Джордж Буш та Білл Клінтон відвідали українську церкву в Чикаго

Колишні президенти США, Білл Клінтон та Джордж Буш відвідали українську католицьку церкву Святих Володимира та Ольги в Чикаго. На знак солідарності з народом України, Клінтон та Буш взяли участь в церемонії покладання квітів.

"Америка підтримує народ України в боротьбі за свободу і проти опресії", - написав колишній президент США від Демократичної партії Білл Клінтон у Twitter. Він розмістив відео церемонії.

Джордж Буш, колишній президент США від Республіканської партії, твітує: "Америка солідарна з Україною в боротьбі за її свободу та майбутнє".

Представники Церкви подякували колишнім американським президентам за візит. "Тепер Україна є фортецею боротьби за свободу", - йдеться у зверненні Церкви у Facebook.