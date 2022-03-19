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"Об'єднані на підтримку України" - делегація Сенату США поїхала до Німеччини та Польщі
Делегація з 10 сенаторів, які представляють як Демократичну, так і Республіканську партії США, перебувають з візитом у Німеччині та Польщі;
"Ця потужна делегація представників обох партій доводить, що Сенат об'єнаний на підтримку України, - мовиться в спільній заяві законодавців, виданій перед візитом і опублікованій на сайті сенаторки Джекі Розен. - В Польщі та Німеччині ми матимемо нагоду, у спілкуванні з високопоставленими військовими, більше дізнатись про відповідь США та НАТО. Ми повернемось із кращим розумінням того, як Конгрес може і повинен продовжувати підтримувати український народ та союзників по НАТО, напряму побачимо гуманітарний вплив путінської військової агресії".
В Берліні делегація на зустрічі з Держсекретарем зовнішньої служби Німеччини обговорила "безпекове партнерство а також об'єднану, потужну відповідь на незаконну війну Путіна проти України", написала у Twitter сенаторка Джоні Ернст.
Наступного тижня візит до Європи планує провести президент США Джо Байден. Байден зокрема зустрінеться з лідерами країн НАТО. Візит стане нагодою надалі координувати стратегію тиску на Росію та підтримки України, повідомили в Держдепі США.
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- Голос Америки
Російські війська в розпачі вдаються до обстрілів, ракет нового покоління
Російські військові чиновники заявили в суботу, що вони вперше випустили гіперзвукові ракети по Україні. За їхніми словами, вони поцілили підземний збройний склад в західному регіоні, пише англомовна служба Голоси Америки.
«Кінжал» – це комплекс створений на базі модернізованого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К. За словами російських військових, він здатний вражати цілі на відстані понад 2 тисячі кілометрів, при цьому долаючи системи протиповітряної та протиракетної оборони. Оголошуючи розробку цих ракет у 2019 році, президент Росії Володимир Путін назвав їх «непереможними».
"Авіаційний ракетний комплекс "Кінжал" з гіперзвуковими аеробалістичними ракетами знищив великий підземний склад з ракетами та авіаційними боєприпасами в селі Делятин, Івано-Франківської області", - повідомив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, під час брифінгу цієї суботу. Заяви РФ досі не підтверджені незалежними джерелами.
"Справді ворог завдав удару по наших складах зберігання, які вже були вказані. Тип ракети буде ще встановлено. У нас є пошкодження, є руйнація. Є детонація боєприпасів. Постраждалі уточнюються”, - заявив речник Командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат у коментарі для видання Українська Правда.
Водночас, українські військові кажуть, що використання ракет "Кінжал" ще більше підкреслює, що Росія не змогла досягти стратегічних цілей на полі бою за допомогою звичайних наземних сил. За їхніми словами, Москва посилює, як невибіркові бомбардування цивільної інфраструктури, так і використання високоточних ударів, щоб спробувати тероризувати Україну та зламати її бажання чинити опір.
У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили цієї суботи, що за минулу добу Росія завдала по всій Україні 14 ракетних ударів і 40 повітряних нальотів, переважно по цивільних об’єктах. Українські сили також підтвердили заяви РФ про те, що їхні солдати увійшли в центр оточеного Маріуполя.
Вашингтонський аналітичний центр, Institute of the Study of War, який відстежує ситуацію на полі бою, вважає, що окрім територіального просування навколо Маріуполя, російські війська так і не досягли значних результатів на землі. За словами аналітиків, підрозділи вторгнення, ймовірно, охоплені проблемами, як із бойовим духом так і із нестачею необхідного продовольства та іншого воєнного постачання.
Водночас, Західні оборонні чиновники та незалежні військові стратеги висловлюють занепокоєння щодо ймовірного маневру на полі бою, до якого можуть вдатись росіяни. Маневр “охоплення” може бути спрямований на місто Дніпро, направивши сили на південний захід від Харкова та на північний схід від Кривого Рогу. Якщо їм вдасться здійснити такий маневр, це створить пастку для значної частини українських сухопутних військ, які стримують російський напад в Донецьку та Луганську.
Про проведення посівної та загрозу продовольчої кризи в Україні - агрокомпанії
Війна Росії проти України загрожує погіршити проблему голоду в світі, адже 30% експорту пшениці припадає на Україну та Росію. Саме з України продовольча програма ООН минулого року закупила більше половини своїх поставок для нужденних. В ООН заявляють – війну в Україні треба зупинити негайно, щоб не допустити погіршення голоду в країнах, що потерпають від конфліктів, таких як Ємен інші.
"Зупинити війну в Україні зараз", - закликав Мартін Гріффітс, заступник генсекретаря ООН з гуманітарних питань цього тижня під час засідання присвяченого продовольчій кризі в найбідніших країнах світу. "Це найбільш важливе завдання, бо ця війна має вплив другого і третього ступеню на новий врожай, нову посівну. Україна – це житниця", - додав він. Попри небачені виклики, агровиробники готуються до посівної. Голова міжнародного агрохолиднга «МХП» говорить – провести посівну можливо
"Це сьогодні технічно можливо, якщо ситуація не змінюватиметься, - говорить Річ. - У нашому випадку – лише близько 15000 з 360000– під впливом окупаційних сил. Нам пощастило, що у нас все готово. Нам не потрібно щось закуповувати для культивації до врожаю пшениці... А от малим і середнім фермерам необхідний робочий капітал. Надзвичайно важливо, щоб уряд допоміг... Однозначно є проблеми логістики. Величезне питання – наявність добрив. У всьому світі зростають ціни".
Україна не зможе провести посівну в звичному обсязі, говорить Алекс Ліссітса з ІМК.
"Війна почалася 24 лютого, а це якраз період підготовки до посівних робіт на всій території України... Очевидно, що Україна цього року не зможе відсіятися в тому обсязі, забезпечити проведення весняно-польових робіт в тих масштабах, яких ми зробили зазвичай", - додає Ліссітса.
Аграрії погоджуються – існують значні проблеми з постачанням палива, є проблеми з логістикою є проблеми з постачанням засобів захисту рослин
Значний фактор для посівної – безпека фермерів, говорить Алекс Ліссітса.
"Мої сільськогосподарські підприємства, де я є генеральним директором, знаходяться на Чернігівщині та Сумщині, - говорить Ліссітса, - і відповідно ми зараз не можемо дозволити нашим працівникам їхати на наші бази, адже це є досить небезпечно. Російські солдати ведуть себе по українських селах досить брутально. За великим рахунком розстрілюють не запитуючи і не визначаючи чому людина виїхала на дорогу. Очевидно, мета це залякати жителів, щоб вони не партизанили і не чинили перепони". Ліссітса вказує на жертви серед селян.
Чи очікує на Україну продовольча криза?
"І так і ні", - відповів на питання про загрозу продовольчої кризи для України Джон Річ. "Прямо зараз у нас справді є криза в регіонах, де були килимові бомбардування. «МХП» перетворилась з торговельного підприємства-експортера на єдину компанію, що залишилась виробником м’яса птиці. Ми єдині, хто залишився в плані виробництва та розподілу".
Про те, що "система доставки продуктів харчування розвалюється, а переміщення товарів уповільнене через небезпеку і застереження водіїв", заявив у п’ятницю і координатор Світової продовольчої програми з України Якоб Керн у п’ятницю.
Україна забезпечена продуктами харчування, в першу чергу зерновими та олійними, говорить Ліссітса. "Як ми пам'ятаємо Україна зібрала минулого року рекордний врожай олійних та зернових більше ніж 106 мільйонів тонн, - говорить він. - Ми не встигли його ще і відвантажитиі експортувати... Україна забезпечена більше ніж на 10 років олією, яка в нас є на складах, більше ніж 3 млн тонн. У нас величезна кількість ще кукурудзи нас є, пшениця в нас є, цукор на два роки. Тому Україна буде забезпечена навіть незважаючи на те що ми зможемо провести весняно-польові в повному обсязі проблеми будуть скоріше для світу".
Від українського зерна залежать країни Близького Сходу та Північної Африки, але навіть за успішної посівної, експорт - під питанням через напругу в Чорному морі
Щоб і надалі бути житницею світу, Україна повинна мати контроль над портами, говорять аграрії.
"На сьогоднішній день Україна експортує в основному всю свою продукцію шляхом водним більшості випадків через Одесу Миколаїв або Маріуполь тому якщо це все зерно залишиться зараз в Україні і не можна буде експортувати його водяним шляхом або морським шляхом, а треба буде перекладати це на залізницю, то звісно це буде колапс, адже українська залізниця не готова до цього".
Річ же вважає – залізниця може відіграти вагому роль в перевезеннях. Ліссітса заперечує - українська залізниця не готова ні технічно, ні в плані забезпечення людьми вагонами локомотивами, також, вказує він, залізничні колії Україні та в Європі різняться.
"Треба перемога, нам треба збереження наших портових потужностей нам треба збереження наших морських каналів збуту нашої продукції інакше ми на жаль не зможемо бути гравцем на світовому ринку", - вказує Ліссітса.
Замінити поставки зерна з Чорноморського регіону дуже важко – запаси зерна в світі на низькому рівні. Світові, який щойно вийшов із кризи спричиненої ковідом, загрожує нова продовольча криза через війну Росії проти України, зауважують аграрії.
4 морських піхотинців США загинули під час навчань в Норвегії, повідомила влада країни
Четверо морських піхотинців загинули через аварію літака під час навчань НАТО в Норвегії, повідомив прем'єр-міністр Норвегії в суботу. Літак V-22B Osprey належав Морській піхоті США.
"З великим сумом ми отримали повідомлення, що четверо американських військових загинули в авіакатастрофі минулого вечора, - заявив у суботу у Twitter прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Сторе. - Військові брали участь в навчаннях НАТО Cold Response. Наші шлибокі співичуття родинам військових, рідним та співслужбовцям підрозділу".
В Корпусі Морської піхоти США підтвердили повідомлення про інцидент і заявили, що ведеться слідство.
"Ми можемо підтвердити, що стався інцидент за участі літака Морської піхоти MV-22B Osprey, - заявив речник Корпусу Морської піхоти США майор Джим Стенгер. - На час інциденту літак брав участь в навчаннях в Норвегії Cold Response 22".
Як повідомляв Голос Америки, цього тижня розпочались масштабні навчання НАТО на півночі Альянсу. Більше 30 000 військових з 27 країн, включаючи партнерів НАТО Фінляндію та Швецію беруть участь в навчаннях НАТО в Норвегії, повідомляє Альянс. В навчаннях Cold Response задіяно приблизно 220 літаків і більше 50 кораблів.
Під час навчань відпрацьовується захист Норвегії у випадку нападу і введення в дію Статті 5 Альянсу. В рамках дотримання прозорості навчань, до спостережень було запрошено інші країни, включаючи Росію. Росія відхилила запрошення
Джордж Буш та Білл Клінтон відвідали українську церкву в Чикаго
Колишні президенти США, Білл Клінтон та Джордж Буш відвідали українську католицьку церкву Святих Володимира та Ольги в Чикаго. На знак солідарності з народом України, Клінтон та Буш взяли участь в церемонії покладання квітів.
"Америка підтримує народ України в боротьбі за свободу і проти опресії", - написав колишній президент США від Демократичної партії Білл Клінтон у Twitter. Він розмістив відео церемонії.
Джордж Буш, колишній президент США від Республіканської партії, твітує: "Америка солідарна з Україною в боротьбі за її свободу та майбутнє".
Представники Церкви подякували колишнім американським президентам за візит. "Тепер Україна є фортецею боротьби за свободу", - йдеться у зверненні Церкви у Facebook.
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