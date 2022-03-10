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ООН розгляне питання евакуації мореплавців з Чорноморського регіону
Міжнародна морська організація ООН проведе екстрене засідання щодо безпечної евакуації мореплавців з територіальних вод України та Росії в Чорному морі а також з Азовського моря.
"Конфлікт в Україні має значний вплив на безпеку мореплавців та морських перевезень в регіоні, - заявив Гі Платтен, генеральний секретар Міжнародної палати морських перевезень. - Як і у випадку з COVID, мореплавці зіткнулись з проблемами, які не вони створили. Багато кораблів зазнало ударів боєприпасами, мореплавці загинули, або зазнали поранень і мореплавці всіх національностей застрягли на судах пришвартованих в портах".
Платтен наголосив, що держави, які здатні це зробити, мають нагально провести евакуацію мореплавців з регіонів, що є під загрозою. Він виступив за встановлення морського коридору, який дозволив би безпечну евакуацію кораблів, які не можуть полишити територіальні води Чорного моря та Азовське море.
Війна впливає як на працівників, які забезпечують морські перевезення, так і на міжнародну торгівлю товарами, включаючи пшеницю та нафту. Росіяни та українці складають до 14,5% світової робочої сили, задіяної в мореплавстві, йдеться в повідомленні Міжнародної морської організації. Також Росія та Україна експортують більше чверті пшениці у світі, а Росія є значним експортером нафти, зазначили в організації.
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Гарріс заявила, що "цілеспрямований напад" Росії на мирне населення в Україні має розслідуватись
Віце-президентка США Камала Гарріс, перебуваючи із візитом у Польщі, заявила про необхідність розслідування методів війни Росії в Україні. "Обов'язково повинне бути розслідування і ми всі маємо стежити, і в мене немає сумнівів, що весь світ спостерігає за цією війною і тим, що Росія зробила у питанні цієї агресії і цих звірств".
За її словами, Кремль однозначно здійснив "цілеспрямований напад на мирне населення". Гарріс додала: "ООН встановив процедуру, за якою відбудеться розгляд і розслідування, і ми, звісно, братимемо участь".
При цьому, як вказує CNN, Гарріс утрималась від того, щоб назвати дії Росії в Україні "воєнними злочинами". При цьому президент Польщі Анджей Дуда назвав дії російської армії "варварством" і заявив, що Москва "очевидно" здійснює воєнні злочини в Україні, і що українські біженці, які прибувають до Польщі, мають свідчення цього на своїх телефонах.
Тим часом президент України Володимир Зеленський у зверненні 10 березня заявив про те, що від бомбардування пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі загинули троє людей ми втратили, серед них – одна дитина, а кількість поранених – 17. Він додав: "Воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають. [...] Вас притягнуть обов'язково до відповідальності за співучасть у воєнних злочинах".
Із часу початку повномасштабної війни Москви 24 лютого у ВООЗ зафіксували принаймні 24 підтверджені атаки росіян на медичні установи в Україні.
Під час візиту до Польщі Гарріс також пообіцяла, що США зроблять "усе необхідне" для допомоги Україні, зокрема, анонсувала додаткові 50 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу, а також підтвердила відданість Вашингтона статті 5 статуту НАТО про колективну безпеку.
Раніше у четвер зустріч між головами українського та російського МЗС Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова у Туреччині закінчилась без досягнення прогресу, проте МЗС України готове на нову зустріч у цьому ж форматі., повідомляє "Українська правда".
Кулеба на переговорах закликав до розблокування гуманітарних коридорів для евакуації цивільних людей з Маріуполя та постачання до оточеного міста гуманітарної допомоги. Він також вимагав встановлення 24-годинного перемир’я для вирішення найбільш критичних гуманітарних проблем.
"Я почув від російської сторони, що вони пов’язують припинення вогню з виконанням вимог Путіна на адресу України. Україна не здалася і не здасться. Ми готові до дипломатичних рішень, але поки їх немає, будемо самовіддано захищати нашу землю від російської агресії", - цитує видання українського дипломата.
Лавров заявив, що Росія "не нападала" на Україну і що "ситуація в Україні" становила "пряму загрозу Російській Федерації", повідомляє CNN. Як повідомляє ТАСС, Лавров також заявив, що обстріляний у Маріуполі пологовий будинок буцімто використовувався, як база "ультрарадикального батальйону "Азов".
У статті використано матеріали Reuters, CNN, "Українська правда", ТАСС.
Економіка війни: МВФ надав допомогу
Міжнародний валютний фонд перерахував Україні 1,4 млрд дол. США в еквіваленті за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument, повідомив в соцмережах голова НБУ Кирило Шевченко. Кошти допоможуть профінансувати першочергові витрати державного бюджету та підтримати платіжний баланс України, додав він.
"Російське військове вторгнення до України принесло масштабні гуманітарні та економічні втрати", - заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, після рішення Ради директорів МВФ. Вона висловила сподівання, що програма стане каталізатором для "масштабної мобілізації додаткового пільгового фінансування, необхідного для заповнення фінансової потреби а також для полегшення економічного впливу війни".
Підтримка МВФ є важливою, але коштів за програмою може вистачити лише на місяць, говорить економістка Міжнародного інституту фінансів, що у Вашигнтоні, Еліна Рібакова.
"Грошей наданих МВФ може вистачити на місяць не більше", - говорить Рібакова
"Розрив надзвичайний. Бюджетні надходження скорочуються, особливо через те, що є регіони, які не здатні більше виробляти, там війна. Витрати ростуть, особливо з соціальної допомоги громадянам, гуманітарної підтримки", - додає експертка.
В коментарі Голосу Америки член Ради НБУ Олександр Петрик вказує - в Нацбанку очікують на більшу підтримку міжнародних організацій та донорів.
"За оцінками Національного банку, ми очікуємо у найближчий період фінансову допомогу в розмірі 15 мільярдів доларів від міжнародних організацій, від наших країн-партнерів і так далі, - говорить Петрик. - Весь світ зараз підтримує Україну … все це складає суттєву підтримку наших міжнародних резервів, підтримку фінансової стабільності Національного банку".
Колишній заступник голови Нацбанку Олег Чурій додає - Україна могла б отримати додаткове фінансування, використовуючи спеціальні права запозичення (SDR) МВФ. Наразі Україна вже обміняла на валюту більшу частину SDR, які вона отримала під час додаткового розподілу, який Фонд провів минулого року у відповідь на пандемію.
"Я бачу можливість отримання додаткового фінансування, - говорить Чурій. - Минулого року було розподілення так званих SDR на суму 650 мільярдів доларів … було б непогано щоб частини тих SDR, які отримали розвинуті країни, такі як Сполучені Штати Америки або європейські країни, була можливість розподілити на користь України… якщо цей механізм розподілу SDR запрацює, то можна бути впевненим що бюджет буде мати необхідні суми".
В МВФ високо оцінили антикризову політику українсього уряду. Так, були введені обмеження на пересування капіталу, щоб забезпечити наявність міжнародних резервів і зменшити непевність щодо валютного курсу. Хоча обмежння на готвікові операції були введені, безготівкові операції відбуваються без обмежень, зазначили в МВФ.
Щоб втримати систему, Нацбанк терміново перерахував до бюджету 19 мільярдів гривень, обмежив валютні операції і контролює стабільність курсу, а банки ввели практично кредитні канікули для клієнтів, говорить Петрик.
"Безготівковий облік зараз без обмежень, - вказує посадовець, - звичайно на зняття готівки є певна міра обмежень не тільки з точки зору організаційних питань, але з точки зору того що навіть фізично доставити в банкомат готівку зараз є дуже ризиковано оскільки багато великих міст є під обстрілами, на територіях міст ведуться бойові дії. Але все-таки в цих умовах, навіть якщо порівняти відносно мирний час 2014 року, то очевидно, що реформа закладена після другого Майдану мала позитивний вплив і це дає змогу зараз підтримувати нашу економіку і армію". Петрик додав, що більше ніж 12 мільярдів гривень було переведено на рахунки для допомоги війську.
Віце-президентка Асоціації Українських банків Галина Хейло також відзначає - система платежів працює. Вона вказує, що готівку також можна отримати на касах в роздрібних крамницях. "Таким чином немає потреби в додаткових інкасаторських послугах і не треба ризикувати життям", - додає Хейло.
Попри складну ситуацію, Україна продовжує сплачувати за міжнародними боргами. "Мова не йде на сьогодні про мораторій на виплату зовнішніх боргів, - вказує Чурій. - Наразі об'єм виплат зовнішніх боргів на цей рік приблизно 4 млрд дол, в порівнянні з потребами фінансування, які складають десятки мільярдів доларів, це порівняно невелика сума".
Чурій переконаний - Україна може пройти цей важкий період без необхідності реструктуризації боргів чи мораторіїв на їх виплату.
В Україні - війна, але є надія. Якщо для кризи буде рішення, Україна зможе відновитись, отримати кошти з-за кордону. Росія ж іде, як видається єдиним шляхом – до стану Ірану та Північної КореїЕліна Рібакова
Порівнюючи ситуацію в Україні та Росії, де працюють санкції, Рібакова вказує на стратігечну різницю для країн.
"Гадаю порівняти дуже важко, - говорить Рібакова. - Однозначно, майбутнє Росії перекреслене. Вона йде до фінансової, економічної, ідеологічної автаркії. Ми дивились на Іран та Північну Корею як приклади найгіршого сценарію, але проти Росії вже є більше санкцій. В Україні - війна, але є надія. Якщо для кризи буде рішення, Україна зможе відновитись, отримати кошти з-за кордону. Росія ж іде, як видається єдиним шляхом – до стану Ірану та Північної Кореї".
Білий дім застеріг щодо можливості застосування Росією хімічної або біологічної зброї в Україні
Росія може застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні, повідомила речниця Білого дому Джен Псакі у твітері.
«Тепер, коли Росія виступає з цими явно неправдивими твердженнями, а Китай, як здається, підтримує цю пропаганду, ми повинні стежити за можливістю того, що Росія застосує хімічну або біологічну зброю в Україні або здійснить операцію під чужим прапором щодо її застосування», – заявила Псакі.
За її словами, США взяли до уваги «хибні заяви Росії про нібито існування в Україні лабораторії США з виробництва біологічної та хімічної зброї».
«Ми також бачили, як китайські посадовці повторюють ці теорії змови», – сказала Псакі.
Псакі переконана, що такі заяви є нічим іншим, як «операцією з метою дезінформації».
«Сполучені Штати повною мірою виконують свої зобов’язання в рамках конвенції про заборону хімічної зброї та конвенції про біологічну зброю, не розробляють ці види озброєнь і не мають їх у своєму розпорядженні будь-де», – запевнила вона.
Це Росія «звинувачує Захід у тих порушеннях, які сама допускає», сказала Псакі.
Раніше Міністерство оборони Росії заявило, що на території України в рамках спільних програм із Пентагоном нібито діють 30 біолабораторій із роботи над збудниками небезпечних інфекцій.
Держдепартамент США відкинув ці заяви.
«США не мають жодних хімічних чи біологічних лабораторій в Україні та не керують ними. Повністю дотримуючись своїх зобов’язань у рамках Конвенції про хімічну зброю та Конвенції про біологічну зброю, США не розробляють такі озброєння будь-де і не володіють ними», – сказав речник держдепартаменту США Нед Прайс.
Звинувачення на адресу США у Держдепартаменті назвали прийомом Росії, щоб виправдати вторгнення в Україну.
- Голос Америки
- Богдан Цюпин
Завдання візиту віце-президентки США Камали Гарріс у Східній Європі
Віце-президентка США Камала Гарріс здійснює триденний візит до Польщі та Румунії, щоб продемонструвати підтримку діям НАТО на тлі російської агресії.
Але спочатку їй необхідно залагодити непорозуміння стосовно пропозиції Польщі передати Україні польські бойові літаки радянського виробництва МІҐ-29.
Адміністрація Байдена була заскочена зненацька оприлюдненою 8 березня пропозицією Польщі передати літаки Сполученим Штатам, щоб згодом надіслати їх в Україну.
Американське міністерство оборони одразу ж виступило проти ідеї, назвавши її «ризикованою» і «не слушною».
9 березня речниця Білого дому Джен Псакі визнала «тимчасовий провал у зв’язку» з Варшавою.
Український президент Володимир Зеленський просив інші країни надати Україні літаки, якими українські пілоти вміють користуватися.
Він також постійно закликає НАТО проголосити закрите небо над Україною, щоб захистити українців від російських бомбардувань.
Джен Псакі сказала, що візит Камали Гарріс напряму не пов’язаний з «тим конкретним питанням (літаків), яке буде вироблене через військові канали».
Але її слова певною мірою розходяться зі словами іншого чільного представника адміністрації, який сказав, що США вже певний час ведуть діалог з поляками про те, як найкраще надавати безпекову допомогу Україні, і що той діалог «безумовно тривав і до візиту, і буде в ході поїздки віце-президентки».
Той представник відмовився коментувати питання, чому уряд польського президента Анджея Дуди оприлюднив заяву, не скоординувавши її з Вашингтоном.
В інтерв’ю українській службі Голосу Америки співробітник Польського інституту закордонних справ Деніел Шеліґорвський пояснив міркування Варшави так:
«Ми готові надати Україні літаки радянського виробництва, але ми хотіли б, щоб увесь альянс був базою для цієї передачі. Тому ми хочемо передати їх спочатку в руки США, бо літаки треба від'єднати від систем зв’язку НАТО. А потім, звичайно, вони можуть бути доставлені в Україну з будь-якого місця.
Ми пам’ятаємо, що президент Путін сказав про постачання зброї в Україну, тому ми - країна на фронтовій смузі і ми не хочемо бути першими, звинуваченими у постачанні зброї в Україну. Тож нумо зробимо це як цілий альянс».
«Другий чинник, який в моєму розумінні вирішальний, полягає в тому, що ми справді готові постачати наші літаки в Україну, але ми хотіли б, щоб Сполучені Штати надали нам американські літаки. Ми не можемо позбутися своєї зброї, а потім залишитися без власної авіації у становищі, коли російська агресія проти України ще триває», - каже польський аналітик.
Становище з МІҐами - це непотрібне непорозуміння в умовах кризи, сказав Міхал Барановський, директор аналітичного центру Німецький фонд Маршала у Варшаві.
«Віце-президентка Гарріс у Варшаві матиме нагоду звернути увагу на це питання і залагодити непорозуміння, прояснивши, що США не очікують, щоб Польща брала на себе невиправданий ризик і самотужки організовували передачу МІҐів», - сказав Голосу Америки Барановський, додавши, що «віце-президентка може запевнити поляків, давши чітко зрозуміти, що за цю справу береться ціле НАТО».
Для Гарріс і для НАТО складність завдання полягатиме в узгодженні способів подальшого зміцнення східного флангу альянсу і дієво допомагати Україні, але не бути втягнутими у ширшу війну в Європі.
Проголошення і дотримання з боку НАТО навіть обмеженої зони забороненої для польотів над Україною, наприклад для захисту гуманітарних коридорів, може означати необхідність збивати російські літаки.
Російський президент Володимир Путін заявляв, що будь-які спроби створення зони забороненої для польотів буде рівнозначним «участі у збройному конфлікті».
«Втілити ту пропозицію значно важче, ніж передати Україні МІҐи», - сказав Барановський.
Аналітики кажуть, що поїздка Камали Гарріс буде лакмусовим папірцем.
Досягнення рішення щодо МІҐів в межах ініціативи НАТО на додаток до вияву згуртованості альянсу, розглядалося б як досягнення адміністрації і зміцнило б авторитет віце-президентки у питаннях зовнішньої політики.
У Варшаві вона також буде змушена вислухати питання щодо того, як діяти у відповідь на нове звірство: російське бомбардування дитячої лікарні у Маріуполі 9 березня.
Чи зможе вона?
Гарріс, яка була сенаторкою з 2017 до 2022 року і керувала прокуратурою штату Каліфорнія з 2011 до 2017, не має такого досвіду у зовнішній політиці, який мав Джо Байден, коли був віце-президентом в адміністрації Обами, бо він довго був членом, а також очолював Комітет закордонних справ Сенату США.
«Гарріс не сприймають як настільки досвідчену у міжнародних справах як Байден», - сказав Голосу Америки історик Томас Шварц з Університету Вандербільта.
Але Гарріс отримала від президента можливість підвищити свій авторитет у закордонній політиці.
Минулого місяця вона була представницею адміністрації на Мюнхенській конференції з питань безпеки, де зустрілася з понад десятком глав держав та урядів і виступала перед фахівцями з безпеки в той час, які російські війська готувалися до нападу на Україну в лютому.
На думку ще одного фахівця, професора журналістики з Карлетонського університету Ендрю Коена, в цьому випадку брак дипломатичного досвіду може не мати великого значення.
Він вважає, що для лідерів НАТО важливо, що Гарріс безпосередньо доповідає президентові.
Коен вказав Голосу Америки, що багато віце-президентів не мали досвіду у питаннях зовнішньої політики, зокрема Майк Пенс, колишній губернатор штату Індіана, який був віце-президентом в адміністрації Трампа.
Коен додав, що в часи, коли міжнародні переговори проводять з допомогою відеозустрічей, візит Камали Гарріс є потужним сигналом.
«Від неї не очікують покладення краю кризі. Вона там буде як підтвердження впевненості, - каже Коен, - вона не визначатиме політику, але вона буде представляти її на найвищому рівні».
Ще одна причина відрядження Гарріс - показати її як можливу наступницю на виборах 2024 року, якщо 79-річний президент вирішить не змагатися за другий термін.
«Їй треба показати і прихильникам демократичної партії і позапартійним, що вона ефективна заступниця президента, - каже Шварц, - одним зі способів це показати може бути закордонна політика».
Попередній план візиту Гарріс передбачав її переговори у четвер з президетом Дудою і прем’єр-міністром Моравецьким, а потім окрему зустріч з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який також у Варшаві.
У п’ятницю вона буде в Бухаресті зустрічатися з румунським президентом Клаусом Йоганнісом.
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