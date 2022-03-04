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ТБ-продюсеру у США висунуто звинувачення у порушенні санкцій проти російського олігарха
Вперше прокурори США висунули кримінальне звинувачення через порушення американських санкцій, запроваджених в 2014 році після агресії Росії проти України.
Звинувачення висунуто проти американця Джона Геніка, телевізійного продюсера, який працював на Костянтина Малофєєва, йдеться в повідомленні розміщеному на сторінці Міністерства юстиції США. Геніку загрожує до 20 років ув'язнення.
Малофєєв перебуває під санкціями США. Його у США звинувачують у фінансуванні сепаратистів на сході України а також в Криму. Прокуратура звинувачує Геніка в тому, що той "свідомо допомагав Малфєєву поширювати десабілізуючі послання, шляхом створення, або спроб створити телемережі в Росії, Болгарії, Греції, з порушенням санкцій".
"Костянтин Малофєєв тісно пов'язаний з російською агресією в Україні і, за визначенням OFAC, був одним із джерел фінансування з просування пов'язаних з Росією угруповань сепаратистів, які діють на території суверенної країни України", - заявив прокурор США Деміен Вільямс.
Цього тижня Міністерство юстиції США створило спеціальний підрозділ, який опікуватиметься втіленням санкцій проти російських олігархів, запроваджених через агресію Росії проти України. Зокрема підрозділ допомагатиме встановити місцезнаходження яхт, літаків, маєтків, що належать російським олігархам.
Головний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що прокуратура докладе всіх зусиль, щоб "розслідувати, арештовувати та переслідувати ці злочинні дії, які дозволяють урядові Росії продовжувати несправедливу війну".
Про збільшення зусиль Мін'юсту з арешту активів російських олігархів заявив напередодні президент США Джо Байден. "Ми спільно з європейськими союзниками шукатимемо та блокуватимемо їхні яхти, розкішні апартаменти та приватні літаки", - заявив Байден. Він наголосив, що російські олігархи отримують корупційний зиск з кремлівської політики.
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У НАТО виступили проти запровадження безопольотної зони над Україною
Країни НАТО відкинули запит Києва про запровадження безпольотної зони над Україною. Про це п'ятницю заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після завершення зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.
"Союзники погоджуються, що у повітряному просторі не повинно бути літаків НАТО або військових НАТО на території України", - заявив Столтенберг, відповідаючи на питання журналіста BBC.
Раніше у Біломі домі виключили можливість запровадження безпольотної зони над Україною. "Президент [США] чітко заявив, що війська США, сили США, не будуть відправлені в Україну", - наводить слова представника Міноборони Сполучених Штатів Америки Fox News.
Як повідомляє BBC, президент Росії Путін раніше застеріг Захід від втручання у дії Росії, пригрозивши "наслідками, з якими ви у своїй історії ще ніколи не стикалися". 24-го лютого Путін також заявив, що Росія "є сьогодні однією з найпотужніших ядерних держав світу" і "має певні переваги за низкою нових видів озброєнь".
Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, генсек НАТО також заявив, що в Альянсі розуміють "розпач" керівництва України щодо запровадження безпольотної зони, але вважають, що реалізація безпольотної зони зрештою могла би призвести до повномасштабної війни у Європі за участі більшої кількості країн та з більшими стражданнями.
"НАТО - це оборонний Альянс. Наше ключове завдання - зберігати безпеку наших 30 країн-членів. Ми не є частиною цього конфлікту, і маємо відповідальність забезпечити , що він не загостриться і не пошириться за межі України. Бо це принесло би ще більшу небезпеку та руйнування із ще більшими людськими стражданнями. НАТО не прагне війни з Росією", - заявив генсек НАТО.
Раніше президент України Володимир Зеленський вимагав запровадження безпольотної зони над Україною.
"Якщо Байден та НАТО не запровадять безпольотну зону, вони повинні надати всі доступні озброєння українцям, щоб вони могли це зробити самостійно", - заявив напередодні колишній посол США у Росії Майкл Макфол.
На Заході лунають заклики, які до запровадження безпольотної зони над Україною так і до того, щоб цілком відкинути цю можливість.
"Це хороша нагода поновити мій заклик до запровадження безпольотної зони, на запрошення уряду України. Боюсь, що якщо це продовжиться, то нам доведеться втручатись більше масштабно", - твітував напередодні конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер.
"Я нажаханий тим, що треба заявляти, що "безпольотна зона" це катастрофічно дурна ідея і включала би прямі сутички у повітрі з Росією у небі над Україною, пряме втручання за яке Путін пригрозив ядерною війною. Ті, хто проштовує це не професіонали, не відповідальні, і не при здоровому глузді", - писав у лютому старший аналітик аналітичного центру "Атлантична Рада" Бен Джуда.
"Не можу розібратись, чи люди, які закликають до створення безпольотної зони не розуміють, що вони закликають США просто оголосити війну з Росією та почати випускати ракети, чи ж вони це розуміють це і саме у цьому суть", - писав американський журналіст Езра Кляйн.
За словами Столтенберга члени НАТО висловили солідарність з Україною та глибоку повагу до сміливості українських людей та збройних сил.
Столтенберг закликав президента Росії негайно припинити війну, вивести всі війська з України без умов, та долучитись до "реальної дипломатії".
Столтенберг заявив, що НАТО та весь світ засуджують "брутальне та неспровоковане" вторгнення Росії в Україну. На думку Генсека НАТО, імовірно у близькому майбутньому ситуація погіршуватиметься. "Більше смерті, більше страждання, більше руйнувань", - заявив Столтенберг.
У своїй заяві Столтенберг звернув увагу на підтримку України з боку НАТО, заходи країн Альянсу для посилення східного флангу безпекової організації, та заходи спрямовані на покарання Росії.
У статті використано матеріали Reuters, Fox News, BBC.
Рада з прав людини ООН розслідуватиме порушення у війні Росії проти України
Переважною більшістю голосів в п'ятницю Рада з прав людини ООН вирішила створити незалежну комісію для розслідування порушень скоєних в результаті агресії Росії проти України.
Рішення підтримали 32 країни. 2 країни, Росія та Еритрея, проголосували проти, а 13 країн, включаючи Вірменію, Кубу, Китай, Казахстан, Узбекистан, та низку інших - утримались.
Рада з прав людини ООН обговорила ситуацію в Україні на засіданні, скликаному на запит України. Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Башеле поінформувала Раду про ситуацію. Зокрема вона заявила про 227 загиблих під час конфлікту, включаючи 15 дітей, а також щонайменше 525 поранених, з яких 28 - діти.
"Більшість цивільних постраждало через застосування важкої артилерії, пускових ракетних систем та повітряних ударів по населеним районам. Викликають занепокоєння удари по цивільним цілям з використанням кластерних боєприпасів".
Росія заперчила підґрунтя для скликання засідання Ради.
Напад на АЕС - воєнний злочин, - посольство США
"Напад на атомну електростанцію - воєнний злочин", - написало у Twitter посольство США в Україні.
"Обстріл Путіним найбільшої атомної станції Європи виводить його правління терору на інший рівень", - додає відомство.
Раніше напад на атомну електростанцію засудили генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, держсекретар США Ентоні Блінкен, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Посадовці назвали напад "нерозсудливим".
В п'ятницю в МАГАТЕ, посилаючись на інформацію від України, заявили, що росіяни отримали контроль над Запорізькою АЕС, але станція продовжує працювати під керівництвом звичайної команди і витоків радіаційних речовин не було.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі висловив занепокоєння через ситуацію на станції. "Я надзвичайно занепокоєний ситуацією на Запорізькій АЕС і тим6 що відбулось протягом ночі. Обстріл поблизу атомної станції порушує основоположний принцип фізичної непорушності атомних об'єктів і їхньої безпеки".
В середу та четвер відбулось засідання правління МАГАТЕ у Відні. МАГАТЕ відкинуло звинувачення Росії про те, що Україна, буцімто розробляє ядерну зброю.
Столтенберґ засудив напад на ЗАЕС
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ засудив напади на цивільних а також на Запорізьку атомну електростанцію та вторгнення Росії.
"Це демонструє нерозсудність цієї війни і важливість завершення а також важливість того, щоб Росія відвела всі свої війська і почала щирі дипломатичні зусилля", - додав очільник Альянсу.
Посадовець, все ж підкреслив, що НАТО не є стороною конфлікту в Україні, а Альянс НАТО має оборонний характер. "Ми не хочемо війни, конфлікту з Росією, - заявив він. - Водночас, не має бути непорозумінь стосовно нашої відданості захисту всіх союзників". Він привітав більшу підтримку Альянсу з боку США та Європи.
Заява прозвучала під час спільної прес-конференції Столтенберґа з держсекретарем США Ентоні Блінкеном перед початком засідання міністрів закордонних справ НАТО.
Блінкен високо оцінив єдність та рішучість, яку виявив Альянс у реакції на агресію Росії. "Кожен союзник, тим чи іншим чином, допомагає Україні, кожен союзник допомагає єдності Альянсу", - додав він.
Раніше напад Росії засудив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він заявив, що напад "загрожує безпеці всієї Європи".
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