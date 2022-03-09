Актуально
Дезінформація Росії про "лабораторії з вироблення біологічної зброї" в Україні - "це абсурд", - Пентагон
Росія просуває дезінформацію про начебто фінансовані США "лабораторії з вироблення біологічної зброї" в Україні, про це повідомив представник Пентагону. "Це абсурд. Це сміховинно. Це неправда... Це частина російського наративу - твердити, що вони жертви", - цитує високопосадовця журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін.
У ЄС також відкинули звинувачення Москви. "Достовірність інформації, наданої Кремлем, загалом дуже сумнівна та низька", – сказав речник ЄС із закордонних справ Пітер Стано, цитує Reuters.
"Російська дезінформаційна кампанія має досвід просування маніпулятивних наративів про біологічну зброю та нібито «секретні лабораторії»", — сказав він, додавши, що ЄС не знає жодних українських лабораторій, які не відповідають міжнародному праву.
У вівторок 8 березня на слуханнях у Сенаті заступниця державного секретаря США із політичних питань Вікторія Нуланд, відповідаючи на запитання сенатора-республіканця Марко Рубіо про те, чи в Україні є хімічна чи біологічна зброя, заявила, що "в Україні є біологічні дослідницькі лабораторії, якими російські сили можуть прагнути заволодіти".
Рубіо заявив: "Я певний, ви знаєте про те, що російські пропагандисти поширюють різноманітну інформацію про те, як вони викрили змову українців застосувати біологічну зброю у країні за координації НАТО. Якщо в Україні станеться напад із застосуванням біологічної чи хімічної зброї, чи є у вас сумніви, що за це на 100% будуть відповідальні росіяни?" Нуланд відповіла, що сумнівів у цьому немає, адже це "класичний російський прийом - звинувачувати інших у тому, що вони самі планують".
Російське МЗС повідомило напередодні про викриття "екстреної зачистки київським режимом слідів воєнно-біологічної програми, яку Київ реалізує за фінансування Міноборони США", пише РИА Новости.
У відповідь на закиди Кремля МЗС України заявила, що публічні заяви Росії про нібито розробку біологічної зброї в Україні слід розглядати як дезінформацію та провокацію. "Після низки абсурдних заяв посадовців росії щодо нібито створення «брудної» ядерної бомби в нашій державі російська дезінформаційна машина переключилася на тему біологічної зброї", - наголосило міністерство.
МОЗ України також спростувало російські пропагандистські заяви й наголосило, що на території держави немає американських лабораторій.
Як пише Reuters, із 1990-х років США та Україна співпрацювали у межах міжнародної угоди про зменшення загрози використання зброї масового ураження, а із 2005 - разом працювали задля запобігання спалахів інфекційних хвороб, включаючи дослідження вакцин.
У статті використано матеріали Reuters, УкрІнформ, РИА Новости
Всі новини дня
Керівництво Конгресу США домовилось про новий пакет допомоги для України
Керівництво Конгресу США узгодило новий пакет допомоги Україні та європейським союзникам обсягом 13,6 млрд дол, повідомляє АР. Допомога є частиною законопроекту обсягом 1,5 трлн дол, який передбачає додаткове фінансування для подолання пандемії у США а також фінансування роботи уряду до кінця року.
Майже половину з пакету 13,6 млрд дол буде спрямовано на гуманітану та економічну допомогу, а іншу половину - на оборону в Україні а також для союзників США на східному фланзі НАТО, пише WSJ.
"Війна в Європі зосередила енергію Конгресу, щоб чогось досягнути і зробити це швидко", - заявив лідер більшості Сенату демократ Чак Шумер.
Лідер меншості Сенату республіканець Мітч Макконнелл вказав, що пакет, зокрема, передбачає надання кредитних гарантій Польщі, щоб та змогла замінити літаки, які та планує спрямувати до України. "Це важливий крок, його потрібно затвердити. Його потрібно затвердити швидко", - додав Макконнелл.
Конгресмени збільшили обсяг планованої допомоги Україні, порівняно із запитом адміністрації Байдена. Білий дім минулого тижня подав до Конгресу США запит на 10 млрд дол фінансування програм підтримки України. "Цей запит визначає негайну потребу в 10 мільярдах доларів додаткової гуманітарної, безпекової та економічної допомоги для України та партнерів в Центральній Європі, через невиправдане і неспровоковане вторгнення", - йдеться в запиті до Конгресу від Шаланди Янг, заступниці директора Служби США з питань управління та бюджету. Янг зазначила, що можливо буде потрібно більше коштів.
Конгрес може затвердити допомогу вже цього тижня, адже 11 березня спливає строк для затвердження додаткових урядових витрат, щоб забезпечити безперебійне фінансування роботи уряду до кінця 2022 року.
В статті використано матеріали АР, WSJ
Візит Камали Гарріс до Польщі затінений розходженням щодо літаків Україні
Повідомляючи про поїздку віце-президентки США Камали Гарріс 10 березня до Польщі та Румунії, американські ЗМІ та європейські коментатори вказують, що її візит відбуватиметься на тлі дискусій щодо способів західної військової допомоги Україні.
Країни НАТО надають українцям зброю, зокрема протитанкові та протиповітряні ракети й інше спорядження, але заявляють, що альянс не бере прямої участі у війні і зокрема не погоджується на заклик України захищати український повітряний простір.
Перспектива, що літаки-винищувачі "у розпорядженні уряду США" вирушають з бази США/НАТО у Німеччині у повітряний простір над Україною, в якому воює Росія, порушує серйозну стурбованість в цілому альянсі.
Польський уряд 8 березня оголосив, що готовий віддати у розпорядження уряду США свої бойові літаки радянського виробництва і переслати їх на військову базу в Німеччині, щоб літаки можна було передати українським збройним силам.
Раніше про можливість передачі Україні літаків з кількох країн Східної Європи казав верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Борель та інші представники.
Державний секретар США Ентоні Блінкен 6 березня сказав телестанції CBS про «зелене світло» бажанню таких країн як Польща постачання зброї Україні.
«Насправді ми зараз розмовляємо з нашими польськими друзями про те, що би ми могли зробити, щоб поповнити їхні потреби, якщо вони вирішать передати ті літаки-винищувачі українцям», - сказав держсекретар в інтер’ю програмі Face the nation.
Але, згідно з агентством Associated Press (АР), «поляки перед своїм оголошенням (8 березня) не узгодили цю ідею з адміністрацією Байдена, і Пентагон одразу ж назвав ідею «неслушною».
Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд сказала у сенатському Комітеті закордонних справ 8 березня, що вона побачила повідомлення польського уряду, коли їхала в автомобілі.
Сенатор Кріс Мерфі назвав «цікавим» те, що Польща оголосила план, «не повідомивши спочатку про це нам».
«Це один з рідкісних випадків розбіжностей у переважно згуртованих намаганнях союзників у НАТО допомагати Україні, водночас не втягуючись у ширшу війну з Росією», - пише АР, додаючи, що завданням Камали Гарріс буде «залагоджувати» становище.
Тим часом у Варшаві 9 березня підтвердили наміри передати Україні літаки в межах військової допомоги для оборони від російського нападу.
Неможливо, щоб Польща була єдиною країною НАТО, яка готова взяти на себе ризик...Якуб Кумох, радник президента Польщі
«Польща готова діяти, але лише в рамках альянсу, в рамках НАТО», - цитує агентство Reuters радника польського президента у закордонних справах Якуба Кумоха з його інтерв’ю польському телебаченню TVP.
«Неможливо, щоб Польща була єдиною країною НАТО, яка готова взяти на себе ризик, і щоб інші країни не компенсували б, або не поділили з нами той ризик в якийсь інший спосіб», - додав польський представник.
У заяві речника американського міністерства оборони Джона Кірбі сказано, що США тримають «контакт з польським урядом після оприлюдненого оголошення» і наголошують, що рішення стосовно літаків зрештою є рішенням «польського уряду».
«Ми будемо надалі консультуватися з нашими союзниками та партнерами щодо нашої триваючої безпекової допомоги Україні, бо фактично пропозиція Польщі демонструє певні труднощі з цим питанням. Перспектива того, що літаки-винищувачі "у розпорядженні уряду США" вирушають з бази США/НАТО у Німеччині і летять у повітряний простір над Україною, в якому воює Росія, порушує серйозну стурбованість в цілому альянсі НАТО. Нам просто неясно, чи є для цього суттєве обґрунтування. Ми далі радитимемося з Польщею та іншими союзниками в НАТО стосовно цього питання і складних логістичних викликів, яке воно порушує, але ми не вважаємо, що пропозиція Польщі слушна».
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum