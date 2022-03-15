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МВФ: війна в Україні стане ударом по світовій економіці
Наслідки російської війни проти України вже стали шоком не лише для цих країн, але і для регоіну та світу, йдеться в записці опублікованій економістами МВФ у вівторок. Зокрема йдеться про зростання цін на енергоресурси, зерно, метали.
"Ми живемо в світі, який більше підпадає під шоки, - заявила директорка МВФ під час брифінгу для преси. - Нам портібна сила колективної дії, щоб впоратись із шоками, що насуваються".
Експерти МВФ передбачають потужний вплив зростання цін на продовольство та енергоносії, викликаний конфліктом, на країни Близького Сходу та Північну Африку. "Єгипет, наприклад, імпортує з Росії та України 80% своєї пшениці". Ця країна також є популярною серед туристів обох країн і ці надходження, ймовірно зменшаться.
Європейська економіка в основному постраждає через зростання цін на енергоресурси, особливо газ, адже Росія є важливим джерелом постачання газу, вказують спеціалісти МВФ. Східна Європа також зіткнеться із зростанням потреб у фінансуванні, через велику кількість біженців.
МВФ прогнозує, що українські економіка втратить 25-35% через війну. "Варто очікувати на глибоку рецесію та значні витрати на реконструкцію на тлі гуманітарної кризи", -йдеться у звіті опублікованому цього тижня. МВФ виділив для України пакет допомоги обсягом 1,4 млрд дол.
МВФ також допустив можливість дефолту Росії за зовнішніми боргами. Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.
"Можу сказати, що ми більше не вважаємо дефолт Росії неймовірною подією. Росія має гроші, але не має до них доступу", - заявила посадовиця в інтерв'ю CBS в неділю.
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У Німеччині заявили, що бойкот газу з Росії міг би призвести до "масової бідності" у країні
Негайний бойкт газу та нафти з Росії міг би значно зашкодити населенню Німеччини, призвівши до безробіття та бідності. Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.
Хабек заявив, що у разі негайної відмови на Німеччину можуть чекати “масове безробіття, бідність, люди, які не можуть зігріти будинки, люди, у яких не залишиться пального".
За словами німецького урядовця, Німеччина рухається до енергетичної незалежності поступово. "Це гірко, визнавати це морально неприємно, але поки ми не можемо це зробити", - заявив Хабек про можливість відмови від енергетичних ресурсів з Росії.
Як повідомляє видання The Guardian, уряд Німеччини працює над тим, щоб вже влітку країна могла відмовитись від російського вугілля, до кінця року - від нафти.
Видання вказує, що Німеччина на 55% залежить від Росії щодо поставок газу, на 52% - щодо вугілля, і на 34% - щодо нафти.
Американський економіст Пол Кругман у колонці оприлюдненій виданням The New York Times вказує, що Берліну дійсно складно замінити газ, який надходить з Росії. Попри це, вказує Кругман, "нині мають місце серйозні дискусії щодо того, чи може, і до якої міри, Німеччина подолати залежність від російського газу".
Готовність Німеччини розглядати поступову відмову від енергоресурсів із Росії вже є серйозною зміною, пише оглядач.
"Путін схоже досягає чогось значного: він нагадує демократичним країнам світу за що вони виступають. Він вже зруйнував репутацію Росії, як військової супер сили; тепер він також зменшує ту економічну силу, яку вона мала", - вказує Кругман.
Як повідомляє УНІАН, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина залишається найбільш проблемною країною у питанні відмови від російських нафти і газу.
Кулеба вказав, що для Німеччини " відмова є надзвичайно складним рішенням, але із ними ми ведемо роботу, і віримо, що зрештою нас почують".
У статті використано матеріали The Guardian, The New York Times, УНІАН.
- Голос Америки
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"Як за більшовиків". Світові ЗМІ, експерти говорять про загрозу дефолту Росії
В уряді США вважають, що дефолт за суверенним боргом Росії додасть ще більше проблем її економіці та фінансовій системі. Про це, посилаючись на джерело у Мінфіні США повідомляє інформація агенція Reuters.
«У разі дефолту, Росії все важче знаходити нових кредиторів, а ті, хто надасть позики, вимагатимуть більш високих відсоткових ставок, що призведе до подальшого виснаження російської економіки», – сказав чиновник.
Стаття у Bloomberg наводить слова Джонатана Пріна менеджера портфоліо у компанії Greylock Capital Associates, який каже, що дефолт Росії став би "монументальним".
"У доларовому вимірі, це буде найбільш значним дефолтом країни з ринковою економікою, що формується з часу дефолту Аргентини. У сенсі впливу на ширші ринки, це мабуть найбільш відчутний дефолт країни з ринковою економікою, що формується з часу дефолту самої Росії у 1998", - наводить слова Джонатана Пріна видання.
Видання вказує, що "через санкції, та різноманітні укази запроваджені Росією у відповідь, дефолту здається практично неможливо уникнути", та порівнює можливість дефолту Росії за зовнішнім боргом із подіями після Жовтенової революції у Російській імперії, "коли більшовики відмовились визнавати борг царя".
Експерт з реструктуризації боргів Лі Буххайт (Lee Buchheit - англ.) каже, що Росія може зіткнутись із особливо суворим ставленням кредиторів. "Україну підтримують майже всі, навіть серед зашкарублих інституційних інвесторів. Деякі з цих інвесторів можливо захочуть завдати удару за справу", - наводить його слова Bloomberg.
У середу Росія має виплатити 117 мільйонів доларів за єврооблігаціями. Міністерство фінансів РФ заявило, що може здійснити платежі в рублях, якщо санкції не дозволять платити в доларах – ринки можуть розцінити це як дефолт.
Через західні санкції Росія не може отримати доступу до великої частини активів в іноземній валюті свого Центробанку. Крім цього, накладено заборону на операції в доларах та євро з російськими фінансовими установами, які перебувають під санкціями, включаючи ЦБ РФ, що ускладнює будь-які платежі.
"До санкій, Росія вважалась однією із найбільш кредитоспроможних країн світу, з низькими рівнями боргу та значним експортом нафти та газу. Тепер вона вже завтра може оголосити дефолт", - пише голова московського бюро видання Financial Times Макс Седдон.
Видання відзначає, що виплати у рублях для більшості західних інвесторів становитимуть дефолт.
Шість із 15 російських бондів деномінованих у доларах та євро включать запасний варіант, який дозовляє виплати у рублях, але 2 бонди виплати по яких необхідно зробити у середу, до таких не належать", - пише видання.
У Financial Times відзначають, що інвесторам до Росії не доводиться сподіватись на реструктуризацію боргів через санкції і тому, "інесторам мабуть доведеться терпляче чекати, списавши свої російські бонди та чекаючись на деескалацію конфлікту в Україні, як могла би привести до послаблення санкцій".
"Дехто може захотіти швидше проголосувати за те, щоб вимагати негайної виплати та отримати судові рішення від суддів у США та Великій Британії, які дозволять спробувати заарештувати активи Росії закордоном, щоб збільшити тиск на Росію", - пише видання.
У виданні також нагадують, що останній повний дефолт Росії за зовнішнім боргом стався у 1918-му році.
Заступник міністра фінансів США Уоллі Адеємо раніше заявив на каналі CNBC, що вибір Росією способу виплати своїх боргів виснажить ресурси президента Володимира Путіна для продовження війни в Україні.
"Цей вибір, зрештою, поставить (Путіна) у становище, коли йому доведеться ухвалити рішення про те, продовжувати або зупинити вторгнення", - сказав Адеємо.
Представник Міністерства фінансів США заявив, що різке падіння цін на російські суверенні облігації, які зараз продаються по 20 центів і дешевше, свідчить про високу ймовірність дефолту.
Між тим міністр фінансів Росії Сілуанов раніше заявив, що Росії фактично оголошено дефолт країнами "які заморозити золотовалютні резерви, створюють складності з виконанням наших зобов'язань".
"По суті, це дефолт із боку західних країн, у яких зберігаються наші резерви. Країни-емітенти не виконали своїх зобов'язань перед Росією щодо розрахунків у валютах. Це чистий дефолт, всі ознаки цього очевидні", - наводить слова російського чиновника видання "Ведомости".
У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters, Bloomberg, Financial Times, "Ведомости".
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