Дезінформація Росії про "лабораторії з вироблення біологічної зброї" в Україні - "це абсурд", - Пентагон

Росія просуває дезінформацію про начебто фінансовані США "лабораторії з вироблення біологічної зброї" в Україні, про це повідомив представник Пентагону. "Це абсурд. Це сміховинно. Це неправда... Це частина російського наративу - твердити, що вони жертви", - цитує високопосадовця журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін.

У ЄС також відкинули звинувачення Москви. "Достовірність інформації, наданої Кремлем, загалом дуже сумнівна та низька", – сказав речник ЄС із закордонних справ Пітер Стано, цитує Reuters.

"Російська дезінформаційна кампанія має досвід просування маніпулятивних наративів про біологічну зброю та нібито «секретні лабораторії»", — сказав він, додавши, що ЄС не знає жодних українських лабораторій, які не відповідають міжнародному праву.

У вівторок 8 березня на слуханнях у Сенаті заступниця державного секретаря США із політичних питань Вікторія Нуланд, відповідаючи на запитання сенатора-республіканця Марко Рубіо про те, чи в Україні є хімічна чи біологічна зброя, заявила, що "в Україні є біологічні дослідницькі лабораторії, якими російські сили можуть прагнути заволодіти".

Рубіо заявив: "Я певний, ви знаєте про те, що російські пропагандисти поширюють різноманітну інформацію про те, як вони викрили змову українців застосувати біологічну зброю у країні за координації НАТО. Якщо в Україні станеться напад із застосуванням біологічної чи хімічної зброї, чи є у вас сумніви, що за це на 100% будуть відповідальні росіяни?" Нуланд відповіла, що сумнівів у цьому немає, адже це "класичний російський прийом - звинувачувати інших у тому, що вони самі планують".

Російське МЗС повідомило напередодні про викриття "екстреної зачистки київським режимом слідів воєнно-біологічної програми, яку Київ реалізує за фінансування Міноборони США", пише РИА Новости.

У відповідь на закиди Кремля МЗС України заявила, що публічні заяви Росії про нібито розробку біологічної зброї в Україні слід розглядати як дезінформацію та провокацію. "Після низки абсурдних заяв посадовців росії щодо нібито створення «брудної» ядерної бомби в нашій державі російська дезінформаційна машина переключилася на тему біологічної зброї", - наголосило міністерство.

МОЗ України також спростувало російські пропагандистські заяви й наголосило, що на території держави немає американських лабораторій.

Як пише Reuters, із 1990-х років США та Україна співпрацювали у межах міжнародної угоди про зменшення загрози використання зброї масового ураження, а із 2005 - разом працювали задля запобігання спалахів інфекційних хвороб, включаючи дослідження вакцин.

У статті використано матеріали Reuters, УкрІнформ, РИА Новости