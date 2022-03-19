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Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі
Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у п'ятницю. Посадовець відзначив, що Маріуполь є центром грецької меншини в Україні.
"Греція готова відбудувати пологовий будинок в Маріуполі, центрі грецької меншини в Україні, місті, дорогому для наших сердець та символі варварства війни", - заявив посадовець у Twitter.
Міцотакіс наголосив під час зустрічі з прем'єр-міністрами Італії, Іспанії, Португалії та Греції, що Маріуполь, до проживають більше 100 000 українців грецького походження став символом опору, повідомляє видання Ekathimerini.
"Дякуємо за підтримку", - написала офіційна сторінка Верховної Ради під дописом Міцотакіса.
Минулого тижня Греція оголосила, що надасть тимчасовий притулок для біженців з України. "Більшість прибулих наразі - це ті, хто має родичів або друзів, які можуть їх прийняти", - заявив заступник міністра закордонних справ Греції Мілтіадіс Варвіціотіс в інтерв'ю журналістці Російської Служби Голосу Америки Дарії Дієгуц.
Він вказав, що притік шукачів притулку не чинить тиск на систему прийому біженців, яка "існує з часів сирійської кризи".
"Ми готові запропонувати допомогу Польщі і прийняти біженців в Греції. Є багато програм, які ми можемо запропонувати: тимчасові робочі місця, тимчасові притулки. Звичайно, ми готові надати статус на рік. Якщо є необхідність, а я сподіваюсь, що цього не трапиться, але за необхідності цей статус буде подовжено наскільки це необхідно", - додав посадовець.
Вавріціотіс відзначив, що не бачить проблеми з тими, хто прибуває з України. "Це може бути інакше, якщо йдеться про людей з інших частин світу. - вказав він. - По-перше в Європі - нестача робочих рук. Я впевнений, що українці зможуть швидко стати частиною ринку праці. Майже у всіх країнах Європи існують чудові громади українців, тому вже є встановлені контакти. По-третє, наразі йдеться в основному про дітей та жінок, яких легше захистити в рамках існуючої системи. тому це велике навантаження, але не нерозв'язна задача".
В п'ятницю міністр закордонних справ Греції повідомив про успішну евакуацію з Маріуполя 11 представників грецької спільноти, включаючи консула Греції в Маріуполі Маноліса Андрулакіса.
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