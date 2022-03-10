"Ігри закінчились". Як спільнота геймерів та розробників об'єдналась для допомоги Україні

До підтримки Україні і санкцій проти Росії та Білорусі приєднується все більше світових брендів та міжнародних компаній у найрізноманітніших галузях. Бойкотують російський ринок і розробники комп’ютерних ігор та кіберспорт, а геймери активно збирають кошти на благодійність. Українська та міжнародна спільнота також об’єднались, аби допомогти ІТ-спеціалістам із евакуацією і працевлаштуванням.



"Росіян ніхто не пригноблює в Україні. У зворотньому переконує лише ваша пропаганда. [...] Розкажіть своїм рідним, близьким і друзям про те, що насправді відбувається в Україні. [...] Не мовчи!". Із таким закликом звернулись зірки світового кіберспорту - українська організація NAVI, до якої також входять й росіяни. Вони оголосили про розірвання зв’язків із російськими холдингом, до якого входила команда.

"Ігри закінчились. Кіберспорт іде з Росії", - повідомив днями міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Низка світових компаній-розробників наклали обмеження через російську війну в Україні і призупинили продаж своїх ігор у Росії та Білорусі. А організатори змагань із кіберспорту усувають від участі російських геймерів.



"Російський ринок відеоігор займає восьме місце у світі за доходом, це складало 2,7 млрд доларів у 2021 році, - написав Федоров у Telegram. - 53% росіян регулярно грають у ігри на ПК. Час повертатися до реальності і виводити війська з України. А не ховатися у відеоіграх".

Значною подією у геймерському світі стало те, що задля підтримки України американський програміст Джон Ромеро вперше за 28 років випустив новий рівень культової гри 90-х Doom. Рівень називається «Одне людство» і коштує 5 євро, а всі кошти ідуть українцям через фонди Червоного Хреста та ООН.

Тим часом, ігри-симулятори водіння фури додали для гравців можливість за плату розфарбувати свою вантажівку в кольори українського стягу, а всі прибутки з цього – відправити на допомогу Україні.

Самі геймери також проводять благодійні стріми й збирають кошти для України.

"Популярна програма для стрімів додала навіть кнопку, де можна провести стрім саме на підтримку Україну. Тобто вони спростили, як це можна зробити, - розповідає стрімерка Марічка. - І на Humble Bundle (інтернет-сервіс із продажу комп'ютерних ігор - ред.) є тепер набір ігор на підтримку України. Кошти від їх продажу будуть спрямовані на підтримку України. І дуже приємно бачити багатьох друзів зі світової геймдев-тусовки".

Низка міжнародних та українських «геймдев» компаній також зробили прямі пожертви до фондів гуманітарної підтримки, інші – збирають допомогу для армії. Олександр Потапенко з компанії TinyBuild розповів, що завдяки зусиллям волонтерів із Литви й Латвії до Рівного вдалось відправити вантажівку медикаментів.

"Станом на зараз час ми зібрали і закупили ліків на приблизно 12 тисяч євро. Наступний етап – це залучення «геймдев»-спільноти для збору коштів, - каже Потапенко. - Ми плануємо закупляти індивідуальні аптечки першої допомоги. Це один із найважливіших елементів екіпірування бійця. Ми хочемо знову побачити наших рідних і близьких. Наша мета – це зберегти якнайбільшу кількість життів захисників".



Чимало компаній, що мають офіси в українських містах, допомагають евакуюватись своїм працівникам та їхнім сім’ям. Серед них - Room 8 Group, що організовує для них безпечні місця для проживання у на Закарпатті та за кордоном. А родинам тих, хто мобілізовані чи вступили до ЗСУ чи тероборони, надають по тисячу доларів додатково, розповіла керівниця компанії Анна Козлова.

"Ми бачимо, як наші люди працюють в різних умовах, навіть тих, де я не знаю, як це робити, щоб компанія могла забезпечувати тих, хто зараз не може працювати, - каже керівниця компанії. Тому компанія вирішила, що весь прибуток, який ми заробимо за 2022 рік, ми направимо на відбудову України".

При цьому Козлова відзначає значну єдність у світовій спільноті: "Ми кооперуємось із багатьма компаніями не тільки гейм-спільнотою, але й з ІТ, разом намагаємось допомогти з евакуацією. Хтось з найшов автобуси, хтось знайшов, де жити. Ком’юніті дуже відкрите, допомагаємо один одному. Всі намагаються допомагати ЗСУ".



Водночас, низка закордонних компаній оголосили, що готові наймати українських розробників ігор, яких до війни в Україні було близько 30 тисяч. Про це розповідає експертка із рекрутингу у галузі Тетяна Локтіонова, засновниця рекрутингової компанії Values Value, яка координує їхнє працевлаштування.

"Чимало компаній готові працевлаштовувати віддалено, навіть якщо вони розуміють, що це ризиковано, бо хлопці можуть бути у небезпеці чи можуть бути мобілізовані у ЗСУ, - каже Локтіонова. - Вони готові забирати людей з кордону. Дуже багато пропозицій із розміщення. І коли ми даємо їм заповнювати анкету, то ми їм кажемо: допомога вам – це допомога вашим родинам. Бо багато у моєму оточенні чоловіків вивезли до кордонів свої родини – і повернулись, і вони хочуть мати можливість годувати ці родини".

Рекрутерка додає, що паралельно має багато гуманітарних і логістичних проектів. "Знаєте, коли займаєшся рекрутингом, бізнесом, то ти звикаєш будувати зв’язки і допомагаєш людям знаходити одне одного. Тому багато допомагаю десь щось розмитнити, привезти якийсь вантаж, організувати гуманітарний коридор із Польщі, досягти тому, щоб збільшити пропускну можливість. І вся наша родина допомагає, навіть мій син-підліток – воює за комп’ютером", - каже вона.



Однак не всім українським компаніям, що розробляють комп'ютерні ігри, вдалось продовжити роботу. Зокрема, київська компанія GSC Game World, відома у світі завдяки іграм «Козаки» та S.T.A.L.K.E.R. розповіла у відео із залаштунків роботи над S.T.A.L.K.E.R. 2, що зупиняє розробку, щоб зосередитись на безпеці своїх працівників.

"Попереднього тижня ми монтували відео про нашу студію захоплення руху, - йдеться у відеозверненні GSC Game World. - Попередній тиждень був давним-давно. 24 лютого Росія проголосила війну Україні, спрямувала на нашу Батьківщину рокети, танки і солдатів. Наша країна знову мусить боротись за існування. Схоже, це ціна нашої свободи. Це відео – відповідь на запитання: «Як ви, хлопці?» … Розробку ігор було відсунуто у бік, але ми однозначно переможемо – після перемоги. Слава Україні!"