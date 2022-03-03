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Більше 40 країн ініціюють Московський механізм ОБСЄ щодо дій Росії
Більше 40 країн звернулись до директора Бюро з демократичних інститутів та прав людини Маттео Мекаччі про ініціацію Московського механізму щодо російського вторгнення до України. Механізм "підтримає Україну у світлі нашої значної занепокоєності щодо гуманітарного впливу російського вторгнення і можливих військових злочинів та злочинів проти людяності", йдеться у зверненні, оприлюдненому представництвом США в ОБСЄ.
"Ми притягнемо Російську Федерацію до відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності", - відреагував на звернення міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. В дописі у Twitter він підкреслив, що "експертна місія передасть факти правосуддю, зокрема міжнародним судам і трибуналам".
На запит України, йдеться у зверненні, згідно з процедурами механізму, ОБСЄ надішле до країни експертів, які "оцінять стан прав людини та гуманітарний вплив вторгнення Російської Федерації та військових дій, які підтримує Білорусь, проти народу України в межах визнаних кордонів та територіальних вод".
Діяльність місії, якщо її затвердять, стосуватиметься, серед іншого, встановлення фатків і обставин можливих порушень зобов'язань в рамках ОБСЄ, порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права, встановлення фактів можливих військовихщлочинів та злочинів проти людяності. Експерта комісія також може готувати матеріали, які використовуватимуться для можливих судів та трибуналів, йдеться у зверненні.
Звернення підписали Албанія, Андорра, Боснія та Герцеговина, Грузія, Ісландія, Ліхтенштейн, Молдова, Монако, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія, Сан-Маріно, Сербія, Швейцарія, Туреччина, Велика Британія, США, країни-члени ЄС та Канада.
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США запровадили нові санкції проти російських олігархів
США запровадили нові санкції проти російських олігархів, які, як відзначають у Білому домі, продовжують підтримувати президента Росії Володимира Путіна попри його вторгнення в Україну.
Як відзначає заява уряду США, ці особи збагатились за рахунок людей Росії, члени родин деяких із них займають високі державні посади, інші ж очолюють найбільші російські компанії та відповідальні за надання ресурсів, необхідних для підтримки вторгнення в Україну.
"Цих осіб та членів їх родин буде відрізано від фінансової системи США, їх активи у США буде заморожено, а їх майно буде заарештовано. Міністерство фінансів передасть Міністерству юистиції дані фінансової розвідки та інші докази у належних випадках на підтримку кримінальних розслідувань та арешту активів", - йдеться в урядові заяві.
Як повідомляється, "повні блокуючі санкції" запроваджуються проти Алішера Усманова, "одного із найбагатших людей Росії та близького союзника Путіна". Як відзначається, його яхту вже заарештовано у Німеччині. Санкції, серед інших, накладено і на речника Кремля Дмитра Пєскова. У перелік також входять: Микола Токарєв, Борис та Аркадій Ротенберги, Сергій Чємєзов, Ігор Шувалов, Євген Прігожин, та члених їх родин.
США також накладуть візові обмеження на 19 олігархів та 47 членів їх родин та близьких партнерів та запровадять санкції проти організацій та осіб в Росії та Україні, які пов'язані з дезінформацією.
"Ці суб'єкти поширювали неправдиві наративи, які просувають стратегічні цілі Росії та неправдиво виправдовують дії Кремля", - відзначає заява.
У матеріалі присвяченому планованим санкціям видання Bloomberg вказувало, що в адміністрації США вважають, що "якщо натиснути на багатіїв, вони можуть віддалитись від Путіна та можливо натиснути на нього, щоб він зупинив війну в Україні".
"Багато цих олігархів виступали спільно із Путіним в останні роки. Але кілька натякнули, що намагаються віддалитись від війни, але жоден прямо не засудив Путіна", - писало видання.
Між тим, як повідомляє ТАСС, міністр закордонних справ Росії Лавров сьогодні заявив, що Росія продовжить "військову операцію" в Україні. За словами Лаврова, Росія "не може дозволити собі зберегти в Україні інфраструктуру, яка загрожує РФ". Російський дипломат заявив, що "демілітаризацію" України буде доведено до кінця, а у разі підписання мирної домовленності, остання буде включати відповідний пункт.
Лавров також висловив переконання, що увага Заходу до кризи зменшиться. "Ми готові завжди до діалогу за однієї неодмінної умови - виключно на основі рівноправності та на основі поваги та врахування інтересів один одного", - наводить слова Лаврова ТАСС.
У статті використано матеріали Bloomberg.
Військова, гуманітарна допомога, санкції. Які нові ініціативи з підтримки України пропонують в Конгресі?
У четвер, 3 березня, сенатор-демократ Роберт Менендез звернувся із листом до міністра фінансів Джанет Йеллен і держсекретаря Ентоні Блінкена із низкою нових кроків щодо посилення санкційного тиску на Москву та Мінськ, повідомляє прес-служба сенатора.
Законодавець запропонував позбавити громадян Росії можливості робити депозити в американських банках і купувати американські цінні папери у великих обсягах. Він також закликав Адміністрацію Байдена ввести додаткові санкції щодо фізичних та юридичних осіб в Білорусі, причетних до війни в Україні, і «створити міжнародну робочу групу з координації санкцій для забезпечення постійної згуртованості та єдності між союзниками та партнерами США».
«Оскільки кричущий напад Путіна на Україну триває, наша реакція також має бути триваючою. Я закликаю вас продовжувати не залишати каменя на камені, аби гарантувати, що Путін заплатить високу, довготривалу ціну за цей жахливий напад на народ України», - йдеться у листі.
У середу, 2 березня, конгресвумен-демократка, яка представляє Огайо, Марсі Каптур звернулася до адміністрації Байдена з проханням активувати спільну державну програму партнерства Міністерства оборони США та Національної гвардії для ефективного надання гуманітарної допомоги Україні.
«У той час як українські військові мужньо захищають свою Батьківщину, український народ потребує їжі, одягу та медикаментів, які швидко вичерпуються. Міністерство оборони та підрозділи Національної гвардії – через програму державного партнерства – мають досвід та можливості безпечно та швидко транспортувати ці ресурси до Європи», - йдеться у заяві, поширеній прес-службою представниці Конгресу США.
В ній пояснюється, що понад 20 американських штатів, включно із Огайо, мають партнерські відносини в Європі і могли б мобілізувати та направити в Україну необхідні ресурси.
Наразі програма партнерства між штатами включає 85 партнерств з 93 країнами по всьому світу. Ця програма була створена в 1991 році спочатку як спільна контактна група в Балтійському регіоні з солдатами та льотчиками резерву, а пізніше об’єднала окремі американські штати з трьома Балтійськими країнами, пояснюється на веб-сайті Національної гвардії США.
«Через SPP Національна гвардія проводить військову взаємодію між військовими для підтримки цілей оборонної безпеки, але також використовує стосунки та можливості всього суспільства для сприяння більш широким міжвідомчим і супутнім взаємодіям, що охоплюють військову, урядову, економічну та соціальну сфери», - пояснюється в описі.
Того ж дня, 2 березня, сенатори-республіканці Марко Рубіо та Чак Греслі внесли законопроект про припинення збагачення російських олігархів і їх союзників у промисловості за кордоном, абревіатура повної назви якого складається в слова HEROIAM SLAVA.
Законопроект передбачає запровадження жорстких санкцій проти всіх російських державних підприємств, позбавивши такі компанії як «Роснефть», «Газпром», «Росатом», «Аерофлот» і RT доступу до американського капіталу.
«Путін активно підживлює російську військову машину за рахунок коштів, які генерують московські державні корпорації», – цитує слова сенатора Рубіо прес-реліз його офісу.
«Жодне російське державне підприємство не повинно мати доступу до американського капіталу, поки кровожерливий диктатор веде вторгнення проти України».
«Оскільки Путін продовжує бомбити Україну без розбору та вбивати невинних мирних жителів, США повинні зробити всі можливі кроки для того, щоб Росія була повністю відрізана від американського капіталу», – наводяться у документі слова сенатора Греслі.
«Російські державні нафтогазові компанії фінансують військову машину Путіна. Наш законопроект гарантуватиме, що американські компанії не беруть у цьому жодної участі».
На початку тижня, 28 лютого, сенатори від обох партії, Менендес, Дурбін і Портман, звернулися із листом до президента Байдена, закликаючи адміністрацію надати українцям, що перебувають у США, тимчасово захищений статус (TPS).
«Як відомо, TPS може бути надано громадянам іншої країни, які зараз проживають у Сполучених Штатах, якщо повернення до їхньої країни становило б серйозну загрозу їхній особистій безпеці через триваючий збройний конфлікт, тимчасові наслідки екологічної катастрофи, або інші надзвичайні та тимчасові умови», – йдеться у прес-релізі, який Голос Америки отримав від офісу сенатора Боба Менендеса. Всього цей лист підписало 39 сенаторів від обох партії.
У разі, якщо цей статус буде прийнято, ті громадяни України, які зараз у США, зможуть залишитися на території Сполучених Штатів після закінчення дії їх візи чи дозволу на працю – до того часу поки діятимемо статус TPS.
«Лише обмежена кількість осіб, які перебувають у Сполучених Штатах, матимуть право на TPS, включаючи студентів, тих, хто приїхав у справах бізнесу та туристів, жоден з яких наразі не може безпечно повернутися в Україну», - йдеться у листі сенаторів до президента США Джозефа Байдена.
Законодавці наголошують, що за останніми даними Державного департаменту (за 2020 рік), українцям було видано 29 510 неімміграційних віз і подальше перебування громадян України, в яких закінчилася віза чи дозвіл на працю, матимемо мінімальний вплив на США.
«Примушувати українців повертатися в Україну в розпал війни було б невідповідно американським цінностям та нашим інтересам національної безпеки. Як нація, ми повинні зробити свій внесок, щоб захистити безпеку українців у Сполучених Штатах, визначивши Україну для TPS», - написали сенатори.
Наразі цей статус діє щодо Венесуели, Сальвадору, Гондурасу, Гаїті, Непалу, Сирії, Нікарагуа, Ємену, Судану, Сомалі, Південного Судану та Бірми, повідомляється на сайті Служби Громадянства та Імміграції США.
Голос Америки звернувся до Білого дому із проханням прокоментувати можливість надання цього статусу Україні.
Літак з медичною допомогою від Великобританії вилетів в Україну. Відео
Як Ілон Маск та світові ІТ-компанії допомагають Україні та як можна підключитись до Starlink?
Ілон Маск у Twitter повідомив, що SpaceX допомагає Україні відновити інтернет-зв'язок: "Український цивільний інтернет переживає дивні перебої - напевно, погана погода? - тож SpaceX допомагає полагодити це".
Таким чином мільярдер і засновник Tesla, SpaceX і Starlink відповів на допис користувачки про те, що глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін нецензурно вилаявся про Ілона Маска за рішення надати Україні доступ до Starlink і заявив, що він - "прийняв сторону" в умовах, коли "Росія реалізує свої найвищі національні інтереси на території України".
Від минулих вихідних в Україні почав працювати швидкісний широкосмуговий супутниковий інтернет StarLink, повідомив голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Раніше Федоров у Twitter звернувся до Маска із проханням забезпечити Україну доступом до супутникового інтернету. Маск відповів: "Starlink уже доступний в Україні. Більше терміналів – у дорозі".
Пізніше голова Мінцифри написав: "Ілоне Маску, SpaceX, SpaceXStarlink, дуже дякуємо! Starlink допомагає зберігати зв’язок між нашими містами та екстреними службами, рятуючи життя!"
Деякі українці вже змогли підключитись до супутникового інтернету. Зокрема, інженер Олег Кутков із Києва купив обладнання для Starlink на eBay кілька місяців тому для власних досліджень та експериментів, але в Україні цей супутниковий інтернет був недоступний. Натомість після твіта Маска Кутков випробував зв’язок і повідомив, що все запрацювало.
Проект Маска охоплює 2 тисячі супутників на низькій орбіті і призначений для доступу до мережі у важкодоступних куточках Землі, зокрема, у зонах військових конфліктів чи природних катастроф. Starlink користуються близько 150 тисяч людей у понад 20 країнах світу.
"Швидкість такого інтернету – до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватись ним можна у будь-якій точці Землі. Старлінк можна буде використовувати як у цивільних, так і у військових цілях", - повідомляє Військове телебачення України.
Для користувачів Starlink коштує $100 на місяць, додатково $500 коштує термінал. Щоб купити обладнання, треба залишити заявку на офіційному сайті. У комплекті – антена «тарілка», термінал, кабель та інструкція зі встановлення.
Експерти кажуть: Starlink не залежить від традиційної інтернет-інфраструктури, тому його не можна легко відключити, тому він більш стійкий до обмежень та кібератак.
"Із тим, як росіяни обмежують доступ (до інтернету), може стати важче повідомляти новини, але люди все одно зможуть розсилати відео, зокрема, про те, які звірства чинять ці сили. Це буде дуже важливо. Через цей доступ до інтернету війська Путіна не зможуть сховатися від світу", - розповів "Голосу Америки" колишній астронавт НАСА Террі Вертс.
Тим часом, українці створили так звану "IT армію", завдання якої здійснювати хакерські атаки на російські урядові сайти, банки, бізнеси та пропагандистські сторінки. Зокрема, їхня мета – донести до росіян справжню інформацію про те, що зараз відбувається в Україні, кажуть у Мінцифри.
"Зрештою ми набрали «армію» у понад 250 тисяч людей, які роблять усе, щоб боротись проти дезінформації, фейкових новин, всього, що вони поширюють, їхньої брехні, а також змусити їх відчути те, що відчули ми, коли вони нас атакували, - повідомив Олександр Борняков, заступник голови Мінцифри. - Ми не боїмось їх, ми боремось із ними".
Загалом, як повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації при РНБО України, понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Москви в Україну і припинили співпрацю з Росією.
Раніше стало відомо, що Apple оголосила про призупинення продажів своїх товарів у Росії, а компанії, що надають різноманітні ІТ рішення для бізнесів, як-то SAP, Oracle, обмежили співпрацю із клієнтами Росії.
"Вийшли та виходять: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk, Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (за кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle", - заявили у ЦПД.
Крім того, заблокували Росію: Apple Pay, Amazon, Cex Io, Etsy, Facebook (бан акаунтів медіа РФ), Google Pay, Google Maps, Instagram (блокування пропаганди), Paysera, Samsung pay, повідомляє УНІАН.
Також зазначається, що BBC, Cinema 4D, Disney, Netflix, Sony, Pornhub, Paramount припиняють мовлення або недоступні в РФ, а міжнародні платіжні системи Mastercard та PayPal запровадили обмеження.
Тим часом, YouTube заблокував пропагандистські російські канали в Україні, а російському державному медіа RT та іншим каналам - заборонили отримувати гроші за показ реклами на їхніх сайтах, застосунках та відео, розміщених у YouTube.
При цьому, участь Росії скасували у різноманітних подіях: Cannes Festival, Eurovision, Formula 1, FIFA, MOK, Mobile World Congress, NHL, а Adidas відмовився працювати зі збірною з футболу.
У статті використано матеріали Reuters, AP, "Радіо Свобода", RBC, УНІАН
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