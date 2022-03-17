"Ми об'єднані на підтримку України", - Ллойд Остін в НАТО

Зустріч міністрів оборони країн НАТО засвідчила - "ми залишаємось об'єднаними на підтримку України і засуджуємо невиправдану та неспровоковану російську агресію", заявив очільник Пентагону США під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом в середу.

"Україна має законний і суверенний уряд і ми однозначно підтримуємо його спроможність захистити себе і продовжимо їхню підтримку на майбутнє", - заявив Остін перед зустріччю з Столтенберґом.

Після зустрічі в НАТО, Остін відвідає Болгарію та Словаччину. В Словаччині очікуть, що одним з питань для обговорення стануть можливі поставки засобів протиповітряної оборони для України. Про це заявила речниця словацького Міністерства оборони Мартіна Коваль Какачікова.

Учасники зустрічі міністрів оборони країн НАТО заслухали брифінг від українського міністра оборони Олексія Резнікова і "відзначили хоробрість українського народу та українських Збройних сил", йдеться в заяві генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа.

Міністри домовились про заходи із зміцнення колективної безпеки на довгострокову перспективу. Це може включати значне збільшення кількості сил у східній частині Альянсу, збільшення кількості авіаційних потужностей та бойових кораблів. Столтенберґ вказав, що таке збільшення колективної оборони вимагатиме більше інвестицій.