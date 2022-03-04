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Країни G7 засудили напади РФ на цивільні об'єкти і підтримали створення зон безпеки навколо АЕС
Країни "Великої сімки" а також ЄС виступили з осудом військових дій Росії проти України і засвідчили солідарність з українським народом а також підтвердили готовність запроваджувати подальші санкції "у відповідь на російську агресію, якій сприяє режим Лукашенка в Білорусі".
"Ми висловлюємо свою щиру солідарність з народом України та наше співчуття жертвам цієї війни та їхнім родинам. Ми підкреслюємо нашу непохитну підтримку України, вільно обраного уряду та хоробрих людей у ці важкі часи а також висловлюємо нашу готовність допомагати їм далі", - йдеться в заяві.
Країни G7 засудили напади Росії на українських цивільних та цивільні об'єкти, включаючу школи та лікарні і закликали Росію поважати міжнародне гуманітарне право. Вони висловились за "надійне і швидке" встановлення гуманітарного доступу на територію України.
G7 закликали Росію припинити напади поблизу атомних електростанцій а також підтримали ідею висловлену генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі щодо досягнення домовленості України та Росії задля безпеки атомних електростанцій.
З осудом російського нападу виступила сьогодні і посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд. "Світ ледь уникнув ядерної катастрофи", - сказала вона під час надзвичайного засідання Ради Базпеки ООН, що відбулось після обстрілів в районі Запорізької АЕС.
"Росія повинна припинити будь-яке подальше застосування сили, яке може наразити на ризик 15 діючих реакторів в Україні, - заявила посадовиця, - або порушити здатність України забезпечувати безпеку 37 ядерних об'єктів та населення навколо них".
Російський представник в ООН заперечив напад на електростанцію російських сил 3-4 березня.
Раніше напад на атомну електростанцію засудили генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Посадовці назвали напад "нерозсудливим".
В п'ятницю в МАГАТЕ, посилаючись на інформацію від України, заявили, що росіяни отримали контроль над Запорізькою АЕС, але станція продовжує працювати під керівництвом звичайної команди і витоків радіоактивних речовин не було.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі висловив занепокоєння через ситуацію на станції. "Я надзвичайно занепокоєний ситуацією на Запорізькій АЕС і тим, що відбулось протягом ночі. Обстріл поблизу атомної станції порушує основоположний принцип фізичної непорушності атомних об'єктів і їхньої безпеки".
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Президентка Єврокомісії розповіла про безпрецедентні гуманітарні заходи для допомоги біженцям з України
В Україні розгортається гуманітарна катастрофа. Про це президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила у п'ятницю під час спільного виступу з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
Як відзначила посадовиця, нинішні руйнування та вимушене переселення мають масштаб "небачений з часу найпохмуріших днів минулого століття".
За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС докладає усіх зусиль, щоб допомогти постраждалим.
"Ми негайно надаємо 500 мільйонів євро гуманітарної допомоги, попереду ще більше. Ми швидко працюємо над створенням хабів захисту цивільних у Польщі, Словаччині, та у Румунії. Ми також робимо все, що можемо з міжнародними організаціями на НДО для створення гуманітарних коридорів всередині України. Конче необхідна гуманітарна допомога має досягати усіх частин України і цивільні повинні отримати можливість залишити міста, які перебувають в облозі", - заявила посадовиця ЄС.
Що це? Вона по-суті відкриває права (residency rights - англ.) проживання для більшості біженців [даючи можливість] проживати та працювати у ЄС, мати доступ до послуг охорони здоров'я, або, наприклад, шкіл щонайменше на рік
Фон дер Ляєн вказала, що ЄС вперше звернувся до Директиви про тимчасовий захист, щоб допомогти біженцям з України.
"Що це? Вона по-суті відкриває права (residency rights - англ.) проживання для більшості біженців [даючи можливість] проживати та працювати у ЄС, мати доступ до послуг охорони здоров'я, або, наприклад, шкіл щонайменше на рік", - заявила Урсула фон дер Ляєн.
"Ми знаємо, що цей конфлікт далекий від завершення, і скажу чітко, що ми ми готові до подальших суворих заходів, якщо Путін не зупиниться і не оберне війну, яку він вивільнив", - заявила посадовиця ЄС.
Державний секретар США Ентоні Блінкен у ході свого виступу наголосив, що численні країни світу сповнені огиди до скоєного президентом Росії, та наполіг, що заходи спрямовані проти Росії будуть продвжуватись доки "війна не закінчиться, доки сили Росії не вийдуть, українські люди не відновлять їхню незалежність, їхній суверенітет, та територіальну цілісність".
Як повідомляв "Голос Америки", раніше президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що щонайменше мільйон осіб покинули Україну та перетнули кордон з ЄС.
Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що вірить у відновлення діалогу із Заходом. Лавров також назвав санкції "свого роду податком за незалежність Росії".
До Конгресу внесено законопроект про заборону імпорту російської нафти до США
Двопартійна група законодавців із Палати представників та Сенату США представила законопроект, який передбачає заборону імпорту до США російської нафти, нафтопродуктів, зрідженого природного газу та вугілля.
Цей крок покилканий перекрити джерело доходів президента Росії Володимира Путіна після його рішення вторгнутися в Україну.
Сенаторка від Республіканської партії Ліза Мурковські, яка внесла законопроект про заборону імпорту російських енергоносіїв разом із колегою-демократом Джо Манчіним, заявила, що цей законопроект відрізняється від багатьох інших, внесених останніми днями, тим, що має прихильників в обох партіях і обох палатах Конгресу .
Ми більше не відправлятимемо до Росії долари, щоб допомагати їм убивати безневинних людей
«Це означає, що він має перспективи», – заявила Мурковські, провідна республіканка у комітеті Сенату з енергетики та природних ресурсів. Головою цього комітету є Манчін.
«Ми більше не відправлятимемо до Росії долари, щоб допомагати їм убивати безневинних людей, – заявила Мурковські на прес-конференції. – Цей законопроект зробить це».
Законопроект передбачає оголошення надзвичайної ситуації, оскільки напад Росії на Україну становить загрозу для безпеки, зовнішньої політики та економіки США.
Протягом цього періоду законопроект вимагає від президента заборонити імпорт російської нафти, нафтопродуктів, ЗПГ та вугілля.
Виняток передбачається зробити для товарів, які на момент набуття чинності законом вже перебувають у дорозі або завантажуються.
Справа в тому, що його енергоносії – це те, від чого Путін залежить у своїх фінансах і залежить від них для ведення цієї війни в Україні
«Путін перетворив енергетику на зброю, – заявив один із співавторів законопроекту сенатор-демократ Джон Тестер. – Я не думаю, що наша країна має щось імпортувати із Росії. Справа в тому, що його енергоносії – це те, від чого Путін залежить у своїх фінансах і залежить від них для ведення цієї війни в Україні».
Республіканський сенатор Ліндсі Грем, ще один співавтор законопроекту, заявив, що якщо інші країни також заборонять імпорт російської нафти, це буде нищівним ударом для Путіна.
«Я сподіваюся, що згодом світ наслідуватиме наш приклад», – сказав Грем.
Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що вона підтримує заборону імпорту російської нафти.
«Я повністю за заборону. Заборона на нафту із Росії», – сказала вона.
У відповідь на запитання журналістів щодо наслідків для американських споживачів, які можуть зіткнутися зі зростанням цін на бензин, Манчін сказав, що він з радістю заплатить за галон на 10 центів більше, щоб допомогти українцям.
"Це війна", - сказав він.
Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що вірить у відновлення діалогу із Заходом. Лавров також назвав санкції "свого роду податком за незалежність Росії".
У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", ТАСС.
Російські війська можуть скористатись сигналом Starlink для військових цілей - оглядачі у США
Деякі американські експерти застерігають, що Росія може використати супутниковий сигнал, як такий, що використовується для відкритого для України інтернету Starlink, щоб наводити цілі для ракетних обстрілів, пише CNN.
Ілон Маск також застеріг у Twitter: «Використовуйте з обережністю». «Вмикайте Starlink лише коли потрібно і розташовуйте антену далі від людей, наскільки це можливо». Він також порадив розташовувати на антенах "світловий камуфляж", щоб уникнути візуального розпізнавання.
Опитані CNN експерти також кажуть, що Starlink не зможе повноцінно замінити звичайне інтернет-покриття у випадку повного відключення країни від мережі, але може допомогти зі зв'язком журналістам, силам опору, посадовцям, у яких буде необхідне обладнання.
При цьому вони сходяться на думці, що випромінювання супутникового сигналу може бути використане російською армією для наведення цілей для ракетних ударів. Зокрема, через це у 2003 під час війни в Іраку США заборонили використання супутникових телефонів.
"Росія має десятки років досвіду ударів по людях, використовуючи їхні супутникові комунікації для наведення", - цитує експерта Джона Скотта-Рейлтона видання Independent.
Крім того, оглядачі наполягають, що технологія Starlink – нова й не випробувана в умовах війни, тож радять, зокрема, не використовувати її українським високопосадовцям.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що від минулих вихідних в Україні почав працювати швидкісний широкосмуговий супутниковий інтернет StarLink.
Також Ілон Маск у Twitter повідомив, що відправляє до України термінали Starlink, а SpaceX допомагає Україні відновити інтернет-зв'язок: "Український цивільний інтернет переживає дивні перебої - напевно, погана погода? - тож SpaceX допомагає полагодити це".
Таким чином мільярдер і засновник Tesla, SpaceX і Starlink відповів на допис користувачки про те, що глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін нецензурно вилаявся про Ілона Маска за рішення надати Україні доступ до Starlink і заявив, що він - "прийняв сторону" в умовах, коли "Росія реалізує свої найвищі національні інтереси на території України".
Starlink охоплює 2 тисячі супутників на низькій орбіті і призначений для доступу до мережі у важкодоступних куточках Землі, зокрема, у зонах військових конфліктів чи природних катастроф. Starlink користуються близько 150 тисяч людей у понад 20 країнах світу. Для користувачів Starlink коштує $100 на місяць, додатково $500 коштує термінал.
У статті використано матеріали CNN, Independent
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