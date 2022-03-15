МВФ: війна в Україні стане ударом по світовій економіці

Наслідки російської війни проти України вже стали шоком не лише для цих країн, але і для регоіну та світу, йдеться в записці опублікованій економістами МВФ у вівторок. Зокрема йдеться про зростання цін на енергоресурси, зерно, метали.

"Ми живемо в світі, який більше підпадає під шоки, - заявила директорка МВФ під час брифінгу для преси. - Нам портібна сила колективної дії, щоб впоратись із шоками, що насуваються".

Експерти МВФ передбачають потужний вплив зростання цін на продовольство та енергоносії, викликаний конфліктом, на країни Близького Сходу та Північну Африку. "Єгипет, наприклад, імпортує з Росії та України 80% своєї пшениці". Ця країна також є популярною серед туристів обох країн і ці надходження, ймовірно зменшаться.

Європейська економіка в основному постраждає через зростання цін на енергоресурси, особливо газ, адже Росія є важливим джерелом постачання газу, вказують спеціалісти МВФ. Східна Європа також зіткнеться із зростанням потреб у фінансуванні, через велику кількість біженців.

МВФ прогнозує, що українські економіка втратить 25-35% через війну. "Варто очікувати на глибоку рецесію та значні витрати на реконструкцію на тлі гуманітарної кризи", -йдеться у звіті опублікованому цього тижня. МВФ виділив для України пакет допомоги обсягом 1,4 млрд дол.

МВФ також допустив можливість дефолту Росії за зовнішніми боргами. Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

"Можу сказати, що ми більше не вважаємо дефолт Росії неймовірною подією. Росія має гроші, але не має до них доступу", - заявила посадовиця в інтерв'ю CBS в неділю.