мовлення або недоступні в РФ, а міжнародні платіжні системи Mastercard та PayPal запровадили обмеження.

Тим часом, YouTube заблокував пропагандистські російські канали в Україні, а російському державному медіа RT та іншим каналам - заборонили отримувати гроші за показ реклами на їхніх сайтах, застосунках та відео, розміщених у YouTube.

При цьому, участь Росії скасували у різноманітних подіях: Cannes Festival, Eurovision, Formula 1, FIFA, MOK, Mobile World Congress, NHL, а Adidas відмовився працювати зі збірною з футболу.

У статті використано матеріали Reuters, AP, "Радіо Свобода", RBC, УНІАН