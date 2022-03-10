Економіка війни: МВФ надав допомогу

Міжнародний валютний фонд перерахував Україні 1,4 млрд дол. США в еквіваленті за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument, повідомив в соцмережах голова НБУ Кирило Шевченко. Кошти допоможуть профінансувати першочергові витрати державного бюджету та підтримати платіжний баланс України, додав він.

"Російське військове вторгнення до України принесло масштабні гуманітарні та економічні втрати", - заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, після рішення Ради директорів МВФ. Вона висловила сподівання, що програма стане каталізатором для "масштабної мобілізації додаткового пільгового фінансування, необхідного для заповнення фінансової потреби а також для полегшення економічного впливу війни".

Підтримка МВФ є важливою, але коштів за програмою може вистачити лише на місяць, говорить економістка Міжнародного інституту фінансів, що у Вашигнтоні, Еліна Рібакова.

"Грошей наданих МВФ може вистачити на місяць не більше", - говорить Рібакова

"Розрив надзвичайний. Бюджетні надходження скорочуються, особливо через те, що є регіони, які не здатні більше виробляти, там війна. Витрати ростуть, особливо з соціальної допомоги громадянам, гуманітарної підтримки", - додає експертка.

В коментарі Голосу Америки член Ради НБУ Олександр Петрик вказує - в Нацбанку очікують на більшу підтримку міжнародних організацій та донорів.

"За оцінками Національного банку, ми очікуємо у найближчий період фінансову допомогу в розмірі 15 мільярдів доларів від міжнародних організацій, від наших країн-партнерів і так далі, - говорить Петрик. - Весь світ зараз підтримує Україну … все це складає суттєву підтримку наших міжнародних резервів, підтримку фінансової стабільності Національного банку".

Колишній заступник голови Нацбанку Олег Чурій додає - Україна могла б отримати додаткове фінансування, використовуючи спеціальні права запозичення (SDR) МВФ. Наразі Україна вже обміняла на валюту більшу частину SDR, які вона отримала під час додаткового розподілу, який Фонд провів минулого року у відповідь на пандемію.

"Я бачу можливість отримання додаткового фінансування, - говорить Чурій. - Минулого року було розподілення так званих SDR на суму 650 мільярдів доларів … було б непогано щоб частини тих SDR, які отримали розвинуті країни, такі як Сполучені Штати Америки або європейські країни, була можливість розподілити на користь України… якщо цей механізм розподілу SDR запрацює, то можна бути впевненим що бюджет буде мати необхідні суми".

В МВФ високо оцінили антикризову політику українсього уряду. Так, були введені обмеження на пересування капіталу, щоб забезпечити наявність міжнародних резервів і зменшити непевність щодо валютного курсу. Хоча обмежння на готвікові операції були введені, безготівкові операції відбуваються без обмежень, зазначили в МВФ.

Щоб втримати систему, Нацбанк терміново перерахував до бюджету 19 мільярдів гривень, обмежив валютні операції і контролює стабільність курсу, а банки ввели практично кредитні канікули для клієнтів, говорить Петрик.

"Безготівковий облік зараз без обмежень, - вказує посадовець, - звичайно на зняття готівки є певна міра обмежень не тільки з точки зору організаційних питань, але з точки зору того що навіть фізично доставити в банкомат готівку зараз є дуже ризиковано оскільки багато великих міст є під обстрілами, на територіях міст ведуться бойові дії. Але все-таки в цих умовах, навіть якщо порівняти відносно мирний час 2014 року, то очевидно, що реформа закладена після другого Майдану мала позитивний вплив і це дає змогу зараз підтримувати нашу економіку і армію". Петрик додав, що більше ніж 12 мільярдів гривень було переведено на рахунки для допомоги війську.

Віце-президентка Асоціації Українських банків Галина Хейло також відзначає - система платежів працює. Вона вказує, що готівку також можна отримати на касах в роздрібних крамницях. "Таким чином немає потреби в додаткових інкасаторських послугах і не треба ризикувати життям", - додає Хейло.

Попри складну ситуацію, Україна продовжує сплачувати за міжнародними боргами. "Мова не йде на сьогодні про мораторій на виплату зовнішніх боргів, - вказує Чурій. - Наразі об'єм виплат зовнішніх боргів на цей рік приблизно 4 млрд дол, в порівнянні з потребами фінансування, які складають десятки мільярдів доларів, це порівняно невелика сума".

Чурій переконаний - Україна може пройти цей важкий період без необхідності реструктуризації боргів чи мораторіїв на їх виплату.

В Україні - війна, але є надія. Якщо для кризи буде рішення, Україна зможе відновитись, отримати кошти з-за кордону. Росія ж іде, як видається єдиним шляхом – до стану Ірану та Північної Кореї

Порівнюючи ситуацію в Україні та Росії, де працюють санкції, Рібакова вказує на стратігечну різницю для країн.

"Гадаю порівняти дуже важко, - говорить Рібакова. - Однозначно, майбутнє Росії перекреслене. Вона йде до фінансової, економічної, ідеологічної автаркії. Ми дивились на Іран та Північну Корею як приклади найгіршого сценарію, але проти Росії вже є більше санкцій. В Україні - війна, але є надія. Якщо для кризи буде рішення, Україна зможе відновитись, отримати кошти з-за кордону. Росія ж іде, як видається єдиним шляхом – до стану Ірану та Північної Кореї".