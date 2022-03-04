Напад на АЕС - воєнний злочин, - посольство США

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ засудив напади на цивільних а також на Запорізьку атомну електростанцію та вторгнення Росії.

"Це демонструє нерозсудність цієї війни і важливість завершення а також важливість того, щоб Росія відвела всі свої війська і почала щирі дипломатичні зусилля", - додав очільник Альянсу.

Посадовець, все ж підкреслив, що НАТО не є стороною конфлікту в Україні, а Альянс НАТО має оборонний характер. "Ми не хочемо війни, конфлікту з Росією, - заявив він. - Водночас, не має бути непорозумінь стосовно нашої відданості захисту всіх союзників". Він привітав більшу підтримку Альянсу з боку США та Європи.

Заява прозвучала під час спільної прес-конференції Столтенберґа з держсекретарем США Ентоні Блінкеном перед початком засідання міністрів закордонних справ НАТО.

Блінкен високо оцінив єдність та рішучість, яку виявив Альянс у реакції на агресію Росії. "Кожен союзник, тим чи іншим чином, допомагає Україні, кожен союзник допомагає єдності Альянсу", - додав він.

Блінкен також засудив "нерозсудливий" напад Росії на атомну електростанцію. Вночі після російської атаки, на ЗАЕС розпочалась пожежа, що тривала кілька годин.

"Вночі ми бачили повідомлення про напад на атомну електростанцію, - заявив Блінкен. - Це демонструє нерозсудливість цього і важливість завершення, виведення Росією всіх військових і долучення до щирих дипломатичних зусиль".

Раніше напад Росії засудив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він заявив, що напад "загрожує безпеці всієї Європи".