Обмеження на торгівлю, санкції проти членів Думи - у США розглядають нові кроки проти РФ 

Президент США Джо Байден планує оголосити новий пакет санкцій проти Росії вже в четвер, повідомив радник з нацбезпеки США Джейк Салліван під час брифінгу для преси у вівторок. Санкції буде оголошено після того, як Байден проведе консультації з союзниками в Європі, додав посадовець. Під час свого візиту до Європи, Байден планує взяти участь в саміті НАТО, засіданні Групи Семи і виступити з промовою у Раді Європи.

"Він спільно з нашими партнерами запровадить подальші санкції проти Росії та посилить існуючі санкції, щоб унеможливити ухиляння і забезпечити виконання", - заявив радник з нацбезпеки США Джейк Салліван під час брифінгу для преси у вівторок.

Салліван наголосив на важливості зміцнення режиму санкцій. "Ми завдали надвичайного економічного тиску, - заявив посадовець. - Щоб цей тиск тримався і посилювався з часом, частково має йтися про нові визначення, нові цілі, але частково - про ефективний режим втілення та протидію ухилянню".

Серед санкцій, які планується оголосити - обмеження щодо 300 членів російської Думи, пише The Wall Street Journal з посиланням на інформацію посадовців.

Цього тижня Конгрес США також може затвердити нові обмеження щодо Росії, зокрема у сфері торгівлі. Відповідний законопроект підтримала Палата представників США. Лідер більшості в Сенаті закликав сенаторів не зволікаючи підтримати нові обмеження. "Це має бути швидко затверджено, - заявив лідер демократів в Сенаті Чак Шумер. - Раніше республіканці скаржились, що ми недостатньо швидко діємо ... Ми маємо затвердити це потужним голосуванням від обох партій цього тижня, поки президент - в НАТО".

Законопроект, затверджений Палатою представників США, передбачає значне підвищення мит на імпорт з Білорусі та Росії а також кроки до виключення Росії зі Світової організації торгівлі. Окремо Палата представників проголосувала за заборону поставок нафти з Росії. Представники Республіканської партії висловились за те, щоб об'єднати нафтове ембарго та торговельні обмеження в одному законопроекті.

"Ми ведемо перемовини і я сподіваюсь, що ми об'єднаємо два законопроекти, затверджені Палатою представників, - заявив сенатор-республіканець Майк Крапо. - Палата представників проголосувала за обидва законопроекти більш ніж 400 голосами. Така згода обох партій існує щодо обох законопроектів".

Окремо, ембарго на поставки енергоресурсів з Росії до США запровадив Байден раніше цього місяця.