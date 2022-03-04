Країни G7 засудили напади РФ на цивільні об'єкти і підтримали створення зон безпеки навколо АЕС 

Країни "Великої сімки" а також ЄС виступили з осудом військових дій Росії проти України і засвідчили солідарність з українським народом а також підтвердили готовність запроваджувати подальші санкції "у відповідь на російську агресію, якій сприяє режим Лукашенка в Білорусі".

"Ми висловлюємо свою щиру солідарність з народом України та наше співчуття жертвам цієї війни та їхнім родинам. Ми підкреслюємо нашу непохитну підтримку України, вільно обраного уряду та хоробрих людей у ці важкі часи а також висловлюємо нашу готовність допомагати їм далі", - йдеться в заяві.

Країни G7 засудили напади Росії на українських цивільних та цивільні об'єкти, включаючу школи та лікарні і закликали Росію поважати міжнародне гуманітарне право. Вони висловились за "надійне і швидке" встановлення гуманітарного доступу на територію України.

G7 закликали Росію припинити напади поблизу атомних електростанцій а також підтримали ідею висловлену генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі щодо досягнення домовленості України та Росії задля безпеки атомних електростанцій.

З осудом російського нападу виступила сьогодні і посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд. "Світ ледь уникнув ядерної катастрофи", - сказала вона під час надзвичайного засідання Ради Базпеки ООН, що відбулось після обстрілів в районі Запорізької АЕС.

"Росія повинна припинити будь-яке подальше застосування сили, яке може наразити на ризик 15 діючих реакторів в Україні, - заявила посадовиця, - або порушити здатність України забезпечувати безпеку 37 ядерних об'єктів та населення навколо них".

Російський представник в ООН заперечив напад на електростанцію російських сил 3-4 березня.

Раніше напад на атомну електростанцію засудили генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Посадовці назвали напад "нерозсудливим".

В п'ятницю в МАГАТЕ, посилаючись на інформацію від України, заявили, що росіяни отримали контроль над Запорізькою АЕС, але станція продовжує працювати під керівництвом звичайної команди і витоків радіоактивних речовин не було.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі висловив занепокоєння через ситуацію на станції. "Я надзвичайно занепокоєний ситуацією на Запорізькій АЕС і тим, що відбулось протягом ночі. Обстріл поблизу атомної станції порушує основоположний принцип фізичної непорушності атомних об'єктів і їхньої безпеки".