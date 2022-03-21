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Німеччина отримуватиме газ з Катару, а в ЄС говорять про нові обмеження на енергопоставки з Росії
Німеччина домовилась про довгострокові поставки газу з Катару, заявили в уряді країни. Домовленість дозволить зменшити залежність європейської країни від російського газу.
"Хоча ми, можливо, все ще потребуватимемо російьский газ цього року, в майбутньому так не буде. Це лише початок", - заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек під час візиту до Дохи 20 березня.
Конкретні деталі домовленості буде визначено в ході переговорів між компаніями, заявив речник Міністерства.
Катар є одним із найбільших постачальників зрідженого природного газу в світі. Габек також відвідає ОАЕ.
Після нового збройного вторгнення Росії до України, США запровадили ембарго на імпорт нафти, газу та інших енергоресурсів з Росії. Питання обмеження поставок російських енергоресурсів до Європи буде обговрюватись і на зсутрічах ЄС цього тижня, а також під час візиту до Брюсселя прзидента США Джо Байдена, говорять оглядачі.
Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс в понеділок закликав ЄС посилити санкції проти Росії в енергосфері.
"Неможливо уникнути перемовин щодо енергосектору і ми можемо говорити про нафту як про найбільше джерело надходжень до російського бюджету", - заявив посадовець перед початком зустрічей в Брюсселі.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про нереалістичність повного ембарго на імпорт російських енергоресурсів на даному етапі, адже багато європейських країн залежать від російських нафти та газу.
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Посол США в ООН прокоментувала ідею миротворчої місії НАТО в Україні
Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що американські військові не будуть дислоковані до України. В інтерв'ю CNN вона підтвердила позицію, яку раніше висловлював президент США Джо Байден.
"Президент дуже чітко зазначив, що ми не розміщуватимемо американських військових в Україні. Ми не хочемо ескалації до рівня війни зі Сполученими Штатами, однак, ми підтримуємо союзників по НАТО. Ми маємо військових в країнах НАТО, згідно з Статтею 5, ми підтримуватимемо і захищатимемо ці країни", - наголосила посадовиця.
Раніше прем'єр-міністр Польщі оголосив про плани подати запит на спрямування миротворчої місії НАТО до України.
Відповідаючи на питання CNN стосовно того, чи виступатиме Байден проти спрямування військових також і інших країн НАТО до України, Томас-Грінфілд заявила: "Я не можу передбачити рішення зібрання НАТО і як НАТО відгукнеться на польську пропозицію. Я можу сказати, що американські військові наразі не будуть в Україні. Президент про це чітко заявив, інші країни НАТО можуть вирішити, що вони хочуть спрямувати військових до України. Це буде рішення, яке вони матимуть зробити самі".
Під час візиту Байдена до НАТО цього тижня, президент США обговорить із союзниками настипні дії щодо підтримки України, стримування Росії а також підтримки тих країн, які приймають українських біженців, сказала Томас-Грінфілд в інтерв'ю MSNBC в неділю.
Байден проведе консультації з партнерами та союзниками "щодо додаткових заходів, яких ми можемо вжити у відповідь на цю агресію, брутальні дії, які Росія проводить в Україні, а також те, що можна зробити, щоб збільшити тиск". Іншим завданням є координація підтримки союзників, особливо країн, що межують з Україною, "побачити, як ми можемо надати їм більше підтримки, щоб вони могли підтримати людей, що прибувають до їхніх країн".
Вона висловила занепокоєння тим, що Росія може провести операцію під "чужим прапором" і застосувати хімічну зброю в Україні. США і решта світу "діятимуть у відоповідь, якщо росіяни застосують хімічну зброю", додала вона.
В статті використано матеріали CNN, MSNBC
Байден після самітів НАТО і G-7 відвідає Польщу для переговорів про Україну
Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден 25 березня відвідає Польщу, де узгоджуватиме з союзниками та партнерами дії у відповідь на російську війну в Україні.
Візит до Польщі запланований на наступний день після того, як Байден 24 березня візьме участь у надзвичайному саміті керівників країн НАТО у Брюсселі, а також проведе переговори лідерів держав Групи 7 (G-7) та з керівниками Європейського Союзу про, як сказано в повідомленні, «міжнародні зусилля задля підтримки України і накладення суворої і небувалої ціни на Росію за її вторгнення».
Польща - країна член НАТО і Європейського Союзу, яка має 500-кілометровий кордон з Україною, прийняла найбільше українських біженців, понад 2 мільйони, і також стала ключовою у постачанні гуманітарної та військової допомоги Україні.
Речниця Білого дому Джен Псакі сказала, що на зустрічі з польським президентом Анджеєм Дудою у Варшаві президент Байден обговорюватиме те, як США та інші країни відповідають на «гуманітарну кризу і кризу з правами людини, створену внаслідок невиправданої і неспровокованої війни Росії проти України».
Джен Псакі раніше заперечила припущення, що американський президент планував відвідати Україну.
У Вашингтоні повідомили, що у понеділок 21 березня Джо Байден розмовлятиме про російську війну та дії Заходу з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єр-міністром Італії Маріо Драґі та британським прем'єр-міністром Борисом Джонсоном.
Путін атакує цивільне населення України, бо зазнає воєнних невдач - глава Пентагону
Війна Росії в Україні залишається провідною темою в ефірі американських телеканалів, зокрема, у підсумкових тижневих програмах.
Президент Росії Володимир Путін вдається до атак проти цивільного населення України тому, що зазнає воєнних невдач. Про це в ефірі CBS заявив міністр оборони США Ллойд Остін. "Сьогодні вони не ефективні з точки зору своїх маневрів на землі. Вони по суті застопорилися", - сказав він і заявив, що українці продемонстрували "значну рішучість" і ефективно використовували зброю та обладнання, надані США.
Раніше Остін називав "дикунськими та брутальними" дії, які Росія застосовує проти цивільних в Україні. При цьому, за його словами, якщо Росія використає проти України хімічну чи біологічну зброю, то зіткнеться зі "значною реакцією" з боку США та їхніх союзників у світі.
Схожу заяву у неділю зробила й представниця США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд: "Ми стурбовані тим, що вони (росіяни - ред.) можуть застосувати хімічну зброю в Україні.
Як пише "Радіо Свобода", раніше кілька міжнародних розслідувань установили, що російський уряд застосував хімічну зброю під час отруєння лідера російської опозиції Олексія Навального в 2020 році та колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Англії в 2018 році. Обидва випадки призвели до запровадження санкцій проти Росії.
Тим часом, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN заявив, що готовий вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. "Я вважаю, що ми повинні використовувати будь-який формат, будь-який шанс, щоб мати можливість вести переговори, можливість розмовляти з Путіним. Але якщо ці спроби проваляться, це означатиме, що це третя світова війна", – додав він.
При цьому, за словами Зеленського, Україна на цих переговорах за жодних умов не може поступитися своєю територіальною цілісністю. Також він наголосив, що якби Україна була в НАТО – Росія не вторглася б.
"Якщо члени НАТО готові бачити нас в альянсі, зробіть це негайно, бо щодня гинуть люди… Я просив їх особисто прямо сказати, що НАТО готове нас прийняти через рік-два-п’ять, тільки прямо і чітко сказати, чи просто сказати ні. І відповідь була дуже чіткою: ви не станете членом НАТО, але публічно двері залишаться відчиненими", – заявив Зеленський.
А от в інтерв'ю на телеканалі ABC сенатор-демократ Дік Дербін виступив на захист рішення президента США Джо Байдена не сприяти передачі Україні винищувачів МіГ-29 із Польщі. За його словами, "існують інші способи", завдяки яким Вашингтон може "надавати ракети земля-повітря та інших видів протиповітряної оборони", щоб відбивати російські авіаудари.
При цьому американський телеканал нагадує, що у Конгресі США існує двопартійна підтримка рішення про передачу МіГів Києву.
Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це "спеціальною операцію", яка має на меті "демілітаризацію і денацифікацію".
У статті використано матеріали CNN, ABC, CBS, "Радіо Свобода"
- Голос Америки
Використання Росією хімічної зброї буде червоною лінією, а прийняття Путіна назад в світовий устрій неможливе – американські законодавці
Якщо Росія використає хімічну зброю, це повинно стати червоною лінією для США та НАТО, сказала в ефірі програми каналу NBC «Зустріч з пресою» конгресменка-респукбліканка Ліз Чейні. Вона додала, що «захід, Сполучені Штати та НАТО повинні припинити говорити Росії, що вони НЕ зроблять».
«Ми повинні дуже чітко сказати, що ми розглядаємо всі варіанти, і використання хімічної зброї однозначно не змінить наші розрахунки», - сказала Чейні і додала, що Росія повинна розуміти – якщо жорстокість збільшиться, США будуть розглядати увесь можливий спектр дій разом із союзниками по НАТО».
Раніше адміністрація США попереджала, що Росія може використати в Україні хімічну зброю під час операції під чужим прапором.
В цьому ж випуску програми сенатор-демократ Крис Мерфі заявив, що президента Путіна не можна прийняти назад в світовий устрій, а вторгнення Росії в Україну повинно стати моментом, коли світ перегляне його залежність від російських енергоносіїв. На питання, чи можна дозволити Путіну знову сісти за стіл переговорів, якщо буде припинений вогонь, Мерфі відповів: «Він був членом світового устрою, тому що ми дозволили союзниками та США стати залежними від товарів, які він виробляв. Так що ні, ми не повинні пустити його назад в світовий устрій».
Він додав, що рішення щодо можливої мирної угоди виключно за президентом Зеленським, і якщо президент Зеленський вирішить відмовитись від пропозицій росіян, Сполучені Штати його підтримають. «Сполучені Штати будуть стояти разом з Україною, якщо це остаточна позиція українського уряду», - сказав Мерфі.
В матеріалі використані джерела NBC.
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