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МВФ не виключає дефолт Росії, в РФ говорять про сплату боргів в рублях
Дефолт Росії за зовнішніми боргами більше не є "неймовірним". Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.
"Можу сказати, що ми більше не вважаємо дефолт Росії неймовірною подією. Росія має гроші, але не має до них доступу", - заявила посадовиця в інтерв'ю CBS в неділю.
Вона додала, що санкції призвели до значного послаблення курсу рубля, що означає зменшення платоспроможного попиту в Росії. Георгієва очікує "глибокої рецесії" в Росії. Відповідаючи на питання про те, чи варто очікувати світової фінансової кризи, через ці події, Георгієва вказала, що наразі цього очікувати не варто.
В Росії заперечили "чутки" про дефлот, однак, заявили, що країна може сплатити зовнішній борг рублями, якщо не матиме доступу до валютних резервів. 16 березня Росія має сплатити 117 млн дол за двома виплатами з обслуговування зовнішнього боргу, пише Reuters. Російський міністр фінансів Антон Сілуанов заявив, що Росія зможе сплачувати за зовнішні борги в рублях. Ці виплати можна буде конвертувати у валюту, після розмороження золотовалютних резервів, пише RІА.
Жоден з контрактів, за якими має бути проведено виплату в середу, не передбачає можливості виплати в рублях, зазначають в JP Morgan, пише FT.
В статті використано матеріали CBS, Reuters, RIA, FT.
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Австралія, Нідерланди розпочали правові дії проти Росїі в ІКАО у справі про збиття літака рейсу МН17
Австралія та Нідерланди розпочали правові дії проти Росії в Міжнародній організації цивільної авіації ІКАО, за роль РФ у збитті рейсу Малайзійських авіаліній МН17 в небі над Донбасом в 2014 році. В катастрофі загинуло 298 людей.
Країни вважають, що дії Росії становлять порушення Міжнародної конвенції з цивільної авіації а також вимагають повернення Росії до перемовин з виплат за заподіяну шкоду та виступають за відкликання права Росії голосувати в ІКАО до досягнення "задовільного результату".
В уряді Австралії наголосили - нове вторгнення Росії до України підкреслює необхідність притягнення Росії до відповідальності. "Неспровоковане та невиправдане вторгення Росії до України та ескалація агресії підкреслює необхідність продовжувати наші зусилля з притягнення Росії до відпвідальності за зухвале порушення міжнародного права і статуту ООН, включаючи загрози для українського суверенітету та повітряного простору", - йдеться в урядовій заяві Австралії.
У спільній заяві австралійського прем'єр-міністра Скотта Моррісона, генерального прокурора Мікаелії Кеш та міністра закордонних справ країни Маріс Пейн посадовці назвали "неприйнятною" відмову Росії визнавати відповідальність за роль з збитті рейсу МН17. "Уряд Австралії завжди заявляє, що ми не виключаємо жодних правових варіантів у тому, щоб домогтись справедливості", - йдеться в заяві посадовців.
Росія заперечує свою роль в збитті рейсу і в 2020 році вийшла з переговорів з двома країнами щодо цієї справи. Міжнародне слідство раніше встановило, що постріл, яким було збито літак, було проведено із російської установки "Бук", завезеної з Росії.
Окремо в Нідерландах триває суд над 4 особами, яких прокуратура країни звинувачує у доставці ракетної системи "Бук" з Росії на контрольовані Росією та бойовиками території Донбасу. Серед обвинувачених росіяни Ігор Гіркін, Сергій Дубинський та Ігор Пулатов, а також українець Леонід Харченко.
Обстріл Західної України «не несподіванка», представник США
Офіційні представники США заявили, що вони передбачали ймовірність бомбардування Західної України, як це знову сталося зранку 13 березня.
«Для американської розвідки та для кіл національної безпеки це не стало несподіванкою», - сказав радник з національної безпеки США Джейк Салліван телеканалу CNN, додавши, - «Це показує розгніваність Путіна тим, що російські війська не досягли тих здобутків, на які він сподівався».
Принаймні 35 людей загинули і 134 зазнали поранень, коли Росія випустила крилаті ракети по військовій базі на заході України.
Дві сторони (США і Китай) обговорять намагання контролювати конкуренцію між двома країнами і вплив війни Росії проти України на регіональну та світову безпеку.Емілі Горн, речниця Ради національної безпеки США
База розташована недалеко від Львова і відома зокрема тим, що українські військові проходили там навчання за участю військових інструкторів зі США та Великої Британії.
«Якщо Росія атакуватиме, обстріляє територію НАТО, то альянс НАТО відповість», - застеріг Салліван в інтерв'ю програмі Face the Nation телеканалу CBS.
Американсько-китайські переговори
Салліван та представники Ради національної безпеки і Державного департаменту у понеділок в Римі зустрічаються з членом політбюро Комуністичної партії Китаю і керівником Комісії у закордонних справах Янґ Джейчі.
Обговорення будуть «частиною зусиль зберігати відкритими канали зв’язку з Китайською народною республікою. Дві сторони обговорять намагання контролювати конкуренцію між двома країнами і вплив війни Росії проти України на регіональну та світову безпеку», - пояснила речниця Ради національної безпеки Емілі Горн.
У неділю в ЗМІ з'явилися повідомлення, що Москва звернулася по військову та економічну допомогу Китаю в умовах російської війни в Україні.
Раніше Білий дім застеріг Китай про суворі «наслідки», якщо Росії допомагатимуть обходити санкції.
Коментатори стурбовані тим, що Китай повторює російську дезінформацію про війну в Україні.
Пекін офіційно заявляє, що підтримує принцип суверенітету й територіальної цілісності України і закликає Москву до переговорів з українською стороною.
Китай відкрито не засудив російський напад на Україну і не закликав Росію вивести війська з української території, але заявив, що надішле українцям гуманітарну допомогу.
Загроза зброї масового знищення
Салліван також відреагував на зростаючу стурбованість, що Росія може застосувати в Україні хімічну зброю.
«Ми не можемо передбачити час і місце», - сказав Салліван каналу CBS, вказуючи на щораз гучніші заяви з Москви з необґрунтованими звинуваченнями, що США та Україна розробляють хімічну чи біологічну зброю для застосування проти російських військ.
«Це ознака, що росіяни готові так вчинити» і перекласти відповідальність на інших, наголосив Салліван.
У програмі Meet the Press каналу NBC Салліван сказав: «Ми радилися про це з нашими союзниками і готові до такої можливості».
Він повторив застереження президента США Джо Байдена, який минулого тижня заявив, що застосування такої зброї потягне для Росії суворі наслідки.
Українські заклики до НАТО
Український президент Володимир Зеленський у відеозверненні поширеному зранку в понеділок повторив заклик, щоб НАТО запровадило над Україною зону закритого неба, зауваживши, що, коли цього не буде зроблено, то «це лише питання часу, коли російські ракети впадуть на вашу територію, на територію НАТО».
В останні дні супутникові знімки та репортажі у ЗМІ дають підстави вважати, що російські війська з колонами техніки після відносного затишшя під Києвом готуються до великого наступу на українську столицю.
Впродовж вихідних під час бойових дій в Ірпені під Києвом загинув американський журналіст Брент Рено.
«Це ще один приклад брутальності президента Путіна та його війська, які нападають на школи, мечеті, лікарні і на журналістів», - сказав Салліван каналу CNN.
ЮНЕСКО, Держдеп США засудили вбивство американського журналіста в Україні
Генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азулай засудила вбивство в Україні американського журналіста Брента Рено.
“Журналісти відіграють критичну роль у висвітленні інформації під час конфлікту, по них ніколи не можна цілитись. Я закликаю до поваги міжнародних гуманітарних стандартів, зробити все, щоб журналісти та інші працівники ЗМІ були захищені”, - мовиться у заяві гендиректорки ЮНЕСКО, яку опублікували в неділю, 13 березня.
На вбивство журналіста відреагував і Державний департамент США.
“Ми шоковані тим, що журналісти та оператори - яку не є учасниками конфлікту - вбиті та поранені в Україні кремлівськими силами. Висловлюємо співчуття всім, хто постраждав від цього жахливого насильства. Це ще один жахливий приклад невибіркових дій Кремля”, - заявив на своїй Твітер-сторінці речник зовнішньополітичного відомства США Нед Прайс.
За даними ЮНЕСКО, Брент Рено співпрацював з низкою американських компаній, зокрема HBO, NBC та виданням The New York Times. У минулому він висвітлював події низки різних військових конфліктів.
13 березня вранці стало відомо, що неподалік міста Ірпінь російські війська вбили 51-річного американського журналіста Брента Рено, ще один його колега, також журналіст зі США, поранений.
- Голос Америки
Росія демонструє "ознаки готовності" до серйозних переговорів - Держдеп США
Заступниця Державного секретаря США Венді Шерман заявила, що Росія демонструє “ознаки готовності” провести “реальні, серйозні переговори”, хоча за її словами, Путін все ще бажає знищити Україну.
У неділю, 13 березня, в програмі Fox News Венді Шерман, зокрема, зазначила: “Тиск (на Росію - ред) починає мати певний ефект. Ми бачимо деякі ознаки готовності вести реальні, серйозні переговори. Але хоча зазначити, поки що так виглядає, що Володимир Путін має намір знищити Україну. Ми маємо допомагати українцям всіма можливими способами”.
“Відколи адміністрація Байдена почала працювати, ми виділили 1,2 мільярда доларів безпекової допомоги, щоб допомогти Україні захистити себе від цієї жахливої атаки. (Наша ціль - ред.) Застосувати величезний тиск на Володимира Путіна, намагаючись змінити його розрахунки, щоб припинити цю війну, щоб в першу чергу, домогтися припинення вогню, отримати гуманітарні коридори і припинити це вторгнення”, - заявила заступниця Державного секретаря США.
За два тижні війни, додала дипломатка, Володимир Путін зруйнував 30 років економічного розвитку Росії.
Раніше у неділю Державний секретар США провів переговори щодо ситуації в Україні із Катаром. Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Катару Могаммед бін Адбурахман аль-Тані, серед іншого, “обговорили російську неспровоковану війну в Україні і підтвердили їхню підтримку українському народу”.
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