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Японія ввела нові санкції проти РФ, Китай заявляє, що хоче залишитись осторонь від санкцій
Японія запровадила санкції ще проти 17 росіян за вторгнення Росії до України. Серед підсанкційних осіб олігарх Віктор Вксельберг та родина російського мільярдера Юрія Ковальчука. Загалом Японія запровадила санкції проти 61 росіянина. В понеділок уряд Японії також звернувся з запитом до криптовалютних бірж про припинення угод з російськими та білоруськими організаціями та підсанкційними особами.
Значна кількість країн Азії доєдналась до санкцій проти Росії, однак Індія та Китай поки не підтримали санкційну політику. Китай заявив про своє бажання залишитись осторонь від санкцій. "Китай не є стороною кризи, і не хоче, щоб санкції впливали на Китай", - заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї в понеділок під час розмови з міністром закордонних справ Іспанії. "Китай має право захищати свої законні права та інтереси", - додав він.
Раніше Білий дім попередив Китай про негативні наслідки можливої підтримки Китаєм Росії. "Ми уважно спостерігаємо за тим, наскільки КНР, або інша країна світу надає матеріальну, економічну, фінансову чи риторичну підтримку цієї війни, яку за власним вибором президент Путін веде проти українського уряду, української держави на народу України", - заявив речник Держдепу Нед Прайс під час брифінгу для преси в понеділок.
У вівторок новий режим санкцій також запровадила Нова Зеландія. США привітали цей крок. Новий режим санкцій надасть урядові Нової Зеландії повноваження запроваджувати санкції проти осіб та установ відповідальних, або пов'язаних з вторгненням Росії до України а також забезпечать, що Росія не зможе використати Нову Зеландію, щоб обійти міжнародні санкції, йдеться в повідомленні Держдепу. Вперше Нова Зеландія поширила санкційні повноваження за рамки того, що вимагають зобов'язання в рамках РБ ООН, зауважили у відомстві США.
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Європа оголошує нові санкції щодо Росії і каже про військову допомогу Україні
Європейські керівники називають «історичним рішенням» схвалення 15 березня так званого четвертого пакету санкції ЄС щодо Росії у відповідь на російську війну в Україні, але визнають, що самого лише економічного тиску на Москву не досить і зобов’язуються підтримувати українців військовою, а також економічною допомогою.
На тлі боїв під Києвом та в інших українських містах і попри руйнівні російські обстріли, прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії вирішили демонстративно відвідати українську столицю для офіційних зустрічей.
Словенський прем’єр-міністр Янез Янша сказав, що їхній візит узгоджений з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Ми також мусимо підтримувати український народ, постачати зброю, щоб він міг захищатися. Бо самі лише економічні санкції не здатні змінити хід війни.Паоло Джентілоні, комісар економіки ЄС
«В такі переломні часи у світі це наш обов’язок - бути там де формується історія. Бо йдеться не про нас, а про майбутнє наших дітей, які заслуговують на світ вільний від тиранії», - написав польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький у Фейсбуку.
Чехія і Польща виявилися серед тих країн ЄС і НАТО, які надають Україні не лише гуманітарну, але й військову допомогу.
«Санкції діють»
Тим часом керівники ЄС висловлюють впевненість, що нові європейські санкції, як сказала Урсула фон дер Ляєн, «далі ізолюють Росію і виснажать ресурси, які вона використовує для фінансування цієї варварської війни».
Бруно Ле Мер, міністр фінансів Франції, яка зараз головує у Євросоюзі, наголосив журналістам, що санкції небувалі.
«Ці санкції стосуватимуться 600 росіян. Вони стосуються великої частини фінансової системи. Буде заборона на деякий експорт, зокрема на предмети розкошу, і ми позбавимо російську державу статусу «найбільш привілейованої країни» в межах Світової організації торгівлі , що дозволить усім нам - 27 країнам - підвищити мита на всі російські товари. На всі російські товари. І я також можу підтвердити те, що сказав президент Емануель Макрон: усі варіанти залишаються на столі. Не недооцінюйте нашої налаштованості застосувати всі економічні інструменти, щоб домогтися зміни у цій українські війні, яка є жахом для всіх нас», - сказав французький міністр.
Велика Британія 15 березня також оголосила, що знову розширює свої санкції проти Росії і зокрема запроваджуватиме мита на російський імпорт.
Урсула фон дер Ляєн окремо сказала, що ЄС працюватиме над «позбавленням прав Росії як члена провідних міжнародних фінансових установ включно з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком», щоб «Росія не могла отримати фінансування, позики, чи будь-яку іншу користь з тих установ».
«Росія не може грубо порушувати міжнародний закон і водночас очікувати вигоду від членства в міжнародній економічній системі», - зауважила вона.
Проте комісар економіки ЄС Паоло Джентілоні, визнав, що самих лише санкцій для впливу на Росію не досить.
«Це факт, що це дуже позначилося на російській економіці. Рівень торгівлі однозначно зменшився. Отже санкції діють. На жаль, це не означає, що завтра це змінить хід війни. Тому ми будемо наполягати, ми будемо згуртовані. Але, на жаль, ми також мусимо підтримувати український народ, постачати зброю, щоб він міг захищатися. Бо самі лише економічні санкції не здатні змінити хід війни», - наголосив європейським комісар.
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Головне про реакцію Заходу на нові атаки Росії та зусилля із протидії Кремлю. Відео
У Пентагоні заявили про успішу передачу військової допомоги Україні
Росія розширює коло цілей своїх ударів, про це у понеділок заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.
Кірбі відзначив, що напад на військовий центр у Яворові став вже третім потужним ударом Росії по об'єктах на заході України.
Як повідомляється, Кірбі відзначив, що США працюють над тим, щоб якомога швидше та гнучко доправити до України безпекову допомогу.
За словами Кірбі, поставки від Сполучених Штатів продовжують надходити. "Майже весь" пакет обсягом 350 мільйонів доларів вже доставлено, і починається робота щодо доставки наступного пакету обсягом 200 мільйонів.
"Ми постійно спілкуємося з колегами з України щодо необхідної їм допомоги", - наводить слова Кірбі кореспондент "Голосу Америки".
Напередодні у Міноборони Росії заявили, що в результаті удару Міжнародному центру миротворчості й безпеки у Яворові Львівської області було знищено "180 іноземних найманців та велику партію іноземних озброєнь".
В Міноборони України заперечили заяви Росії щодо загиблих іноземців.
Як повідомляли у "Радіо Свобода", внаслідок обстрілу Яворівського військового полігону загинули 35 осіб, поранено 134.
Посольство США в Україні засудило обстріл .
"Ми засуджуємо обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки в Яворові, внаслідок якого загинули 35 і зазнали поранень 134 людини. Атака на центр, де представники США, Польщі, Литви, Великої Британії, Канади та інші тренували українські сили, не переможе воїнів-героїв, які проходили там тренування", – писало посольство США у Twitter 13 березня.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода", ТАСС.
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