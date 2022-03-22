Японія продовжить політику санкцій проти РФ, попри вихід Росії з мирних переговорів 

Президент США Джо Байден виступив з новими застереженням, що Росія у війні в Україні може застосувати біологічну, або хімічну зброю, а також закликав Америку бути готовою до російських кібернападів.

Промовляючи перед директорами провідних американських компаній, Байден заявив, що російський президент Путін опинився «притиснутий до стіни», оскільки провалився розрахунок Кремля на розкол між західними країнами і зокрема між державами НАТО.

Він вже застосовував хімічну зброю в минулому, і нам треба бути обережними щодо того, що може статися.

Байден наголосив, що відповідь Заходу на російську агресію, на його думку, «спрацьовує, тому що українці воюють так відважно, використовуючи спорядження, яке ми ї надали», і він окремо подякував приватним компаніям, які з власної ініціативи допомагають Україні та виходять з російського ринку.

«Я задоволено спостерігаю, що американські компанії активізуються і роблять, що можуть. Ви без жодних сторонніх вимог жертвуєте на користь України і згортаєте діяльність в Росії. Не всі, але багато з вас тут. І не лише ви, а й багато по всьому світу», - сказав президент США.

Байден застеріг, що в ситуації, коли російський наступ в Україні застряг, Путін «може застосувати жорсткішу тактику».

«Оскільки він притиснутий до стіни, то він зараз говорить про нові фальшиві прапори, включно з твердженням, що ми в Америці тримаємо біологічну й хімічну зброю у Європі. Це просто неправда. Я вам гарантую. Вони також стверджують, що Україна має біологічну і хімічну зброю в себе. Це чітка ознака, що він розглядає можливість застосування обидвох тих видів. Він вже застосовував хімічну зброю в минулому, і нам треба бути обережними щодо того, що може статися», - наголосив Джо Байден.



З словами американського керівника Путін «знає, що наслідки будуть суворі, оскільки НАТО тримає об’єднаний фронт. Але справа в тому, що це реально».

Кіберзагроза

Окремо Байден наголосив американським бізнеслідерам, що «один з інструментів, який він (Путін) на наш погляд напевне застосує - це кібернапади».

Він підкреслив, що уряд США готується до захисту від таких нападів і закликав це робити також приватні компанії.

«Я би з усією повагою сказав, що для вас є патріотичним обов’язком зробити який ви можете внесок, аби запевнити, а ми закликаємо і допоможемо усім можливим, щоб ви розробити ваші технологічні можливості для протидії кібернападам. Насамперед, щоб захистити свої компанії; друге - те, що забезпечує життєво важливі послуги, на які покладаються американці, починаючи від енергії до чистої води і, нарешті, роль, яку ви можете відіграти у захисті Америки і особистих даних кожного американця», - сказав Байден.