"Об'єднані на підтримку України" - делегація Сенату США поїхала до Німеччини та Польщі

Війна Росії проти України загрожує погіршити проблему голоду в світі, адже 30% експорту пшениці припадає на Україну та Росію. Саме з України продовольча програма ООН минулого року закупила більше половини своїх поставок для нужденних. В ООН заявляють – війну в Україні треба зупинити негайно, щоб не допустити погіршення голоду в країнах, що потерпають від конфліктів, таких як Ємен інші.

"Зупинити війну в Україні зараз", - закликав Мартін Гріффітс, заступник генсекретаря ООН з гуманітарних питань цього тижня під час засідання присвяченого продовольчій кризі в найбідніших країнах світу. "Це найбільш важливе завдання, бо ця війна має вплив другого і третього ступеню на новий врожай, нову посівну. Україна – це житниця", - додав він. Попри небачені виклики, агровиробники готуються до посівної. Голова міжнародного агрохолиднга «МХП» говорить – провести посівну можливо

"Це сьогодні технічно можливо, якщо ситуація не змінюватиметься, - говорить Річ. - У нашому випадку – лише близько 15000 з 360000– під впливом окупаційних сил. Нам пощастило, що у нас все готово. Нам не потрібно щось закуповувати для культивації до врожаю пшениці... А от малим і середнім фермерам необхідний робочий капітал. Надзвичайно важливо, щоб уряд допоміг... Однозначно є проблеми логістики. Величезне питання – наявність добрив. У всьому світі зростають ціни".

Україна не зможе провести посівну в звичному обсязі, говорить Алекс Ліссітса з ІМК.

"Війна почалася 24 лютого, а це якраз період підготовки до посівних робіт на всій території України... Очевидно, що Україна цього року не зможе відсіятися в тому обсязі, забезпечити проведення весняно-польових робіт в тих масштабах, яких ми зробили зазвичай", - додає Ліссітса.

Аграрії погоджуються – існують значні проблеми з постачанням палива, є проблеми з логістикою є проблеми з постачанням засобів захисту рослин

Значний фактор для посівної – безпека фермерів, говорить Алекс Ліссітса.

"Мої сільськогосподарські підприємства, де я є генеральним директором, знаходяться на Чернігівщині та Сумщині, - говорить Ліссітса, - і відповідно ми зараз не можемо дозволити нашим працівникам їхати на наші бази, адже це є досить небезпечно. Російські солдати ведуть себе по українських селах досить брутально. За великим рахунком розстрілюють не запитуючи і не визначаючи чому людина виїхала на дорогу. Очевидно, мета це залякати жителів, щоб вони не партизанили і не чинили перепони". Ліссітса вказує на жертви серед селян.

Чи очікує на Україну продовольча криза?

"І так і ні", - відповів на питання про загрозу продовольчої кризи для України Джон Річ. "Прямо зараз у нас справді є криза в регіонах, де були килимові бомбардування. «МХП» перетворилась з торговельного підприємства-експортера на єдину компанію, що залишилась виробником м’яса птиці. Ми єдині, хто залишився в плані виробництва та розподілу".

Про те, що "система доставки продуктів харчування розвалюється, а переміщення товарів уповільнене через небезпеку і застереження водіїв", заявив у п’ятницю і координатор Світової продовольчої програми з України Якоб Керн у п’ятницю.

Україна забезпечена продуктами харчування, в першу чергу зерновими та олійними, говорить Ліссітса. "Як ми пам'ятаємо Україна зібрала минулого року рекордний врожай олійних та зернових більше ніж 106 мільйонів тонн, - говорить він. - Ми не встигли його ще і відвантажитиі експортувати... Україна забезпечена більше ніж на 10 років олією, яка в нас є на складах, більше ніж 3 млн тонн. У нас величезна кількість ще кукурудзи нас є, пшениця в нас є, цукор на два роки. Тому Україна буде забезпечена навіть незважаючи на те що ми зможемо провести весняно-польові в повному обсязі проблеми будуть скоріше для світу".

Від українського зерна залежать країни Близького Сходу та Північної Африки, але навіть за успішної посівної, експорт - під питанням через напругу в Чорному морі

Щоб і надалі бути житницею світу, Україна повинна мати контроль над портами, говорять аграрії.

"На сьогоднішній день Україна експортує в основному всю свою продукцію шляхом водним більшості випадків через Одесу Миколаїв або Маріуполь тому якщо це все зерно залишиться зараз в Україні і не можна буде експортувати його водяним шляхом або морським шляхом, а треба буде перекладати це на залізницю, то звісно це буде колапс, адже українська залізниця не готова до цього".

Річ же вважає – залізниця може відіграти вагому роль в перевезеннях. Ліссітса заперечує - українська залізниця не готова ні технічно, ні в плані забезпечення людьми вагонами локомотивами, також, вказує він, залізничні колії Україні та в Європі різняться.

"Треба перемога, нам треба збереження наших портових потужностей нам треба збереження наших морських каналів збуту нашої продукції інакше ми на жаль не зможемо бути гравцем на світовому ринку", - вказує Ліссітса.

Замінити поставки зерна з Чорноморського регіону дуже важко – запаси зерна в світі на низькому рівні. Світові, який щойно вийшов із кризи спричиненої ковідом, загрожує нова продовольча криза через війну Росії проти України, зауважують аграрії.