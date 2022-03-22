Чи вдасться Росії уникнути дефолту 

Росія сплатила 66 млн доларів відсотків за зовнішніми облігаціями цього тижня. Виплату було проведено банком JPMorgan Chase & Co, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела.

Раніше експерти озвучували очікування, що Росія оголосить дефолт за своїми зовнішніми зобов'язаннями, з огляду на санкції, що обмежили доступ Росії до значної частини її зовнішніх резервів. Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва цього місяця заявила, що дефолт Росії більше "не є неймовірною подією". Російський міністр фінансів Антон Сілуанов на початку місяця припустив,що Росія зможе сплачувати за зовнішні борги в рублях.

Теперішні виплати, як видається, дозволили Росії уникнути дефолту цього місяця. Вони стали можливими завдяки спеціальному положенню санкційного режиму, передбаченого Міністерством фінансів США.

Згідно із положенням, виплати Росії за зовнішнім боргом не потрапляють під санкції США до 25 травня.

Такі виплати означають відплив грошей від російського уряду, пояснює причину виключення із санкції експерт Вашингтонського центру CNAS Едді Фішмен. "З кожною проплатою за купоном, російська держава має менше грошей, а нові запозичення жорстко заборонено". У своїх дописах у Twitter експерт відзначає, що таке виключеня надає захист тим, хто вкладав у російські держоблігації до вторгнення і може полегшити Росії повернення до ринку запозичень, у випадку, якщо буде досягнуто домовленість про зняття санкцій.

Британський економіст Тімоті Еш закликав США серед наступних кроків із стримування Росії, сказати, що дію виключення не буде поновлено після 25 травня, щоб "змусити до повного суверенного дефолту Росії, що матиме довгострокові наслідки для Росії і обмежить фінансування з Китаю", пише експерт у Twitter.

А от вплив російського дефолту на світові ринки буде обмежений. Про це головна економіст Міжнародного валютного фонду Гіта Гопінат заявила у вівторок. "Якщо б стався дефолт, гадаю прямий вплив на решту світу був би доссить обмежений, - наводить видання Market Watch слова Гопінат на форумі Foreign Policy. - Йдеться про цифри відносно малі для світу. Це не системний ризик для світової економіки".

Гопінат погоджується - після дефолту, нелегко поновити доступ до ринків. "Це забере багато часу".

Росія має сплатити приблизно 4,5 млрд дол за зовнішніми боргами цього року, включаючи 549 млн дол цього місяця, а також 2 млрд дол 4 квітня, пише Business Insider. Після введення санкцій, міжнародні рейтингові агенції значно знизили рейтинг російських держоблігацій.

В статті використано матеріали Reuters, Business Insider, Market Watch.