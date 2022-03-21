Німеччина отримуватиме газ з Катару, а в ЄС говорять про нові обмеження на енергопоставки з Росії 

Німеччина домовилась про довгострокові поставки газу з Катару, заявили в уряді країни. Домовленість дозволить зменшити залежність європейської країни від російського газу.

"Хоча ми, можливо, все ще потребуватимемо російьский газ цього року, в майбутньому так не буде. Це лише початок", - заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек під час візиту до Дохи 20 березня.

Конкретні деталі домовленості буде визначено в ході переговорів між компаніями, заявив речник Міністерства.

Катар є одним із найбільших постачальників зрідженого природного газу в світі. Габек також відвідає ОАЕ.

Після нового збройного вторгнення Росії до України, США запровадили ембарго на імпорт нафти, газу та інших енергоресурсів з Росії. Питання обмеження поставок російських енергоресурсів до Європи буде обговрюватись і на зсутрічах ЄС цього тижня, а також під час візиту до Брюсселя прзидента США Джо Байдена, говорять оглядачі.

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс в понеділок закликав ЄС посилити санкції проти Росії в енергосфері.

"Неможливо уникнути перемовин щодо енергосектору і ми можемо говорити про нафту як про найбільше джерело надходжень до російського бюджету", - заявив посадовець перед початком зустрічей в Брюсселі.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про нереалістичність повного ембарго на імпорт російських енергоресурсів на даному етапі, адже багато європейських країн залежать від російських нафти та газу.