Актуально
Чи вдасться Росії уникнути дефолту
Росія сплатила 66 млн доларів відсотків за зовнішніми облігаціями цього тижня. Виплату було проведено банком JPMorgan Chase & Co, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела.
Раніше експерти озвучували очікування, що Росія оголосить дефолт за своїми зовнішніми зобов'язаннями, з огляду на санкції, що обмежили доступ Росії до значної частини її зовнішніх резервів. Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва цього місяця заявила, що дефолт Росії більше "не є неймовірною подією". Російський міністр фінансів Антон Сілуанов на початку місяця припустив,що Росія зможе сплачувати за зовнішні борги в рублях.
Теперішні виплати, як видається, дозволили Росії уникнути дефолту цього місяця. Вони стали можливими завдяки спеціальному положенню санкційного режиму, передбаченого Міністерством фінансів США.
Згідно із положенням, виплати Росії за зовнішнім боргом не потрапляють під санкції США до 25 травня.
Такі виплати означають відплив грошей від російського уряду, пояснює причину виключення із санкції експерт Вашингтонського центру CNAS Едді Фішмен. "З кожною проплатою за купоном, російська держава має менше грошей, а нові запозичення жорстко заборонено". У своїх дописах у Twitter експерт відзначає, що таке виключеня надає захист тим, хто вкладав у російські держоблігації до вторгнення і може полегшити Росії повернення до ринку запозичень, у випадку, якщо буде досягнуто домовленість про зняття санкцій.
Британський економіст Тімоті Еш закликав США серед наступних кроків із стримування Росії, сказати, що дію виключення не буде поновлено після 25 травня, щоб "змусити до повного суверенного дефолту Росії, що матиме довгострокові наслідки для Росії і обмежить фінансування з Китаю", пише експерт у Twitter.
А от вплив російського дефолту на світові ринки буде обмежений. Про це головна економіст Міжнародного валютного фонду Гіта Гопінат заявила у вівторок. "Якщо б стався дефолт, гадаю прямий вплив на решту світу був би доссить обмежений, - наводить видання Market Watch слова Гопінат на форумі Foreign Policy. - Йдеться про цифри відносно малі для світу. Це не системний ризик для світової економіки".
Гопінат погоджується - після дефолту, нелегко поновити доступ до ринків. "Це забере багато часу".
Росія має сплатити приблизно 4,5 млрд дол за зовнішніми боргами цього року, включаючи 549 млн дол цього місяця, а також 2 млрд дол 4 квітня, пише Business Insider. Після введення санкцій, міжнародні рейтингові агенції значно знизили рейтинг російських держоблігацій.
В статті використано матеріали Reuters, Business Insider, Market Watch.
Всі новини дня
У Пентагоні коментують війну в Україні: війська Росії не просуваються, мають проблеми із забезпеченням
Високопосадовець Пентагона у вівторок припустив, що у разі ухвалення рішення про посилення свого угрупування в Україні, Росія спочатку звернеться до сил нині розміщених за її межами і лише після цього до наявних у Росії. Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.
Як повідомляє Селдін у Пентагоні заявили, що поки не бачать прибуття заявлених Росією іноземних бійців, але найманці Групи Вагнера вже в Україні, переважно на Донбасі.
У Міноборони США також заявили, що російські війська зіткнулись із проблемами із забезпеченням продуктами харчування, пальним, устаткуванням, зокрема точними боєприпасами.
У вівторок у Генштабі ЗСУ заявили, що противник намагається формувати та переміщувати резерви до кордонів України, однак завдання РФ "залишаються невиконаними".
Посадовець Пентагону також відзначив, що США не спостерігають ознак підготовки Росії до застосування хімічної, біологічної зброї.
Говорячи про загальну картину бойових дій, у Пентагоні вказали, що не спостерігають реальних змін з російського боку поблизу Києва, а сили РФ там не просуваються вже тривалий час.
США також відзначають спроби ЗСУ відбити територію в районі Ізюму; обстріли Маріуполя з кораблів; активність флоту Росії поблизу Одеси; вимушену зміну позицій російських сил поблизу Миколаєва через відсіч українських сил.
Посадовець Пентагону назвав "помітними" удари у відповідь по російських військах на ключових ділянках.
За повідомленнями російських ЗМІ, у Кремлі у вівторок заявили, що не мають повноважень розголошувати дані про втрати Росії у ході війни проти України. Раніше видання "КП" опублікувало дані про майже 10 000 загиблих в Україні російських військових та понад 16 000 поранених. Пізніше у виданні заявили, що інформація недостовірна, а сайт було зламано.
За інформацією Генерального штабу ЗС України, на 22 березня втрати противника складають приблизно 15300 осіб особового складу. Розвідка минулого тижня США оцінювала російські військові втрати у більш ніж 7 000. Заявлялось, що справжня кількість може бути вищою.
У статті використано матеріали "Интерфакс".
- Голос Америки
З’явилося відео, як група українських моряків намагалася перешкодити пришвартуванню яхти олігарха Абрамовіча. Відео
Що означає застосування Росією гіперзвукової зброї в Україні
Росія застосувала гіперзвукову зброю у війні проти України. Цю інформацію підтвердив президент США Джо Байден.
"Вони щойно запустили гіперзвукову ракету, бо це єдине, що вони можуть протягнути з абсолютною певністю, - заявив Байден, на зустрічі з керівниками американських енергокомпаній в понеділок. - Як ви знаєте, використання цієї зброї має наслідки, але має ту саму боєголовку, як і інші ракети, що запускаються. Різниці немає, крім того, що її практично неможливо зупинити. Є причина, чому вони її використовують".
В британській розвідці повідомили, що можливе застосування ракети "Кінжал", можливо, є спробою Росії відволікти увагу від нестачі просування російської воєнної кампанії. "Застосування "Кінжал" ймовірно не матиме істотного впливу на російську кампанію в Україні", - повідомили в британській розвідці.
Здивування повідомленнями про використання Росією гіперзвукової зброї висловив посадовець Пентагону в коментарі NBC News: "Якщо це правда, чому потрібно застосовувати гіперзвукову ракету з не такої значної відстані щоб вразити будівлю?" Видання також цитує експерта Центру міжнародних досліджень США Марка Канціана, який вказує, що перевага гіперзвукової зброї в тому, що вона може ухилятись від систем протиповітряної оборони, однак зазначає, що таких систем протиповітряної оборони Україна не має.
Застосування Росією ракети "Кінжал" не варто переоцінювати, вважає американський військовий експерт Майкл Кофман. В своєму дописі у Twitter Кофман пише, що "Кінжал" є варіацією системи "Іскандер-М", "сотні яких було випущено". "Кінжал" є "гіперзвуковим таким же чином, як і інші балістичні ракети".
Путін представив ракету "Кінжал" серед шести "магічних озброєнь" під час звернення 2018 року, проілюстрованого комп'ютерним відео, де зображувалось щось подібне на ядерний напад на резиденцію тогочасного президента США Дональда Трампа у Флориді, нагадує британський експерт Марк Галеотті. Застосування цієї зброї в Україні може бути демонстрацією потужностей, але також і свідченням того, що запаси інших ракет у Росії невеликі, вказує експерт. Використання "Кінжал" - це "демонстрація сили і потужності, однак, може виявитись демонстрацією того, що варіанти і ресурси вичерпуються", пише експерт в статті для британського видання Spectator.
Російський експерт Павел Фельгенгауер в коментарі Euronews припускає - хоча використання ракети "Кінжал" не змінює ситуацію на полі бою, воно дає психологічну перевагу "в плані психологічної пропаганди, щоб всіх залякати".
В статті використано матеріали Euronews, Spectator, NBC News.
Японія продовжить політику санкцій проти РФ, попри вихід Росії з мирних переговорів
Росія оголосила про вихід із мирних перемовин з Японією щодо територій, відомих як Північні території в Японії та Курили в Росії. Перемовини тривать з часів Другої Світової війни.
Російське МЗС назвало причиною виходу з перемовин те, що Японія запровадила санкції проти Росії, через військове вторгнення до Украни. "Російська сторона у теперішніх обставинах не має наміру продовжувати перемовини з Японією щодо основоположного документа про двосторонні відносини з державою, яка займає відкрито недружні позиції і прагне заподіяти шкоду інтересам нашої країни", - йдеться в заяві російського Міністерства закордонних справ. Росія також заявила про припинення співпраці з Японією щодо економічного розвитку островів та безвізового доступу японців до цих територій.
Після вторгнення Росії до України, Японія приєдналась до міжнародних санкцій і ввела обмеження проти семи банків, 12 організацій та 76 осіб з Росії.
Японія засудила кроки Росії як "несправедливі і абсолютно неприйнятні".
"Вся ця ситуація створена російським вторгненням до України, і відповідь Росії в тому, щоб перемістити це до сфери японо-російських відносин надзвичайно несправедливо і цілком неприйнятно", - заявив прем'єр-міністр країни Фуміо Кішіда. Уряд Японії висловив протест російському послу. В уряді також наголосили, що політика санкцій щодо Росії триватиме. "Японія повинна рішуче продовжувати санкції проти Росії у співпраці з рештою світу", - додав посадовець, повідомляє Reuters.
Цього тижня Японія зареєструвала проходження кораблів-амфібій протокою між островами в регіоні. На думку Міністерства оборони країни, таким чином Росія може переміщувати сили для війни в Україні. Посадовці припустили, що кораблі доставлять військових до Владивостока, звідки ті поїдуть залізницею до України.
В статті використано матеріали AP, Reuters
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum