Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у п'ятницю. Посадовець відзначив, що Маріуполь є центром грецької меншини в Україні.

"Греція готова відбудувати пологовий будинок в Маріуполі, центрі грецької меншини в Україні, місті, дорогому для наших сердець та символі варварства війни", - заявив посадовець у Twitter.

Міцотакіс наголосив під час зустрічі з прем'єр-міністрами Італії, Іспанії, Португалії та Греції, що Маріуполь, до проживають більше 100 000 українців грецького походження став символом опору, повідомляє видання Ekathimerini.

"Дякуємо за підтримку", - написала офіційна сторінка Верховної Ради під дописом Міцотакіса.

Минулого тижня Греція оголосила, що надасть тимчасовий притулок для біженців з України. "Більшість прибулих наразі - це ті, хто має родичів або друзів, які можуть їх прийняти", - заявив заступник міністра закордонних справ Греції Мілтіадіс Варвіціотіс в інтерв'ю журналістці Російської Служби Голосу Америки Дарії Дієгуц.

Він вказав, що притік шукачів притулку не чинить тиск на систему прийому біженців, яка "існує з часів сирійської кризи".

"Ми готові запропонувати допомогу Польщі і прийняти біженців в Греції. Є багато програм, які ми можемо запропонувати: тимчасові робочі місця, тимчасові притулки. Звичайно, ми готові надати статус на рік. Якщо є необхідність, а я сподіваюсь, що цього не трапиться, але за необхідності цей статус буде подовжено наскільки це необхідно", - додав посадовець.

Вавріціотіс відзначив, що не бачить проблеми з тими, хто прибуває з України. "Це може бути інакше, якщо йдеться про людей з інших частин світу. - вказав він. - По-перше в Європі - нестача робочих рук. Я впевнений, що українці зможуть швидко стати частиною ринку праці. Майже у всіх країнах Європи існують чудові громади українців, тому вже є встановлені контакти. По-третє, наразі йдеться в основному про дітей та жінок, яких легше захистити в рамках існуючої системи. тому це велике навантаження, але не нерозв'язна задача".

В п'ятницю міністр закордонних справ Греції повідомив про успішну евакуацію з Маріуполя 11 представників грецької спільноти, включаючи консула Греції в Маріуполі Маноліса Андрулакіса.