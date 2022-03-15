Японія ввела нові санкції проти РФ, Китай заявляє, що хоче залишитись осторонь від санкцій

Європейські керівники називають «історичним рішенням» схвалення 15 березня так званого четвертого пакету санкції ЄС щодо Росії у відповідь на російську війну в Україні, але визнають, що самого лише економічного тиску на Москву не досить і зобов’язуються підтримувати українців військовою, а також економічною допомогою.

На тлі боїв під Києвом та в інших українських містах і попри руйнівні російські обстріли, прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії вирішили демонстративно відвідати українську столицю для офіційних зустрічей.

Словенський прем’єр-міністр Янез Янша сказав, що їхній візит узгоджений з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Ми також мусимо підтримувати український народ, постачати зброю, щоб він міг захищатися. Бо самі лише економічні санкції не здатні змінити хід війни.

«В такі переломні часи у світі це наш обов’язок - бути там де формується історія. Бо йдеться не про нас, а про майбутнє наших дітей, які заслуговують на світ вільний від тиранії», - написав польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький у Фейсбуку.

Чехія і Польща виявилися серед тих країн ЄС і НАТО, які надають Україні не лише гуманітарну, але й військову допомогу.

«Санкції діють»

Тим часом керівники ЄС висловлюють впевненість, що нові європейські санкції, як сказала Урсула фон дер Ляєн, «далі ізолюють Росію і виснажать ресурси, які вона використовує для фінансування цієї варварської війни».

Бруно Ле Мер, міністр фінансів Франції, яка зараз головує у Євросоюзі, наголосив журналістам, що санкції небувалі.

«Ці санкції стосуватимуться 600 росіян. Вони стосуються великої частини фінансової системи. Буде заборона на деякий експорт, зокрема на предмети розкошу, і ми позбавимо російську державу статусу «найбільш привілейованої країни» в межах Світової організації торгівлі , що дозволить усім нам - 27 країнам - підвищити мита на всі російські товари. На всі російські товари. І я також можу підтвердити те, що сказав президент Емануель Макрон: усі варіанти залишаються на столі. Не недооцінюйте нашої налаштованості застосувати всі економічні інструменти, щоб домогтися зміни у цій українські війні, яка є жахом для всіх нас», - сказав французький міністр.

Велика Британія 15 березня також оголосила, що знову розширює свої санкції проти Росії і зокрема запроваджуватиме мита на російський імпорт.

Урсула фон дер Ляєн окремо сказала, що ЄС працюватиме над «позбавленням прав Росії як члена провідних міжнародних фінансових установ включно з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком», щоб «Росія не могла отримати фінансування, позики, чи будь-яку іншу користь з тих установ».

«Росія не може грубо порушувати міжнародний закон і водночас очікувати вигоду від членства в міжнародній економічній системі», - зауважила вона.

Проте комісар економіки ЄС Паоло Джентілоні, визнав, що самих лише санкцій для впливу на Росію не досить.

«Це факт, що це дуже позначилося на російській економіці. Рівень торгівлі однозначно зменшився. Отже санкції діють. На жаль, це не означає, що завтра це змінить хід війни. Тому ми будемо наполягати, ми будемо згуртовані. Але, на жаль, ми також мусимо підтримувати український народ, постачати зброю, щоб він міг захищатися. Бо самі лише економічні санкції не здатні змінити хід війни», - наголосив європейським комісар.