Потьомкінська біржа - в Білому домі прокоментували поновлення торгів в Москві

Росія поновила торги на Московській фондовій біржі в четвер. Біржа була зачиненою майже місяць, після початку військової агресії Росії проти України, яке спричинило різке падіння цін на акції російських компаній.

Торги відкрились лише на кілька годин за значних обмежень. Коротка торгова сесія у вівторок позначилась зростанням цін на акції на 9%, пише Fox News.

"Шарадою" та "Потьомкінським відкриттям ринку" назвав сесію заступник радника з нацбезпеки США Даліп Сінгх.

"Росія тримала ринки закритими майже місяць і після цього дозволила торги лише 15% акцій в лістингу, іноземцям заборонено продавати акції і "короткий" продаж загалом заборонено", - йдеться в заяві Сінгха. Він вказав також на декларований намір Росії за урядові кошти підтримувати ціну на акції компаній.

"Це не справжній ринок і не стійка модель, що лише підкреслює ізоляцію Росії від глобальної фінансової системи", - додав він. Сінгх підкреслив, що США, союзники та партнери продовжить вживати заходи, щоб і надалі ізолювати Росію, якщо та продовжуватиме війну проти України.

"Назад в СРСР". Так відреагувала на відкриття роботи Московської фондової біржі економістка Міжнародного інституту фінансів США Еліна Рібакова.

"Немає "короткого" продажу, не дозволено замовлення від іноземних інвесторів. За псевдоринками FX, EQ, FI буде звітність про псевдоінфляцію та псевдобезробіття. Назад до СРСР", - написала Рібакова у Twitter.

Відкриття торгів дозволило збагатитись 10-м російським олігархам, на тлі санкцій та інших обмежень, що проти них діють, пише Сесіль Вануччі для Bloomberg. Владімір Потанін, Геннадій Тімченко, Леонід Міхельсон отримали в четвер більш ніж по мільярду доларів, зазначає аналітик. Загалом торги було дозволено для акцій 33 компаній і пов'язані з ними особи отримали 8,3 млрд дол до своїх статків, йдеться в статті.

Тимчасом, світові біржі продовжують блокувати торги акціями великої кількості російських компаній. Лондонська фондова біржа з 3 березня заборонила торги акціями 28 компаній, пов'язаних з Росією. На біржах США торгівлю акціями російських компаній припинено з 28 лютого повідомляє Yahoo Finance.

В статті використано інморацію Fox News, Bloomberg, Yahoo Finance.