Австралія, Нідерланди розпочали правові дії проти Росїі в ІКАО у справі про збиття літака рейсу МН17 

Офіційні представники США заявили, що вони передбачали ймовірність бомбардування Західної України, як це знову сталося зранку 13 березня.

«Для американської розвідки та для кіл національної безпеки це не стало несподіванкою», - сказав радник з національної безпеки США Джейк Салліван телеканалу CNN, додавши, - «Це показує розгніваність Путіна тим, що російські війська не досягли тих здобутків, на які він сподівався».

Принаймні 35 людей загинули і 134 зазнали поранень, коли Росія випустила крилаті ракети по військовій базі на заході України.

Дві сторони (США і Китай) обговорять намагання контролювати конкуренцію між двома країнами і вплив війни Росії проти України на регіональну та світову безпеку.

База розташована недалеко від Львова і відома зокрема тим, що українські військові проходили там навчання за участю військових інструкторів зі США та Великої Британії.

«Якщо Росія атакуватиме, обстріляє територію НАТО, то альянс НАТО відповість», - застеріг Салліван в інтерв'ю програмі Face the Nation телеканалу CBS.

Американсько-китайські переговори

Салліван та представники Ради національної безпеки і Державного департаменту у понеділок в Римі зустрічаються з членом політбюро Комуністичної партії Китаю і керівником Комісії у закордонних справах Янґ Джейчі.

Обговорення будуть «частиною зусиль зберігати відкритими канали зв’язку з Китайською народною республікою. Дві сторони обговорять намагання контролювати конкуренцію між двома країнами і вплив війни Росії проти України на регіональну та світову безпеку», - пояснила речниця Ради національної безпеки Емілі Горн.

У неділю в ЗМІ з'явилися повідомлення, що Москва звернулася по військову та економічну допомогу Китаю в умовах російської війни в Україні.

Раніше Білий дім застеріг Китай про суворі «наслідки», якщо Росії допомагатимуть обходити санкції.

Коментатори стурбовані тим, що Китай повторює російську дезінформацію про війну в Україні.

Пекін офіційно заявляє, що підтримує принцип суверенітету й територіальної цілісності України і закликає Москву до переговорів з українською стороною.

Китай відкрито не засудив російський напад на Україну і не закликав Росію вивести війська з української території, але заявив, що надішле українцям гуманітарну допомогу.

Загроза зброї масового знищення

Салліван також відреагував на зростаючу стурбованість, що Росія може застосувати в Україні хімічну зброю.

«Ми не можемо передбачити час і місце», - сказав Салліван каналу CBS, вказуючи на щораз гучніші заяви з Москви з необґрунтованими звинуваченнями, що США та Україна розробляють хімічну чи біологічну зброю для застосування проти російських військ.

«Це ознака, що росіяни готові так вчинити» і перекласти відповідальність на інших, наголосив Салліван.

У програмі Meet the Press каналу NBC Салліван сказав: «Ми радилися про це з нашими союзниками і готові до такої можливості».

Він повторив застереження президента США Джо Байдена, який минулого тижня заявив, що застосування такої зброї потягне для Росії суворі наслідки.

Українські заклики до НАТО

Український президент Володимир Зеленський у відеозверненні поширеному зранку в понеділок повторив заклик, щоб НАТО запровадило над Україною зону закритого неба, зауваживши, що, коли цього не буде зроблено, то «це лише питання часу, коли російські ракети впадуть на вашу територію, на територію НАТО».

В останні дні супутникові знімки та репортажі у ЗМІ дають підстави вважати, що російські війська з колонами техніки після відносного затишшя під Києвом готуються до великого наступу на українську столицю.

Впродовж вихідних під час бойових дій в Ірпені під Києвом загинув американський журналіст Брент Рено.

«Це ще один приклад брутальності президента Путіна та його війська, які нападають на школи, мечеті, лікарні і на журналістів», - сказав Салліван каналу CNN.